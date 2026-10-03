AI giải mã mật thư 217 năm tuổi của Napoleon, hé lộ bí mật quân sự

Bức thư được Eugène, con riêng của Napoleon, gửi cho Tướng Auguste de Marmont vào năm 1809. Nội dung của nó liên quan đến tình hình quân sự và các cuộc di chuyển của quân đội Pháp và Áo trước cuộc chiến giữa Pháp với Đế quốc Habsburg.

Bức thư mật mã được gửi theo chỉ thị của Napoleon Bonaparte tới tướng Auguste de Marmont vào năm 1809. Ảnh chụp màn hình

Do mật mã dùng để đọc bức thư đã bị thất lạc, nội dung của tài liệu dài khoảng 1.300 ký tự này gần như không thể hiểu được trong suốt 217 năm.

Carter Church, một kỹ sư AI tại công ty an ninh mạng SentinelOne, cho biết ông đã sử dụng hệ thống GPT-6 Astra của OpenAI để phiên âm và giải mã bức thư.

Trước đó, các nhà mật mã học mới xác định được 33 ký tự. Hệ thống AI mất khoảng sáu giờ để nhận diện các ký hiệu, đối chiếu với phần đã được giải mã và thử nhiều khả năng khác nhau để tìm ra nội dung phù hợp.

Một trong những phương pháp được sử dụng là kỹ thuật mà máy tính liên tục thử các phương án khác nhau rồi đánh giá xem từ hoặc cụm từ nào phù hợp nhất với cấu trúc của thông điệp và các tài liệu lịch sử liên quan.

Công việc này về lý thuyết có thể thực hiện thủ công, nhưng sẽ đòi hỏi lượng thời gian và công sức rất lớn. AI có lợi thế ở khả năng thử hàng loạt tổ hợp và đối chiếu dữ liệu nhanh hơn con người.

Nội dung sau khi giải mã cho thấy Napoleon đã cung cấp cho Marmont thông tin về vị trí, lực lượng của quân đội Pháp và Áo, đồng thời yêu cầu vị tướng này chuẩn bị hành quân.

Trong thư có đoạn khẳng định Áo sẽ "bị tấn công từ mọi phía" và đang nhanh chóng tiến đến thất bại. Napoleon cũng yêu cầu Marmont không để lực lượng đối phương làm mình nao núng.

Thời điểm đó, Marmont đang đóng quân tại khu vực ngày nay thuộc Croatia và bị tách khỏi lực lượng chính của Napoleon. Quân đội Habsburg khi ấy đang chuẩn bị chiến tranh với Pháp với mục tiêu giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Sau đó, lực lượng của Marmont thoát khỏi Croatia và tham gia chiến dịch giúp Napoleon đánh bại quân Áo tại trận Wagram năm 1809. Marmont sau đó được phong hàm Thống chế Pháp.

Việc giải mã thành công bức thư cho thấy AI ngày càng có khả năng hỗ trợ những công việc vốn đòi hỏi nhiều thời gian như giải mật mã, xử lý văn bản cổ và nhận diện các quy luật phức tạp.

Tuy nhiên, khả năng này cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo AI trong tương lai có thể đối chiếu phong cách viết và các dấu hiệu khác để xác định danh tính thật của những tài khoản trực tuyến vốn được cho là ẩn danh.