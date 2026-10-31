Ai được hưởng lợi từ cơ sở đào tạo nghề tại chỗ?

Một buổi học lớp nghề may dân dụng. (Ảnh: TTCC)

Thêm kỹ năng, mở cơ hội việc làm

Học để biết may, sửa quần áo, học để nâng tay nghề xây dựng hay có nghề trang điểm, nấu ăn… là nhu cầu của lao động nông thôn. Tại xã Ea Trang và xã Cư Pui, người tham gia các lớp nghề có mục tiêu khác nhau, nhưng cùng cần kỹ năng thiết thực với đời sống hằng ngày, có thể sử dụng vào công việc.

Với người còn phải lo sản xuất và gia đình, khoảng cách đến nơi học ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Khi lớp được tổ chức gần nhà, người dân thuận tiện thu xếp công việc, nhất là khi nội dung đào tạo gắn với nhu cầu của họ.

Trao chứng chỉ đào tạo hoàn thành lớp nghề may dân dụng cho 22 học viên. (Ảnh: TTCC)

Chị Lý Thị Chung (26 tuổi, thôn Ea Bra), học viên lớp may dân dụng tại xã Ea Trang cho biết, chị muốn học nghề để phục vụ gia đình và tìm cơ hội kiếm thêm thu nhập. Chị quan tâm đến cách sử dụng máy may, đo, cắt và hoàn thiện sản phẩm thông dụng.

“Tôi mong được thực hành nhiều, từ việc đơn giản đến những công đoạn khó hơn. Học gần nhà giúp tôi thuận tiện thu xếp việc gia đình. Khi tay nghề vững hơn, tôi muốn nhận may, sửa quần áo để có thêm thu nhập nhưng hiện tại còn khó khăn về kinh phí”, chị Chung chia sẻ.

Lớp may dân dụng tại xã Ea Trang có 22 học viên, được tổ chức tại thôn Ea Bra từ ngày 25/6 đến 15/10/2026. Việc đưa lớp về thôn giúp người dân tiếp cận nghề ngay tại nơi sinh sống.

Với chị Chung, khóa học là bước khởi đầu cho dự định nhận may, sửa quần áo. Để thực hiện mong muốn, chị còn cần tiếp tục rèn tay nghề và tháo gỡ khó khăn về kinh phí. Cơ hội học tập vì vậy cần đi cùng điều kiện sử dụng nghề sau đào tạo.

Ở xã Cư Pui, anh Hoàng Văn Tăng (31 tuổi, thôn Ea Uool), học viên lớp thợ xây cho biết, trước khi tham gia khóa học, anh làm phụ hồ tại các công trình ở địa phương. Anh muốn nâng tay nghề để trở thành thợ chính.

“Tôi mong sau khóa học được làm cùng người có kinh nghiệm để rèn luyện thêm. Làm chắc từng phần việc thì mới tự tin lên thợ chính, có thêm lựa chọn công việc và thu nhập tốt hơn”, anh Tăng nói.

Đưa hỗ trợ đến đúng nhu cầu người học

Người học may có thể hướng đến công việc tại nhà; người học xây dựng cần rèn kỹ năng tại công trình. Những hướng đi ấy đòi hỏi nội dung đào tạo và hỗ trợ sau khóa học phù hợp.

Lớp xây dựng dân dụng tổ chức tại xã Cư Pui. (Ảnh: UBND xã Cư Pui)

Ông Trịnh Công Tiến, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX M’Drắk cho biết, việc phối hợp với địa phương cần bắt đầu từ tìm hiểu nghề người dân muốn học và dự định sử dụng sau đào tạo. Từ đó, trung tâm lựa chọn nội dung, bố trí giáo viên, chuẩn bị điều kiện giảng dạy.

“Với nghề may, người mới học cần được hướng dẫn từ thao tác cơ bản, sau đó luyện từng công đoạn. Giáo viên theo dõi, sửa lỗi và giúp học viên hiểu vì sao sản phẩm chưa đạt. Phản hồi của người học cũng giúp trung tâm điều chỉnh cách hướng dẫn phù hợp hơn”, ông Tiến nhận định.

Đưa lớp về địa bàn đòi hỏi chuẩn bị dụng cụ, vật tư và địa điểm thực hành để học viên được thao tác, sửa lỗi, thực hiện lại. Với nghề xây dựng, yêu cầu an toàn, chất lượng công việc cần gắn với quá trình rèn kỹ năng.

Ông Phan Thanh Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui. (Ảnh: T.T)

Theo ông Phan Thanh Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui, địa phương phối hợp với đơn vị đào tạo khảo sát nhu cầu, lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng tìm việc của người dân. Thời gian học được cân nhắc để học viên có thể thu xếp công việc, tham gia đầy đủ mà không ảnh hưởng nhiều đến công việc và đời sống gia đình.

“Với lớp xây dựng, chúng tôi quan tâm kết nối học viên với các tổ, đội thi công và cơ sở có nhu cầu sử dụng lao động. Đây là cơ hội để người học vận dụng kiến thức, tiếp tục rèn tay nghề và từng bước đảm nhận những phần việc phù hợp, hướng đến thu nhập tốt hơn”, ông Sa cho biết.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cần gắn với nhu cầu thực tế. Ngoài tạo điều kiện đến lớp, cần quan tâm khả năng sử dụng nghề của từng nhóm lao động.

Từ mong muốn nhận may, sửa quần áo của chị Chung đến mục tiêu trở thành thợ chính của anh Tăng, nhu cầu học nghề gắn với sinh kế cụ thể. Hỗ trợ rèn tay nghề, tiếp cận điều kiện làm nghề và kết nối việc làm sẽ giúp người học tiến gần hơn tới dự định.