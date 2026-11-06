AI giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển các mô hình của Anthropic

Nghiên cứu do tổ chức phi lợi nhuận chuyên về an toàn AI METR thực hiện trong 11 tuần, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, dựa trên các tài liệu nghiên cứu mật, phỏng vấn và dữ liệu hiệu suất của những mô hình chưa được công bố. Kết quả cho thấy năng lực của các mô hình Anthropic trong các bài kiểm tra chuẩn đã cải thiện với tốc độ nhanh gấp 1,9 lần kể từ tháng 10/2025 so với giai đoạn trước đó.

Theo METR, tính đến tháng 10/2026, tốc độ cải thiện năng lực của các mô hình Anthropic trong những nhiệm vụ được xác định rõ ràng có thể cao gấp khoảng 2 lần so với giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2025. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý mức độ sai số của ước tính còn lớn, với tốc độ thực tế có thể chỉ cao gấp 1,5 lần hoặc lên tới 2,5 lần.

Nghiên cứu cũng cho thấy AI hiện chưa thể tự thực hiện những đóng góp có ý nghĩa lớn và hoàn toàn độc lập trong các khâu quan trọng nhất của quá trình huấn luyện mô hình. Dù vậy, các nhà nghiên cứu tại Anthropic cho biết việc sử dụng AI để viết mã và tiến hành thí nghiệm đã giúp nâng cao đáng kể năng suất làm việc. Một số khảo sát nội bộ không chính thức ghi nhận mức cải thiện năng suất khoảng 12 lần, song METR đánh giá những số liệu này chưa đủ độ tin cậy.

Kết quả nghiên cứu làm gia tăng quan ngại về khả năng AI từng bước tham gia vào quá trình phát triển các hệ thống mạnh hơn, tiến tới kịch bản được gọi là “tự cải tiến đệ quy” (RSI), trong đó các hệ thống AI có thể tự xây dựng những phiên bản tiên tiến hơn mà không cần sự can thiệp của con người. Giới nghiên cứu an toàn AI cảnh báo kịch bản này có thể khiến việc kiểm soát, giám sát và bảo đảm các hệ thống AI tuân thủ mục tiêu của con người trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu của METR chưa cho thấy AI đã đạt đến khả năng tự phát triển hoàn toàn như vậy.

Anthropic, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), hiện đang chuẩn bị tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có thể ngay trong tháng 11 này. Đây được dự báo là một trong những thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là phép thử đối với sự quan tâm của nhà đầu tư dành cho các công ty AI đang chi hàng tỷ USD để phát triển công nghệ.