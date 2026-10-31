Ai được hưởng chính sách giảm thuế 30% trong hai năm?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 43/2026/QH16 của Quốc hội.

Theo nghị định, chính sách giảm thuế được áp dụng trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027, với mức giảm 30% số thuế phải nộp. Đối tượng thụ hưởng gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đáp ứng điều kiện về doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Nghị định do Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký thay mặt Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 29/10/2026.

Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cá nhân kinh doanh được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 2 Nghị định 398, chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân áp dụng với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm người đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh.

Điều kiện là doanh thu hằng năm trong từng kỳ tính thuế 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng. Mức giảm được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng được hưởng chính sách thực hiện theo Điều 4 và Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

Về thủ tục, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong năm không quá 10 tỷ đồng thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định. Tờ khai được nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc năm, tùy phương pháp kê khai áp dụng.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho người kinh doanh, bên thực hiện khấu trừ căn cứ doanh thu thuộc phạm vi quản lý để giảm 30% số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay. Việc kê khai thực hiện theo Mẫu số 02, nộp cùng tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc từng lần phát sinh.

Mức giảm được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Một điểm đáng chú ý là cá nhân chỉ được hưởng chính sách khi tổng doanh thu thực tế từ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm không vượt ngưỡng 10 tỷ đồng.

Trường hợp trong quá trình kinh doanh, doanh thu lũy kế vượt mức này, cá nhân không còn đủ điều kiện giảm thuế. Người nộp thuế phải xác định lại số thuế phải nộp, hoàn trả phần thuế đã được giảm và kê khai điều chỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm nghị định. Hồ sơ điều chỉnh được nộp cùng hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt 10 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, số thuế phải nộp bổ sung do xác định lại điều kiện giảm thuế không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt ngưỡng.

Trường hợp cá nhân đã kê khai thuế nhưng chưa áp dụng mức giảm theo quy định, người nộp thuế được khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc xác định lại số thuế được giảm khi quyết toán thuế năm.

Nếu nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và phát sinh số thuế nộp thừa, cá nhân được bù trừ hoặc hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định về quản lý thuế.

Ngoài ra, nếu việc khai bổ sung hồ sơ hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu cá nhân đáp ứng điều kiện về doanh thu. Ngược lại, nếu số thuế phải nộp được xác định giảm, số thuế được giảm cũng phải điều chỉnh tương ứng.

Doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, Điều 3 Nghị định 398 quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, áp dụng với đơn vị có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Nhóm được hưởng chính sách gồm doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh thu nhập.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực, nếu tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp hình thành sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Phạm vi thu nhập được tính bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện hưởng chính sách bao gồm doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ (không tính các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu được tính bao gồm cả phần phát sinh tại các đơn vị này, thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có kỳ tính thuế đầu tiên hoặc cuối cùng ngắn hơn ba tháng và được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026 hoặc 2027, việc xác định doanh thu và số thuế được giảm thực hiện trên cơ sở kỳ tính thuế 12 tháng.

Riêng với doanh nghiệp hình thành sau chia, tách, tổng doanh thu để xác định điều kiện hưởng ưu đãi là doanh thu cộng gộp của tất cả doanh nghiệp được hình thành từ quá trình chia, tách trong kỳ tính thuế tương ứng.

Doanh nghiệp tự xác định mức giảm khi tạm nộp thuế

Về thủ tục, doanh nghiệp dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý.

Nếu doanh thu thực tế cuối kỳ vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp không còn đủ điều kiện hưởng chính sách, phải kê khai và nộp đủ số thuế còn thiếu. Việc xử lý tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 252/2026/NĐ-CP về quản lý thuế.

Tương tự chính sách dành cho cá nhân kinh doanh, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng số thuế phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về doanh thu.

Nếu số thuế phải nộp được điều chỉnh giảm, số thuế được giảm cũng phải điều chỉnh tương ứng. Khoản thuế nộp thừa, nếu có, được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027. Chính sách được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn tới.