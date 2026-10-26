AI định hình lại nhu cầu văn phòng và thị trường bất động sản châu Á

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CBRE dự báo diện tích văn phòng có người thuê trong khu vực tăng 13% giai đoạn 2026-2030 trong kịch bản AI tác động ở mức vừa phải, thấp hơn mức tăng 18% theo kịch bản cơ sở.

Tuy nhiên, các ngành nghề có nguy cơ bị AI thay thế đáng kể chỉ chiếm 1,8% tổng số việc làm, trong khi 8% lực lượng lao động có thể thích nghi thông qua đào tạo lại kỹ năng.

Theo ông Tom Gaffney, Trưởng bộ phận cho thuê khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CBRE, AI đang tái cấu trúc công việc và không gian làm việc, thay vì chỉ đơn thuần cắt giảm lao động.

Trong kịch bản tác động vừa phải, diện tích văn phòng có người thuê tại các thị trường đang phát triển như Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Đông Nam Á dự kiến tăng 19% đến năm 2030, so với 5% tại các thị trường phát triển.

Trong khi đó, nguồn cung văn phòng mới được dự báo giảm, từ mức tương đương 5,3% tổng nguồn cung hiện có vào năm 2019 xuống 3,2% vào năm 2028. Nhờ đó, tỷ lệ văn phòng trống toàn khu vực có thể giảm từ 16% trong quý II-2026 xuống 15% vào năm 2030, theo kịch bản cơ sở của CBRE.