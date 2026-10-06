Ai được miễn, tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong các cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo, một số nhóm được miễn học môn này gồm học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp các chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành GDQPAN; người nước ngoài; người học văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình GDQPAN tương ứng.

Một số trường hợp được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự, gồm tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh hoặc bệnh mạn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia Công an nhân dân.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giờ học Giáo dục quốc phòng – an ninh. Ảnh: AJC

Phụ nữ mang thai được tạm hoãn học

Dự thảo quy định người học có thể được tạm hoãn GDQPAN trong một số trường hợp.

Cụ thể, nhóm này gồm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc tại các trường của nước ngoài ở Việt Nam; người bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

Sau khi hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí người học vào các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Không dạy GDQPAN trực tuyến, trừ khi Bộ cho phép

Theo dự thảo, GDQPAN được lồng ghép ở tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học; là môn học chính khóa tại THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Ở tiểu học và THCS, nội dung GDQPAN được tích hợp thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi khung chương trình giáo dục phổ thông.

Tại THPT, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, GDQPAN được tổ chức theo kế hoạch dạy học, gồm nội dung thực hành và dạy tập trung theo bài, không quá 3 tiết mỗi buổi, mỗi tuần.

Đối với cao đẳng, đại học và trung tâm GDQPAN, việc dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở và sinh hoạt được tổ chức tập trung theo nếp sống quân sự, môi trường quân đội, kết hợp hoạt động ngoại khóa. Lớp thực hành không quá 45 sinh viên; học sinh THPT không bố trí lớp ghép.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không tổ chức dạy, học GDQPAN trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ GD&ĐT cho phép.

Việc dạy học phải bảo đảm kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật; gắn rèn luyện kỹ năng với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể.

Giáo viên GDQPAN phải đáp ứng chuẩn riêng

Dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo GDQPAN phải có đề án phù hợp với quy mô, đối tượng và kế hoạch đào tạo; có mặt bằng xây dựng thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng quy định.

Việc đào tạo môn GDQPAN phải được Bộ GD&ĐT quyết định giao nhiệm vụ.

Giáo viên GDQPAN tại THPT, trường trung học nghề, trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải có bằng cử nhân trở lên ngành GDQPAN hoặc bằng đại học thứ hai trở lên ngành này.

Giảng viên tại trường cao đẳng, đại học và trung tâm GDQPAN phải có bằng cử nhân trở lên ngành GDQPAN; bằng đại học thứ hai trở lên ngành GDQPAN hoặc là sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an biệt phái có bằng đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Sinh viên phải đạt từ 5 điểm để được cấp chứng chỉ

Theo dự thảo, kết quả học tập GDQPAN được đánh giá bằng điểm số theo thang 10.

Với học sinh đào tạo trình độ trung cấp, điểm môn học gồm điểm đánh giá thường xuyên, định kỳ và kết thúc môn học, với hệ số lần lượt 0,2; 0,2 và 0,6. Người học phải tham dự ít nhất 80% thời lượng môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5 trở lên mới được dự thi kết thúc môn học.

Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm học phần từ 5 trở lên theo thang điểm 10. Kết quả môn GDQPAN là điểm trung bình cộng của các học phần trong chương trình.

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN khi kết quả môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ GDQPAN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.