Từ Á hậu Miss World Vietnam đến tân Á hậu Quốc tế

Ngày 25/11, Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 tại Nhật Bản, sau cuộc tranh tài của 73 thí sinh. Kết quả đưa cô trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao thứ ba tại Hoa hậu Quốc tế, sau Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang năm 2024 và Phạm Hồng Thúy Vân giành Á hậu 3 năm 2015.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 tại Nhật Bản

Gần tám tháng sau danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, người đẹp sinh năm 2004 có thêm danh hiệu quốc tế đầu tiên. Là sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, có kinh nghiệm làm MC song ngữ, Khánh Như sở hữu lợi thế ngoại ngữ và diễn đạt. Trong khoảng sáu tháng chuẩn bị cho Miss International, cô tiếp tục rèn thể hình, trình diễn, kiến thức và triển khai dự án cộng đồng cùng ê-kíp Sen Vàng. Đây cũng là lần đầu cô xuất ngoại. Trong hai tuần, đại diện Việt Nam tham gia giao lưu, trình diễn trang phục dân tộc, thuyết trình dự án và vòng bán kết trước chung kết ngày 25/11.

Khánh Như mang đến cuộc thi Digital Wings - Đôi cánh số, hướng đến hỗ trợ học sinh khó khăn tiếp cận công nghệ. Dự án vận động, thu gom, kiểm tra và tái sử dụng máy tính, laptop để trao cho các trường học. Tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Khánh Hòa, dự án trao 10 máy vi tính, 1.000 tập vở và 20 cặp sách. Tại Đồng Tháp, cô tiếp tục trao 11 laptop cho hai điểm trường Tân Mỹ và Tân Thành. Qua các đợt triển khai được công bố trước cuộc thi, 21 thiết bị đã được trao tại ba điểm trường.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới xây dựng hoạt động học tập, nội dung tiếng Anh, giúp học sinh làm quen với tri thức số. Khánh Như nhìn nhận mỗi máy tính được trao đi là “thêm một cơ hội để các em tiếp cận với những nguồn kiến thức mới”.

Tại chung kết, Khánh Như lần lượt vào Top 20 và Top 10. Trong phần thuyết trình, cô đặt vấn đề về những cơ hội trẻ em được nhận hôm nay, bên cạnh tương lai mà thế hệ đi trước muốn để lại. Từ trải nghiệm thực hiện Digital Wings, cô cho rằng một thiết bị quen thuộc với nhiều người có thể mang đến cơ hội học tập mới cho một đứa trẻ.

Với Khánh Như, thước đo phát triển bền vững còn nằm ở việc “chúng ta đưa được bao nhiêu người cùng đồng hành trên chặng đường ấy”. Người đẹp cũng đề cập trách nhiệm sử dụng tiếng nói của một MC để thúc đẩy hành động cộng đồng.

Vào Top 5, trước yêu cầu lựa chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững và nêu điều có thể thực hiện trên cương vị Hoa hậu Quốc tế, Khánh Như trả lời: “Tôi sẽ chọn giáo dục chất lượng”. Cô kể mình lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn nhưng cha mẹ luôn bảo đảm việc học cho con. Trải nghiệm ấy giúp cô hiểu giá trị của giáo dục. “Đó là lý do tôi khởi xướng dự án Digital Wings, mang máy tính đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa”, Khánh Như nói.

Câu trả lời kết nối hoàn cảnh cá nhân, hoạt động đã triển khai và định hướng tiếp tục thực hiện. Khép lại phần thi, Khánh Như nhận danh hiệu Á hậu 4, đánh dấu bước tiến từ sân chơi trong nước đến một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời.

Người góp sức cho Á hậu Quốc tế Khánh Như

Đằng sau thành tích của Khánh Như là đội ngũ đồng hành trong nhiều tháng chuẩn bị. Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh huấn luyện catwalk, Thạc sĩ Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam trực tiếp hướng dẫn ứng xử, định hướng dự án SDGs.

Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh huấn luyện catwalk cho Khánh Như

Phương Oanh cho biết cô vui và tự hào khi Khánh Như được xướng tên. Việc trực tiếp đồng hành khiến khoảnh khắc ấy có thêm ý nghĩa. Cô chứng kiến sự tập trung, nghiêm túc của Khánh Như trong từng buổi tập. “Hai chị em luyện tập với nhau và chuẩn bị kỹ càng cho từng phần thi, từ bikini cho đến dạ hội. Với Oanh, một phần trình diễn đẹp không chỉ nằm ở bước đi hay cách tạo dáng mà còn ở thần thái cũng như sự thoải mái trên sân khấu”, Phương Oanh chia sẻ.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Giám đốc quốc gia Miss International Vietnam 2026 - cho biết việc lựa chọn đội ngũ xuất phát từ đặc điểm của Khánh Như và tinh thần cuộc thi. “Đối với Miss International, theo tôi, kỹ năng trình diễn sân khấu không nằm ở những chiêu trò, phô diễn quá nhiều kỹ thuật. Điều quan trọng là sự vừa vặn, thanh lịch, vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng”, Thạc sĩ Phạm Kim Dung nói.

Theo định hướng chung, Khánh Như cần tự tin, thanh lịch, có kỹ thuật nhưng vẫn tự nhiên. Ở phần ứng xử, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Thạc sĩ Phạm Kim Dung rèn giũa cô giao tiếp chân thành, chừng mực, chủ động chào hỏi, cảm ơn, thân thiện với thí sinh, biết chia sẻ sự chú ý và trân trọng ban tổ chức.

Với dự án cộng đồng, CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam hướng Khánh Như chọn giáo dục để thực hiện hoạt động cộng đồng. Theo CEO Phạm Kim Dung, quá trình phối hợp nhìn chung thuận lợi. Tuy nhiên, Khánh Như ban đầu từng lo không vận động đủ máy tính và sợ không hoàn thành dự án. “Chính vì việc khó mới cần đến mình, còn nếu dễ dàng, ai cũng có thể làm được”, Thạc sĩ Phạm Kim Dung nhắc lại lời động viên, yêu cầu Khánh Như vượt qua lo lắng.

Ê-kíp gợi ý, định hướng, còn Khánh Như chủ động tìm kiếm tài trợ và triển khai. Kết quả hỗ trợ các điểm trường được đánh giá tích cực trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, lịch trình bận rộn.

Hoa hậu Phương Oanh luôn ủng hộ và đồng hành cùng Khánh Như

Phần giới thiệu dự án sử dụng hình ảnh chân thực, ghi nhận kết quả tại các điểm trường. Bài thuyết trình của Khánh Như tại Miss International được sắp xếp ngắn gọn, dễ hiểu. Thạc sĩ Phạm Kim Dung còn góp ý để Khánh Như giảm tốc độ nói tiếng Anh, khắc phục việc đôi khi nuốt chữ, giúp người nghe ở nhiều quốc gia dễ tiếp nhận thông điệp.

Về đóng góp của ban chuyên môn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi lời cảm ơn tới Phương Oanh, biên đạo Khoa Nguyễn, chuyên gia trang điểm Chánh Tín, stylist Hiền Danh, chuyên gia làm tóc Đoàn Minh Cường cùng các thành viên ê-kíp. Ông đánh giá các cộng sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần hợp tác, lắng nghe định hướng của công ty và đội ngũ phụ trách, đồng thời phát huy năng lực chuyên môn.