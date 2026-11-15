Ai được lợi nhất trong bê bối của Jensen Huang?

Từ AMD, Broadcom đến TSMC, nhiều doanh nghiệp bán dẫn nổi lên như những bên có thể hưởng lợi từ biến động tại Nvidia, theo CNBC.

“Thị trường đang chứng kiến dòng vốn dịch chuyển sang các công ty thiết kế chip tiên tiến khác, với kỳ vọng những doanh nghiệp này có thể thu hẹp khoảng cách với Nvidia”, Mark Franklin, người đứng đầu bộ phận giải pháp đa tài sản khu vực châu Á tại Manulife Investment Management, nhận định.

Cơ hội cho các đối thủ

Theo Franklin, sự ra đi của CEO Jensen Huang có thể tạo cơ hội để các đối thủ thu hẹp khoảng cách với Nvidia. Cổ phiếu của hãng này đã giảm mạnh trong tuần này, mất 573 tỷ USD giá trị thị trường, trong khi AMD và Broadcom lần lượt tăng 30% và 24%.

Cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia đã dẫn đến đợt bán tháo cổ phiếu của công ty. Ảnh: Michael Nagle/ Bloomberg News.

Huang từng trực tiếp xây dựng quan hệ với các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện, giúp Nvidia giành được năng lực sản xuất khan hiếm trước các đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế này có thể suy giảm khi Google và Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI riêng, theo CNBC.

Theo Patel, hai tập đoàn điện toán đám mây đang tăng khả năng kiểm soát và bảo đảm nguồn cung trong chuỗi sản xuất chip, qua đó giảm phụ thuộc vào Nvidia. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn nếu công ty không còn Huang, người trực tiếp xây dựng và duy trì quan hệ với các nhà cung cấp.

Trong khi đó, AMD và những doanh nghiệp bán dẫn khác cũng đang cạnh tranh quyết liệt để giành thêm thị phần.

Nvidia đứng trước cơ hội thay đổi chiến lược

Biến động tại Nvidia không chỉ mở ra cơ hội cho các đối thủ. Theo Wall Street Journal, bản thân công ty cũng có thể hưởng lợi từ sự thay đổi lãnh đạo, đặc biệt nếu người kế nhiệm Huang lựa chọn cách sử dụng nguồn tiền và quản trị doanh nghiệp thận trọng hơn.

Jensen Huang là người đưa Nvidia trải qua giai đoạn tăng trưởng chưa từng có. Tuy nhiên, cách ông sử dụng nguồn tiền mặt của công ty từng vấp phải nhiều hoài nghi. Người kế nhiệm trên cương vị CEO sẽ có cơ hội điều chỉnh chiến lược, theo hướng mang lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông.

Thông tin Huang từ chức CEO Nvidia đã gây thêm sức ép lên cổ phiếu công ty. Trước đó, mã này cũng hoạt động kém hơn kỳ vọng khi nhà đầu tư lo ngại về vị thế trung tâm của Nvidia trong ngành AI.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn có nền tảng vững chắc và nhiều khả năng duy trì được vị thế trong dài hạn. Công ty đã trở thành nhà cung cấp chủ chốt cho các tập đoàn công nghệ lớn và phòng thí nghiệm AI, những đơn vị đang chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho năng lực tính toán AI.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Phần mềm của Nvidia, giúp kiểm soát cách chip xử lý các phép tính phục vụ AI, đã trở nên phổ biến và tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể. Công ty cũng lên kế hoạch phát triển chip và hệ thống điện toán thế hệ tiếp theo từ nhiều năm trước. Vì vậy, sự vắng mặt của Huang khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến danh mục sản phẩm trong ngắn hạn.

Giám đốc tài chính Colette Kress, người được hội đồng quản trị bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, từng cho biết hồi tháng 8 rằng doanh thu trong năm tài chính kết thúc vào đầu năm 2028 dự kiến tăng 70%. Mức tăng này tương đương khoảng 287 tỷ USD doanh thu bổ sung, với biên lợi nhuận gộp dự kiến trên 70%.

Theo FactSet, các nhà phân tích dự báo Nvidia tạo ra khoảng 261 tỷ USD dòng tiền tự do trong bốn quý tiếp theo, bên cạnh lượng tiền mặt gần 100 tỷ USD được báo cáo trong quý gần nhất. Nguồn lực tài chính này sẽ trao cho người kế nhiệm Huang quyền quyết định cách phân bổ vốn trong giai đoạn tới.

Dưới thời Huang, Nvidia chi tiêu mạnh tay và trở thành nhà tài trợ tài chính cho toàn bộ hệ sinh thái AI.

Ông rót hàng tỷ USD đầu tư vào cổ phần của các khách hàng và nhà cung cấp của Nvidia, đồng thời tham gia những thỏa thuận "tài chính vòng tròn" và cam kết bảo đảm giá trị tài sản sau thời gian sử dụng.

Chẳng hạn, Nvidia đã chi gần 50 tỷ USD đầu tư vào các công ty phát triển mô hình AI hàng đầu như OpenAI, Anthropic hay Mistral. Nguồn tiền này có thể giúp các công ty đối tác có ngân sách để tiếp tục mua chính chip của Nvidia.

Những động thái này có thể thúc đẩy doanh thu tương lai, nhưng cũng đặt bảng cân đối kế toán vốn lành mạnh của công ty trước những rủi ro đáng kể.

Người kế nhiệm Huang sẽ thay đổi vận mệnh Nvidia?

Người kế nhiệm Huang nhiều khả năng sẽ ưu tiên dùng tiền mặt để chia lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời thu hẹp các thỏa thuận tài chính và hoạt động đầu tư phức tạp vốn là dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông.

Sự ra đi của Huang có thể là cú giáng mạnh vào Nvidia, nhưng cũng mở ra cơ hội để công ty điều chỉnh chiến lược và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Ảnh: Reuters.

Bà Kress có thể được bổ nhiệm chính thức làm CEO. Một khả năng khác là Nvidia lựa chọn lãnh đạo kỹ thuật nội bộ, chẳng hạn Ian Buck, người có vai trò quan trọng trong quá trình đưa công ty trở thành thế lực thống trị lĩnh vực điện toán AI.

Dù lựa chọn ai, ban lãnh đạo mới có thể khó duy trì nguyên vẹn chiến lược tài chính dưới thời Huang.

Việc cắt giảm hỗ trợ tài chính cho đối tác và khách hàng có thể gây xáo trộn, thậm chí làm chậm tăng trưởng doanh thu. Quá trình này cần được thực hiện thận trọng để tránh tác động dây chuyền lên bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, về lâu dài, đây có thể là hướng đi hợp lý khi Nvidia chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn sau thời kỳ bùng nổ.

Cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực điện toán AI đang dần hạ nhiệt. Trong giai đoạn mới, khả năng quảng bá và bán hàng của Huang có thể không còn quan trọng như trước, trong khi năng lực quản trị và sử dụng vốn hiệu quả sẽ trở thành yếu tố then chốt.

Nhà phân tích Tim Arcuri của UBS ước tính việc Nvidia rút lại các khoản hỗ trợ tài chính có thể khiến ít nhất 50 tỷ USD vốn biến mất khỏi hệ sinh thái AI, trong bối cảnh lãi suất tăng và các công ty AI ngày càng khó tiếp cận vốn vay.

Tuy nhiên, tiếp tục tài trợ để duy trì nhu cầu chip cũng khiến Nvidia đối mặt với rủi ro nếu nhu cầu từ người dùng cuối cùng suy yếu. Về lâu dài, nền kinh tế AI cần có khả năng tự vận hành mà không phụ thuộc vào những dòng vốn hỗ trợ này.

Xét đến tiềm năng cải thiện lợi nhuận cho cổ đông, cổ phiếu Nvidia hiện có vẻ được định giá thấp. Giá cổ phiếu chỉ tương đương chưa đến 12 lần lợi nhuận dự phóng, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tỷ suất dòng tiền tự do cũng ở mức cao kỷ lục, tương đương khoảng 7 USD trong năm tới trên mỗi 100 USD giá trị cổ phiếu.

Dù vậy, cổ phiếu vẫn có thể giảm khi xuất hiện thêm thông tin về đời tư của Huang hoặc những sai sót trong hoạt động kiểm soát xuất khẩu. Các yếu tố này khiến nhà đầu tư khó xác định thời điểm thích hợp để mua vào.

Sự ra đi của Huang có thể là cú giáng mạnh vào Nvidia, nhưng cũng mở ra cơ hội để công ty điều chỉnh chiến lược và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.