Nhà toán học Levent Alpoge cho biết đã cùng Claude giải quyết giả thuyết Riemann. Ảnh: Reuters.

Giả thuyết Riemann được nhà toán học người Đức Bernhard Riemann đưa ra lần đầu năm 1859. Bài toán liên quan đến sự phân bố của các số nguyên tố và được xem là vấn đề quan trọng nhất còn bỏ ngỏ trong toán học thuần túy.

"Tôi tin rằng mình đã tìm ra chứng minh cho giả thuyết Riemann khi làm việc cùng Claude", nhà toán học Levent Alpoge viết trong tài liệu dài 4 trang, công bố hôm 20/11.

Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Bản chứng minh cũng chưa được các chuyên gia bên ngoài đánh giá.

Giả thuyết Riemann một trong 7 Bài toán Thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay lựa chọn năm 2000. Mỗi bài toán được giải thưởng 1 triệu USD. Theo quy định của viện, lời giải phải được công bố trên một tạp chí khoa học có bình duyệt và trải qua ít nhất hai năm xem xét, đánh giá.

Brian Conrey, chuyên gia hàng đầu về Giả thuyết Riemann, nói với AFP rằng đây là một dấu mốc lớn trong lịch sử toán học. Ông hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này. Đến thời điểm trả lời AFP, ông chưa được xem bản thảo chứng minh mà mới chỉ đọc những nhận xét do Alpoge đăng trên website cá nhân. Ông đã đề nghị được cung cấp một bản sao để tìm hiểu thêm.

Alpoge cho biết phương pháp mà ông tìm ra cũng giải quyết được một phiên bản rộng hơn của bài toán, gọi là giả thuyết Riemann tổng quát.

Với sự hỗ trợ của Claude, Alpoge xây dựng một phiên bản chứng minh bằng Lean - ngôn ngữ lập trình cho phép máy tính kiểm tra các lập luận toán học. Hiện, ông mới công bố phiên bản này.

Theo Alpoge, nếu trình bày đầy đủ bằng văn bản, chứng minh sẽ có độ dài rất lớn. Ông thừa nhận bản thân vẫn chưa nắm vững toàn bộ phần toán học liên quan và dự định tiếp tục nghiên cứu để viết lại chứng minh một cách hoàn chỉnh.

Trước khi công bố kết quả, Alpoge cho biết ông đã trao đổi với Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic. Ông cũng thừa nhận việc lựa chọn thời điểm này để đưa ra thông báo có thể khiến một số người nghi ngờ, song không giải thích thêm.

Trước đó, hồi tháng 8, Anthropic cho biết một phiên bản Claude chưa được phát hành đã cải thiện một kết quả nghiên cứu liên quan đến giả thuyết Riemann. Tuy nhiên khi đó, công ty nhấn mạnh AI chưa chứng minh được giả thuyết này.

Hai tháng trước, OpenAI cũng tuyên bố một mô hình AI của công ty đã giải được một Bài toán Thiên niên kỷ khác. Bài toán này liên quan đến các phương trình mô tả chuyển động của chất lưu. Các nhà toán học đánh giá lời giải có vẻ đúng, nhưng vẫn cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trước đó, Alpoge từng nghiên cứu các bài toán về chất lưu cùng Tristan Buckmaster, nhà toán học tại Đại học New York (NYU). Tuy nhiên, Tristan Buckmaster vướng vào tranh chấp liên quan đến việc ghi nhận đóng góp trong công trình này. OpenAI phủ nhận có hành vi sai trái.