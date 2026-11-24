Nguyễn Lực ghi bàn vào lưới U17 Bỉ, rồi tiếp tục lập công và kiến tạo cho Đại Nhân trong trận hòa 3-3 với U17 New Zealand. Tiền vệ sinh năm 2009 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Thành tích ấy đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để kết luận về năng lực hay tương lai của anh.

Một khoảnh khắc xuất sắc không định nghĩa cả cầu thủ

Cú sút thành bàn từ chấm phạt góc vào lưới Bỉ có thể được gọi là một pha lập công đẳng cấp thế giới. Nhưng lời khen dành cho bàn thắng không đồng nghĩa với việc Nguyễn Lực đã đạt đến trình độ ấy.

Bàn đá phạt vào lưới New Zealand và đường chuyền mở ra bàn gỡ 2-2 cho thấy tiền vệ trẻ có kỹ thuật, sự tự tin và khả năng tạo khác biệt. Đó là những phẩm chất đáng kỳ vọng, nhưng vẫn cần được kiểm chứng qua nhiều trận đấu và nhiều cấp độ.

Cựu tiền đạo Barcelona, Bojan Krkic từng trải qua sức ép của những lời so sánh quá lớn. Sau khi gây ấn tượng ở giải U17, anh được gọi là “Messi mới”, ra mắt đội một Barcelona khi mới 17 tuổi và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Krkic sau này kể với The Guardian rằng anh sống cùng kỳ vọng ấy, trong khi bên trong đối mặt với chứng lo âu. “Khi mọi người đòi hỏi bạn phải ở tầm ấy, thật khó để sống với kỳ vọng đó”, anh nói.

Krkic vẫn có sự nghiệp chuyên nghiệp ấn tượng. Tuy nhiên, câu chuyện của anh cho thấy danh xưng lớn có thể khiến cầu thủ trẻ bị đánh giá bằng một chuẩn mực không phải do chính họ đặt ra.

Bojan Krkic (ảnh), Freddy Adu và Kelechi Nwakali từng trải qua những hành trình khác nhau sau khi nổi bật ở cấp độ trẻ.

Nguyễn Lực mới chơi hai trận ở U17 World Cup. Muốn đánh giá toàn diện hơn, cần nhìn vào cách anh xử lý khi bị đối thủ áp sát, khả năng giữ nhịp và hỗ trợ phòng ngự, cũng như mức độ ổn định qua một giải đấu dài.

Một cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc đặc biệt mà vẫn còn nhiều mặt phải hoàn thiện. Điều đó bình thường ở tuổi 17.

Ngôi sao giải trẻ không phải lúc nào cũng tiến thẳng lên đỉnh cao

Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều cầu thủ giành giải thưởng lớn ở cấp độ U17 rồi chững lại. Kelechi Nwakali là đội trưởng Nigeria vô địch U17 World Cup 2015 và giành Quả bóng vàng giải đấu. Arsenal chiêu mộ anh, nhưng tiền vệ này không có trận ra mắt đội một, trải qua nhiều lần cho mượn rồi chuyển sang Huesca ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. ESPN chỉ ra rằng việc thiếu một lộ trình phát triển ổn định là một phần lý do khiến sự nghiệp của Nwakali không tiến triển như mong đợi.

Nii Lamptey từng được xem là cầu thủ hay nhất U17 World Cup 1991, giải đấu có Alessandro Del Piero, Juan Sebastian Veron và Marcelo Gallardo. Anh được gọi là “Pele mới”, nhưng sự nghiệp sau đó không đi theo dự đoán.

The Guardian viết về hành trình nhiều biến động của Lamptey, từ việc liên tục đổi đội bóng và quốc gia thi đấu đến những bi kịch cá nhân. Câu chuyện ấy cho thấy tài năng và danh tiếng sớm không thể che chắn một cầu thủ khỏi những biến cố trong đời sống, hay thay thế một môi trường phát triển ổn định.

Freddy Adu cũng được tung hô từ khi còn rất nhỏ.

Freddy Adu cũng được tung hô từ khi còn rất nhỏ. Anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 14, được gọi là “Pele mới” và từng tỏa sáng tại U20 World Cup 2007. Sau đó, Adu liên tục chuyển đội, trải qua nhiều lần cho mượn và không đạt đến vị thế mà người hâm mộ từng dự đoán.

HLV Thomas Rongen nói với The Guardian rằng sự chú ý và kỳ vọng quá lớn khiến Adu khó tập trung vào quá trình phát triển chuyên môn. Đây không phải bằng chứng rằng sự tung hô luôn làm hỏng một cầu thủ, nhưng là lời nhắc về khoảng cách giữa tiềm năng và sự nghiệp thực tế.

Cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry từng nói về những người bạn cùng lứa ở học viện Clairefontaine: chỉ một số ít trong thế hệ ấy trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ông nhấn mạnh thất bại ở tuổi trẻ rất khó đối diện, nhất là khi cầu thủ và gia đình đã đặt nhiều hy vọng vào bóng đá.

Nhận xét ấy không phủ nhận giá trị của đào tạo trẻ; nó nhắc rằng con đường từ học viện đến bóng đá đỉnh cao luôn hẹp và đầy cạnh tranh.

Dĩ nhiên, không phải câu chuyện nào ở giải trẻ cũng kết thúc bằng sự hụt hẫng. Phil Foden giành Quả bóng vàng U17 World Cup 2017 rồi dần chiếm vị trí ở Manchester City. Nhưng quá trình ấy không diễn ra chỉ sau một đêm: ban đầu, thời lượng thi đấu của Foden còn hạn chế; anh phải chờ cơ hội, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh năng lực trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

The Guardian mô tả Foden là cầu thủ phát triển qua thời gian, thay vì xuất hiện ở đội một như một sản phẩm đã hoàn thiện.

Hai bàn thắng tại World Cup là cột mốc đáng nhớ, nhưng chặng đường phát triển của Nguyễn Lực vẫn còn dài.

Những câu chuyện trái chiều ấy cho thấy giải U17 có thể mở ra cơ hội, nhưng không dự báo chắc chắn tương lai. Nwakali và Lamptey không đi đến đích như kỳ vọng; Foden làm được điều đó nhờ tiếp tục tiến bộ.

Mỗi cầu thủ có hoàn cảnh, môi trường và lộ trình riêng. Vì vậy, dùng một vài trường hợp để khẳng định Nguyễn Lực sẽ thành công hay thất bại đều là kết luận vội vàng.

Nguyễn Lực xứng đáng được ghi nhận vì dấu ấn ở Qatar. Trước World Cup, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á 2026; hai trận vừa qua cho thấy khả năng xử lý bóng chết và tạo cơ hội cho đồng đội.

Người hâm mộ có thể gọi bàn thắng vào lưới Bỉ là “đẳng cấp thế giới” để bày tỏ sự phấn khích. Nhưng nếu dùng cụm từ ấy để mô tả toàn bộ cầu thủ, lời khen vượt quá những gì màn trình diễn hiện tại chứng minh.

Điều Nguyễn Lực cần lúc này là cơ hội thi đấu, môi trường phát triển tốt và thời gian để hoàn thiện. Sự ủng hộ sẽ có ý nghĩa hơn khi đi cùng sự kiên nhẫn: ghi nhận bàn thắng đẹp, trân trọng đóng góp của cậu, nhưng không buộc một cầu thủ 17 tuổi phải đáp ứng những kỳ vọng được tạo ra chỉ sau vài trận ở World Cup.