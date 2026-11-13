AI Đông Nam Á hút 4,2 tỷ USD, gần như toàn bộ vốn đổ về Singapore

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đông Nam Á ghi nhận các doanh nghiệp AI đã huy động được tổng cộng 4,2 tỷ USD, tăng 121% so với mức 1,9 tỷ USD cùng kỳ năm 2025, theo số liệu do nền tảng dữ liệu và phân tích thị trường tư nhân toàn cầu Tracxn công bố hôm thứ Năm.

Đáng chú ý, Tracxn cho hay các công ty AI có trụ sở tại Singapore huy động được tổng cộng 4,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, nghĩa là chiếm 100% tổng vốn đầu tư vào AI tại Đông Nam Á. Tỷ trọng này tăng nhẹ so với mức 99% của cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn huy động của khu vực trong giai đoạn 9 tháng đầu năm nay cao gấp 5,5 lần so với mức vốn huy động 768 triệu USD của 9 tháng đầu năm 2024, tương đương mức tăng 453%. Tuy nhiên, số vòng gọi vốn ghi nhận giảm 12%, từ 32 vòng trong cùng kỳ năm 2025 xuống còn 28 vòng.

Theo Tracxn, 10 vòng gọi vốn lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2026 chiếm tới 98% tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực AI tại Đông Nam Á.

Xét về số lượng, tổng số vòng gọi vốn giảm 12%, xuống còn 28 vòng. Tuy nhiên, quy mô trung bình mỗi vòng tăng mạnh, từ 60 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 152 triệu USD trong cùng kỳ năm 2026.

Số vòng gọi vốn từ Series A trở đi tăng 29%, lên 18 vòng. Trong khi đó, số doanh nghiệp lần đầu tiên nhận được vốn đầu tư giảm 12%, từ 17 doanh nghiệp xuống còn 15 doanh nghiệp.

Xét theo giai đoạn phát triển, các doanh nghiệp AI ở giai đoạn cuối ghi nhận mức tăng trưởng vốn đầu tư mạnh nhất. Cụ thể, nhóm này huy động được 3,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 190% so với mức 1,3 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, ở cùng kỳ năm 2024, nhóm doanh nghiệp này chưa ghi nhận khoản vốn đầu tư nào.

Tỷ trọng vốn đầu tư dành cho các doanh nghiệp giai đoạn cuối cũng tăng từ 68% trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 89% trong cùng kỳ năm 2026. Tuy nhiên, số vòng gọi vốn chỉ tăng từ một lên bốn vòng.

Ngược lại, các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu ghi nhận mức giảm cả về tổng vốn huy động lẫn tỷ trọng trong toàn ngành. Cụ thể, nhóm này hút 444 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 25% so với mức 593 triệu USD cùng kỳ năm 2025 và giảm 40% so với mức 735 triệu USD của cùng kỳ năm 2024.

Số vòng gọi vốn của nhóm doanh nghiệp giai đoạn đầu tăng nhẹ, từ 13 vòng trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 14 vòng trong cùng kỳ năm 2026. Tuy nhiên, tổng vốn huy động chỉ chiếm 10% toàn ngành.

Đối với nhóm doanh nghiệp ở giai đoạn hạt giống, tổng vốn đầu tư tăng 28%, từ 26,3 triệu USD lên 33,8 triệu USD. Tuy nhiên, số vòng gọi vốn lại giảm, từ 18 vòng xuống còn 10 vòng. Nhóm này chỉ chiếm khoảng 1% tổng vốn đầu tư vào AI tại Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về phía nhà đầu tư, có 56 nhà đầu tư rót vốn vào các công ty AI Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm so với 69 nhà đầu tư cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, có 39 nhà đầu tư lần đầu tiên rót vốn vào các doanh nghiệp AI tại Đông Nam Á, giảm nhẹ so với con số 42 nhà đầu tư của một năm trước đó.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, các công ty phát triển ứng dụng AI phục vụ doanh nghiệp (Enterprise Applications) thu hút lượng vốn lớn nhất, đạt 3,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Con số này cao gấp khoảng 16 lần mức 200 triệu USD cùng kỳ năm 2025 và gấp khoảng 57 lần mức 54,7 triệu USD của cùng kỳ năm 2024.

Đứng thứ hai là lĩnh vực bán lẻ, với 317 triệu USD vốn đầu tư, tăng 191% so với mức 109 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực công nghệ vận tải và logistics cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý khi thu hút 300 triệu USD, tăng 200% so với mức 100 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đông Nam Á không ghi nhận thêm kỳ lân AI mới nào, tương tự tình hình của cùng kỳ năm 2025.