AI đóng góp 25% mức tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Eurozone

Theo ECB, dù AI hiện chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong nền kinh tế châu Âu, nhưng nếu loại trừ lĩnh vực này, tốc độ tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Eurozone chỉ đạt khoảng 3% mỗi năm, thay vì mức 4% như hiện nay.

ECB đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc ưu tiên các hình thức huy động vốn thông qua cổ phần, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI phát triển nhanh hơn, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay.

Đáng chú ý, bất chấp lãi suất cao và những tác động từ cú sốc giá dầu, tín dụng tại khu vực gồm 21 quốc gia sử dụng đồng euro vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh giá năng lượng gây áp lực lên lạm phát, ECB đang điều chỉnh chính sách lãi suất để kiểm soát giá cả. Diễn biến lãi suất trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thị trường theo dõi, đặc biệt tại cuộc họp chính sách tháng 12.