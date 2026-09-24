AI được đưa vào xây dựng và quản lý chính sách dân tộc, tôn giáo

Mới đây, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác xây dựng và quản lý chính sách dân tộc, tôn giáo, cho thấy AI đang được mở rộng ứng dụng vào những lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với dữ liệu lớn và yêu cầu xử lý thông tin ngày càng cao.

Hội nghị thuộc dự án hỗ trợ chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo đã trở thành nhiệm vụ có tính chiến lược.

Theo đó, AI có thể hỗ trợ cơ quan quản lý tổng hợp, phân tích lượng lớn thông tin, dự báo xu hướng, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, tham mưu và hoạch định chính sách. Công nghệ cũng có thể hỗ trợ tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, tự động hóa một số tác vụ hành chính chuyên ngành, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị là xây dựng “cơ sở dữ liệu sạch và sống”, tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI lâu dài và có hệ thống. Các đại biểu cũng thảo luận về lộ trình áp dụng công nghệ tại từng địa phương, hướng tới sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Tại các chuyên đề tập huấn, AI được giới thiệu trong những ứng dụng cụ thể như phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng công tác dân tộc, tôn giáo và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ tham mưu xây dựng, quản lý chính sách. Đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng các công cụ AI để tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu và hỗ trợ đánh giá tác động chính sách theo từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Từ một hoạt động cụ thể trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, việc ứng dụng AI cho thấy yêu cầu ngày càng rõ về xây dựng dữ liệu có chất lượng, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ. Đây cũng là những điều kiện nền tảng để AI có thể được triển khai hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác.