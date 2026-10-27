Ai được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số?

Bà Trần Thị Phúc hỏi, trong trường hợp này Văn phòng Sở có được xác định là đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để làm cơ sở xác định công chức thuộc đơn vị là đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP không?

Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Văn phòng Sở, nhưng được người đứng đầu cơ quan phân công trực tiếp phụ trách, tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số thì có thuộc đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP không?

Ngoài ra, một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trước thời điểm sáp nhập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, trong đó có vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Sau sáp nhập, UBND tỉnh ban hành quyết định mới phê duyệt danh mục vị trí việc làm của cơ quan.

Bà Phúc hỏi, trong trường hợp này, để xác định đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, có được căn cứ vào vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các quyết định vị trí việc làm của các cơ quan trước khi sáp nhập không?

Trường hợp không được căn cứ vào các quyết định vị trí việc làm trước khi sáp nhập thì đối với những công chức đã được giao, bố trí và thực tế thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trước thời điểm quyết định vị trí việc làm mới của cơ quan sau sáp nhập có hiệu lực, việc xác định đối tượng và hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP được thực hiện như thế nào?

Ngoài ra, bà Phúc đề nghị được hướng dẫn trường hợp vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã tồn tại và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi sáp nhập, nhưng trong danh mục vị trí việc làm của cơ quan sau sáp nhập được phê duyệt lại thì vị trí này có thay đổi về tên gọi hoặc cách xác định vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, quy định đối tượng người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng tại Điều 1 Nghị định này.

Do vậy, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP thì đơn vị công tác phải là đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và phải được phân công trực tiếp phụ trách một trong các mảng công tác nêu trên.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 179/2025/NĐ-CP, đề nghị bà trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn giải quyết.