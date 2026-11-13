'AI-hành chính về tổ dân phố' phục vụ người dân Thanh Hóa

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương mô hình “AI-hành chính tổ dân phố”. (Ảnh: MAI LUẬN)

Kiosk VNMAP ΑΙ ONE là thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế như một trợ lý số hỗ trợ người dân tương tác, tiếp cận dịch vụ công bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện nhu cầu và hướng dẫn người dùng theo từng bước. Kiosk có khả năng hỗ trợ đọc, nhận dạng và xử lý giấy tờ bằng công nghệ OCR kết hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ quét giấy tờ bằng điện thoại thông qua mã QR hiển thị trên màn hình.

Ông Trần Đức Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển ông nghệ Tân Thanh Phương thuyết trình: Khi người dân quét căn cước hoặc các tài liệu cần thiết, hệ thống có thể nhận dạng, bóc tách thông tin và hỗ trợ điền vào những trường dữ liệu tương ứng trên biểu mẫu điện tử.

Người sử dụng vẫn được kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Người dân có thể sử dụng camera điện thoại để chụp tài liệu và chuyển vào hồ sơ, thuận tiện khi cần số hóa nhiều trang giấy tờ. Hệ thống còn có tính năng hỗ trợ nhận diện, gợi ý cập nhật địa chỉ hành chính trong trường hợp giấy tờ còn ghi tên đơn vị hành chính cũ đã sáp nhập về phường Đông Sơn.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu về tính năng của Kiosk VNMAP ΑΙ ONE. (Ảnh: MAI LUẬN)

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương, Nguyễn Viết Thanh thông tin thêm: Kiosk VNMAP AI ONE tích hợp các tính năng hỗ trợ người dân nắm bắt các thủ tục hành chính, đăng ký, được giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất. Cách tiếp cận này hữu ích với người dân, nhất là những người yếu thế, cao tuổi, ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi sử dụng các nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Thiết bị, giải pháp VNMAP AI ONE còn được thiết kế với khả năng quản lý tập trung, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Khi phát sinh vướng mắc hoặc gặp thủ tục phức tạp, người dân có thể sử dụng chức năng kết nối trực tuyến để được cán bộ, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hỗ trợ vận hành.

Với vai trò là đơn vị cung cấp sản phẩm-dịch vụ Kiosk VNMAP AI ONE, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương luôn đồng hành giới thiệu, hướng dẫn người dân khai thác các tính năng công nghệ và hỗ trợ địa phương khai thác hiệu quả thiết bị.

Người dân xem hướng dẫn sử dụng để ứng dụng "AI-hành chính tổ dân phố”.(Ảnh: MAI LUẬN)

Được biết, ngoài Kiosk AI ONE được lắp đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Công an phường Đông Sơn, dịp này doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cùng chính quyền cơ sở đồng loạt lắp đặt Kiosk AI ONE ở các tổ dân phố: Đông Ninh, Đông Thành, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Tân, đưa trí tuệ nhân tạo đến với người dân, hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn đăng ký, được giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến và phát huy hạ tầng, nền tảng số cùng những kết quả chuyển đổi số mà phường Đông Sơn đã đạt được.

Người dân sử dụng tiện ích, hỗ trợ thông minh của Kiosk VNMAP ΑΙ ONE. (Ảnh: MAI LUẬN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn, Phạm Thanh Tâm nhấn mạnh: Đưa trợ lý trí tuệ nhân tạo-dịch vụ Kiosk VNMAP AI ONE về các tổ dân phố đánh dấu một bước chuyển trong việc đưa dịch vụ công và các tiện ích số đến gần hơn với người dân, ngay từ địa bàn dân cư.

Cùng với việc duy trì, nâng cao hiệu quả dịch vụ công lưu động, lãnh đạo phường Đông Sơn mong Trung tâm phục vụ hành chính công phường, chi ủy, Tổ công nghệ số cộng đồng các tổ dân phố trên địa bàn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số; lấy mức độ hài lòng và sự thuận tiện của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình.