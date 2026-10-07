Ai đang xây các đại dự án của Sun Group?

Từ doanh nghiệp 5 nhân sự thành lập năm 2011, Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân hiện có khoảng 900 người, doanh thu năm 2025 đạt 4.000 tỷ đồng và đặt mục tiêu thu 19.500 tỷ đồng năm nay.

Đà tăng trưởng "thần tốc" này của doanh nghiệp gắn liền với các đại công trường do Sun Group đầu tư.

Từ doanh nghiệp 5 người đến nhà thầu quy mô nghìn tỷ

CTCP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tân Minh Nhân, thành lập ngày 28/11/2011. Doanh nghiệp khởi đầu với 5 nhân sự, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình.

Trước khi mở rộng danh mục dự án như hiện tại, trong những năm đầu hoạt động, tên tuổi của Tân Minh Nhân đã gắn với các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng như InterContinental Nha Trang, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Bà Nà Hills, Naman Retreat, Novotel Đà Nẵng, JW Marriott Phú Quốc, Premier Village Phú Quốc, Cocobay...

Ông Nhan Văn Chiến, sinh năm 1982, là người gắn bó với doanh nghiệp từ giai đoạn đầu và hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Theo hồ sơ năng lực, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đóng vai trò định hình văn hóa, định hướng phát triển doanh nghiệp.

Một nhân sự chủ chốt khác của Tân Minh Nhân là bà Nguyễn Thị Thu Phượng, từng giữ chức Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và hiện là Phó tổng giám đốc. Hai người cũng là những cổ đông lớn của Tân Minh Nhân trước và sau khi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình.

Năm 2017, vốn điều lệ Tân Minh Nhân tăng từ 4,12 tỷ lên gần 15,6 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty cổ phần, đổi tên thành CTCP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân và nâng vốn lên gần 40 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, ông Nhan Văn Chiến và bà Nguyễn Thị Thu Phượng mỗi người nắm 48% vốn. Ba cổ đông còn lại gồm Nguyễn Hữu Thành, Mạc Như Minh và Nguyễn Thị Trúc Giang sở hữu tổng cộng 4%.

Cũng trong giai đoạn này, ông Chiến trở thành Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trần Hữu Phúc đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, quy mô vốn của Tân Minh Nhân tăng nhanh. Tháng 5/2024, vốn điều lệ công ty đạt 179 tỷ đồng và đến tháng 7/2026 lên hơn 350 tỷ đồng. So với mức 15,6 tỷ đồng năm 2017, vốn điều lệ hiện cao hơn khoảng 22,5 lần.

Cùng với tăng vốn, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng về hoạt động kinh doanh. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, năm 2024 là năm đầu tiên doanh thu của Tân Minh Nhân vượt 1.000 tỷ đồng, sau 13 năm hoạt động. Nhưng đến năm 2025, doanh thu đã lên khoảng 4.000 tỷ đồng, trong khi số nhân sự tăng lên khoảng 900 người.

Năm nay, Tân Minh Nhân đặt mục tiêu doanh thu 19.500 tỷ đồng, tức gần gấp 5 lần kết quả năm 2025.

Nếu hoàn thành kế hoạch, doanh thu của Tân Minh Nhân sẽ cao hơn kế hoạch năm 2026 của nhiều nhà thầu xây dựng có tên tuổi trên thị trường như Vinaconex, SCG, Hòa Bình, Newtecons, Ricons...

'Lớn như thổi' cùng các đại công trường của Sun Group

Một trong những mối quan hệ nổi bật trong quá trình phát triển của Tân Minh Nhân là hợp tác với Sun Group. Theo hồ sơ năng lực, doanh nghiệp bắt đầu tham gia dự án Bà Nà Hills của Sun Group từ năm 2012 và sau đó tiếp tục xuất hiện tại nhiều dự án của tập đoàn này ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Ninh Bình (Hà Nam cũ) và TP.HCM.

Danh mục dự án hợp tác giữa 2 bên trải dài từ Sun Grand City Hillside Residence, Sun Premier Village, La Festa Phú Quốc, Sun Signature Show và các công trình tại Hòn Thơm đến Sunneva, Sun Cosmo Residence, Sun Symphony Residence và Sun Cora Tower tại Đà Nẵng.

Khối lượng công việc của nhà thầu này cũng tăng theo các dự án mới của Sun Group. Trong quý IV/2024, Tân Minh Nhân cho biết đã trúng hơn 20 gói thầu với tổng giá trị trên 900 tỷ đồng. Riêng 3 dự án gồm Sun Urban City, Sunset Village Hòn Thơm và Nam Phương Palace Hòn Thơm có tổng giá trị gần 700 tỷ đồng.

Tại dự án Sun Urban City, khu đô thị quy mô khoảng 420 ha ở Ninh Bình của Sun Group, Tân Minh Nhân tham gia thi công nhiều hạng mục. Ở Đà Nẵng, doanh nghiệp đảm nhận thi công tháp A2-20 thuộc dự án Sun Cora Tower, hoàn thành phần hầm và chuyển sang thi công phần thân trong năm nay.

Đáng chú ý hơn là dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thành viên Sun Group, làm nhà đầu tư. Tân Minh Nhân vừa qua đã được lựa chọn làm tổng thầu thi công dự án này.

Tân Minh Nhân được lựa chọn làm tổng thầu thi công Trung tâm Hành chính TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ công trình Bà Nà Hills năm 2012 đến dự án gần 30.000 tỷ đồng tại Thủ Thiêm, các dự án mà Tân Minh Nhân tham gia cùng Sun Group ngày càng mở rộng về địa bàn và quy mô.

Việc mở rộng địa bàn cũng được thể hiện qua văn phòng đại diện tại TP.HCM được Tân Minh Nhân khai trương tháng 3/2026. Tại sự kiện, Chủ tịch Nhan Văn Chiến cho biết văn phòng mới nhằm tăng năng lực điều hành, phục vụ các dự án phía Nam và tiếp tục đồng hành với Sun Group.

Thực tế, ngoài Sun Group, Tân Minh Nhân cũng hiện diện ở loạt dự án khác. Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp còn ghi nhận các dự án của các chủ đầu tư như Lotte Hotel Hà Nội, Lotte Mart, Masteri Waterfront, Trường Đại học Văn Lang, Pullman Danang Resort, Fusion Resort Sầm Sơn, Hyatt Regency Đà Nẵng, Mercure Đà Nẵng, Park Hyatt TP.HCM cùng một số công trình tại Campuchia và Myanmar.

Trong đó, Tân Minh Nhân từng đảm nhận vai trò nhà thầu chính tại Masteri Waterfront, đồng thời làm tổng thầu tại Pullman Danang Resort và Trường Đại học Văn Lang.