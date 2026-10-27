AI định hình mức độ hiện diện thương hiệu ngân hàng Việt

Chỉ số được nhắc đến đầu tiên chỉ phản ánh thứ tự xuất hiện của thương hiệu trong câu trả lời AI, không đồng nghĩa với việc AI đánh giá hoặc khuyến nghị ngân hàng đó tốt hơn các ngân hàng khác.

Theo kết quả nghiên cứu, Vietcombank xuất hiện trong 84% các câu trả lời AI được khảo sát tại Việt Nam, đồng thời chiếm 48% tỷ lệ được nhắc đến đầu tiên. Tuy nhiên, mức độ nổi bật của ngân hàng thay đổi đáng kể tùy theo nội dung câu hỏi.

Vietcombank đạt tỷ lệ được nhắc đến đầu tiên cao nhất, lên tới 72%, trong nhóm câu hỏi liên quan đến niềm tin và lựa chọn ngân hàng. Con số này giảm xuống 44% đối với nhóm ngân hàng bán lẻ và 35% ở nhóm câu hỏi liên quan đến vai trò đối với công chúng.

Trong khi đó, Techcombank là thương hiệu có mức độ hiện diện đáng kể tiếp theo, xuất hiện trong 72% câu trả lời AI, nhưng chỉ được nhắc đến đầu tiên trong 13% trường hợp.

Ông Lars Voedisch, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Precious Communications, nhận định: “Việc liên tục duy trì vị trí dẫn đầu có thể tạo ra cảm giác an tâm không hoàn toàn chính xác. Vấn đề thực sự đối với hoạt động truyền thông là liệu câu trả lời của AI có cung cấp cho khách hàng những lý do rõ ràng, cập nhật và đủ sức thuyết phục để tin tưởng vào vị thế của thương hiệu hay không. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng nguồn thông tin tiếng Việt chất lượng, có bằng chứng đáng tin cậy, đồng thời thường xuyên rà soát khi các sản phẩm và dịch vụ thay đổi.”

Nghiên cứu được thực hiện tại sáu thị trường Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy ở một số thị trường, các thương hiệu ngân hàng duy trì vị trí dẫn đầu tương đối ổn định trong câu trả lời AI. Trong khi đó, tại những thị trường khác, mức độ hiện diện và vị trí được nhắc đến của các ngân hàng lại phân tán hơn hoặc phụ thuộc đáng kể vào nội dung câu hỏi.

Sự khác biệt về ngôn ngữ, cấu trúc hệ thống ngân hàng và nhu cầu khách hàng vốn đã tạo nên tính đa dạng của khu vực Đông Nam Á. AI có thể tiếp tục khuếch đại sự khác biệt này thông qua việc thay đổi những thương hiệu được đề cập, nguồn thông tin được sử dụng và thứ tự xuất hiện của các thương hiệu trong câu trả lời dành cho từng nhóm người dùng.

Đồng thời, nghiên cứu mang tính chất phân tích và đánh giá mức độ hiện diện của thương hiệu trong môi trường AI, không phải bảng xếp hạng chất lượng ngân hàng. Cụ thể, nghiên cứu không đánh giá hoặc xếp hạng mức độ uy tín, an toàn, sự tin tưởng của khách hàng, mức độ yêu thích thương hiệu hay hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng.

Chỉ số được nhắc đến đầu tiên chỉ phản ánh thứ tự xuất hiện của thương hiệu trong câu trả lời AI, không đồng nghĩa với việc AI đánh giá hoặc khuyến nghị ngân hàng đó tốt hơn các ngân hàng khác.