Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang North Carolina (Mỹ) đã phát triển robot hình người mang tên Howl, có khả năng phát hiện, tiếp cận và nhặt những quả trứng nằm trên sàn chuồng gà.

Video các nhà khoa học Mỹ huấn luyện robot hình người nhặt trứng gà trong nông trại. (Nguồn: X/CyberRobo)

Robot được phát triển dựa trên mẫu Unitree G1, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính và công nghệ điều khiển để thực hiện công việc vốn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công.

Dự án hướng đến các trang trại nuôi gà không lồng, mô hình ngày càng phổ biến nhưng đặt ra nhiều thách thức trong khâu thu gom trứng.

Khác với hệ thống chuồng lồng truyền thống, nơi trứng tự lăn xuống băng chuyền, gà nuôi không lồng có thể đẻ trứng trực tiếp trên sàn, buộc công nhân phải đi nhặt bằng tay.

Theo báo cáo, trứng đẻ trên sàn có thể chiếm 2 - 15% tổng sản lượng tại một số trang trại. Với cơ sở nuôi khoảng 100.000 con gà, số trứng cần thu gom thủ công có thể lên tới 15.000 quả mỗi ngày. Công việc không chỉ tốn nhân lực mà việc chậm thu gom còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng.

Để giải quyết vấn đề, các nhà khoa học đang huấn luyện Howl tự nhận diện trứng bằng hệ thống cảm biến và thị giác máy tính, sau đó di chuyển đến vị trí phù hợp và sử dụng bàn tay robot để nhặt.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi khả năng điều khiển chính xác bởi trứng dễ vỡ, trong khi môi trường chuồng nuôi có nhiều vật cản và gia cầm di chuyển liên tục.

Nhóm nghiên cứu cho biết phải xây dựng phần lớn hệ thống điều khiển và phản hồi của robot gần như từ đầu. Họ sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để trình diễn các thao tác, giúp robot học cách thực hiện chuyển động cần thiết.

Quá trình huấn luyện còn kết hợp học tăng cường, cho phép robot cải thiện hành động thông qua thử nghiệm, và học bắt chước, giúp thiết bị tái tạo thao tác được hướng dẫn.

Hiện Howl vẫn trong giai đoạn hoàn thiện phần mềm và huấn luyện. Nhóm dự kiến hoàn tất các mô phỏng phát hiện, thu gom trứng trước khi chuyển sang thử nghiệm thực tế, với mục tiêu để robot thực hiện được nhiệm vụ vào đầu năm 2027.

Cánh tay robot Howl khéo léo nhặt trứng gà trên mặt đất. (Ảnh: AIR Lab)

Bên cạnh Howl, Đại học Bang North Carolina còn phát triển những ứng dụng AI phục vụ chăn nuôi gia cầm.

Một trong số đó là Poultry Talk, trợ lý AI chuyên ngành sử dụng cơ sở dữ liệu gồm các nghiên cứu khoa học và tài liệu khuyến nông.

Hệ thống có thể trả lời câu hỏi về dinh dưỡng, phòng bệnh, điều kiện chuồng trại và quản lý sản xuất dựa trên những tài liệu được tuyển chọn, thay vì chỉ sử dụng thông tin phổ biến trên Internet.

Nhóm nghiên cứu cũng phát triển hệ thống camera 2D và 3D kết hợp AI để theo dõi sức khỏe từng con gà. Công nghệ phân tích tình trạng lông, mật độ lông và trọng lượng cơ thể nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tật hoặc căng thẳng trong đàn. Dữ liệu thu thập có thể hỗ trợ điều chỉnh khẩu phần ăn và điều kiện chăm sóc theo nhu cầu từng cá thể.

Các dự án hướng đến giảm phụ thuộc vào nhân công, hạn chế thất thoát trứng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi thương mại.