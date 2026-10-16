Ai đứng sau Instagram triệu view của chủ tịch FIFA?

1 triệu lượt xem là thông số bài đăng chúc mừng tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên trang Instagram cá nhân của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Đây cũng là bài viết có lượt xem cao nhất của ông kể từ World Cup 2026.

Trang Instagram của Infantino hiện có 5,8 triệu theo dõi, lớn bậc nhất trong giới quan chức thể thao. Trang hiện có hơn 4.200 bài viết, được cập nhật liên tục theo phong cách trẻ trung, hiện đại, phản ánh được lịch trình hoạt động dày đặc của cá nhân Infantino và nhịp sống mạnh mẽ của bóng đá toàn cầu.

Instagram của chủ tịch FIFA vận hành thế nào?

Điều thú vị là dù Instagram cá nhân của chủ tịch FIFA không hề có ê-kíp quay chụp chuyên trách, hình ảnh và video được đăng tải trên tài khoản này vẫn rất chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao, đảm bảo tiêu chuẩn về hình thức và phù hợp với nội dung thể thao.

Đặc thù công việc của Infantino khiến ông phải di chuyển hàng ngày, liên tục giữa các quốc gia, châu lục khác nhau. Ê-kíp tháp tùng ông chủ yếu là các quan chức FIFA (thường có Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom), các nhân viên hậu cần, hỗ trợ, truyền thông... chứ không có người quay chụp chuyên nghiệp.

Để có hình ảnh đẹp nhất, ê-kíp của Infantino thường liên lạc trước với các liên đoàn địa phương và khu vực nơi đến. Các liên đoàn này sẽ thuê quay chụp từ bên ngoài hoặc bố trí người của liên đoàn tháp tùng chủ tịch FIFA.

Trang cá nhân của Infantino được vận hành chuyên nghiệp, bài bản, cập nhật đều đặn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhân sự bản địa sẽ phụ trách phần hình ảnh của chủ tịch FIFA ở địa phương, gửi về cho bộ phận biên tập. Bộ phận đó sẽ chỉnh sửa lại hình ảnh cho phù hợp và đăng tải ngay. Nhóm vận hành mạng xã hội của ông Infantino luôn yêu cầu cả ảnh và video (thường theo dạng dọc, phù hợp với nền tảng), đòi hỏi tốc độ làm việc và chất lượng hình ảnh cao.

Đó là lý do mỗi khi Infantino tới một sự kiện, ông lại được đồng hành bởi các ê-kíp ảnh, video khác nhau, cũng là lý do trang Instagram của ông luôn có nhiều hình ảnh với các phong cách chụp, cách xử lý bố cục, màu sắc khác biệt, không giống với sự đồng bộ thường thấy trên trang cá nhân của nhiều siêu sao thể thao khác (điển hình là Cristiano Ronaldo).

Cá nhân Infantino cũng hỗ trợ rất nhiều trong quá trình này. Khác với nhiều đời chủ tịch FIFA khác vốn xuất thân doanh nhân, Gianni Infantino trưởng thành hoàn toàn từ môi trường bóng đá. Ông tỏ ra đặc biệt thấu hiểu công việc của mình. Chủ tịch đương nhiệm của FIFA cũng tỏ rõ mình là mẫu người hoạt ngôn trước ống kính. Các video ngắn được đăng đều do ông trực tiếp thuyết trình, dẫn dắt, không kèm kịch bản và thường chỉ quay trong 1-2 đúp hình.

Infantino cũng sử dụng Instagram làm kênh truyền thông chính của mình. Các bài đăng của ông được cập nhật liên tục, tần suất cao, thường 2-3 bài/ngày, lượt tương tác khá, rải đều từ vài chục nghìn lượt xem tới hàng trăm nghìn. Trong cao điểm sự kiện, có những bài đăng đạt cả triệu lượt.

Mỗi khi Infantino tới một sự kiện, ông lại được đồng hành bởi các ê-kíp ảnh, video khác nhau. Ảnh: Minh Chiến.

Công ty đứng sau

Theo Goal, trang mạng xã hội của chủ tịch FIFA là một phần trong chiến dịch “bảo vệ hình ảnh của FIFA và cá nhân Infantino” được tiến hành chủ yếu bởi đối tác Ten Toes Media. Nội dung quan trọng bậc nhất của hợp đồng này là “sản xuất các nội dung bằng văn bản, video, hình ảnh và đồ họa, đồng thời theo dõi phản ứng của công chúng” trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Hợp đồng này được ký từ lâu, trước những khủng hoảng liên quan tới chủ tịch FIFA nổ ra vài tháng qua. Nó cho thấy việc bảo vệ hình ảnh cá nhân của Infantino từ lâu đã là một ưu tiên quan trọng trong hoạt động truyền thông nội bộ của FIFA.

Hợp đồng đảm bảo sự hỗ trợ liên tục 24/7 của Ten Toes Media với cá nhân Infantino. Ten Toes Media đặt trụ sở chính ở London (Anh) nhưng có văn phòng tại New York (Mỹ) và Trung Đông cùng các quản lý cấp trung ở nhiều khu vực khác, cho phép họ hỗ trợ liên tục, bất chấp những múi giờ địa lý và địa điểm khác nhau. Công ty này đặc biệt nổi tiếng trong giới bóng đá, với danh sách khách hàng có cả Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA, cơ quan cũ của Infantino), CLB Arsenal hay đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.

Dù vậy, trị giá hợp đồng lên tới 2,3 triệu USD của FIFA với công ty này chính là một trong những lý do khiến Infantino bị chỉ trích dữ dội vài tháng qua. Theo The Times, FIFA đã tạo ra ấn tượng sai, đánh đồng giữa việc bảo vệ hình ảnh cá nhân của Infantino với hình ảnh của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Chủ tịch FIFA (giữa) trò chuyện cùng quan chức Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tại chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Ảnh: Minh Chiến.

Chủ tịch FIFA đương nhiệm đặc biệt quan tâm tới thị trường Đông Nam Á. Ông đã xuất hiện và tham dự cả hai lễ trao giải ASEAN Cup gần đây dù giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Ông cũng đề xuất và sáng lập FIFA ASEAN Cup với phiên bản đầu tiên vừa diễn ra tại Indonesia.

Trên trang Instagram của Infantino, các bài viết liên quan tới bóng đá Đông Nam Á cũng được quan tâm đặc biệt. Bài đăng chúc mừng tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đạt hơn 1 triệu lượt xem, một số bài đăng trước đó liên quan chung kết ASEAN Cup tại Việt Nam đạt 982.000 và 365.000 lượt xem.

Để tiện so sánh, bài đăng chúc mừng Lionel Messi giành á quân World Cup “chỉ” đạt hơn 970.000 lượt xem. Một bài đăng khác chúc mừng tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới đạt 1 triệu lượt xem.