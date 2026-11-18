Doanh nghiệp Việt trước áp lực đổi mới công nghệ để tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 rất thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của toàn nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, ông cho rằng, Việt Nam không thể chỉ dựa vào việc huy động và bổ sung thêm nguồn lực cho nền kinh tế, mà cần nâng cao năng lực sản xuất, năng lực nội sinh của các doanh nghiệp - những tế bào cấu thành nền kinh tế.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Ảnh: BXD

Đặc biệt, trong cơ cấu nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng rất lớn, phần lớn có quy mô vốn dưới 100 tỷ đồng. Theo ông Hiệp, để nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh, nhóm doanh nghiệp này cần tập trung vào đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động.

“Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với hàng loạt dự án trọng điểm có quy mô lớn, công nghệ phức tạp mà trước đây doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện”, ông nói.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới vẫn đặt ra không ít thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp xây dựng.

Một trong những rào cản lớn nhất là vấn đề tài chính. Theo ông Hiệp, thiết bị công nghệ hiện đại thường có giá trị đầu tư cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn đủ mạnh, trong khi thời gian thu hồi vốn lại phụ thuộc vào khả năng khai thác thiết bị và số lượng dự án có thể tham gia.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực hiện còn mang tính đơn lẻ, tự phát, chưa có tính hệ thống. Điều này khiến doanh nghiệp khó tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, trong khi chất lượng và chiều sâu của quá trình chuyển giao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Doanh nghiệp lớn tiên phong ứng dụng AI, doanh nghiệp nhỏ từng bước chuyển đổi số

Dù quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vẫn là xu hướng không thể đảo ngược trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây không đơn thuần là câu chuyện đầu tư máy móc hay phần mềm mới, mà còn là cách doanh nghiệp thay đổi phương thức vận hành, nâng cao khả năng quản trị và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Với tiềm lực tài chính và nguồn lực lớn, các doanh nghiệp quy mô lớn thường có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư, ứng dụng công nghệ mới. Thực tế, một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

Nhiều giải pháp công nghệ được áp dụng vào sản xuất. Ảnh: Moit

Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển cho biết, những năm qua, Việt Nam đã đầu tư lớn vào hạ tầng giao thông, tạo ra khối lượng hồ sơ thiết kế và dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, nguồn tri thức này vẫn phân tán tại các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhiều tài liệu còn lưu trữ dưới dạng bản vẽ 2D, chưa được khai thác hiệu quả.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp này đã xây dựng thư viện dữ liệu phục vụ nghiên cứu và thiết kế công trình. Trên nền tảng này, AI có thể tạo ra hàng chục phương án thiết kế để kỹ sư so sánh, lựa chọn giải pháp tối ưu.

Đáng chú ý, tại dự án siêu cảng Cái Mép Hạ, doanh nghiệp ứng dụng AI để phát triển công cụ tính toán, xử lý các bài toán kỹ thuật mà không phụ thuộc vào phần mềm nước ngoài. Qua đó, kỹ sư chủ động hơn trong thiết kế và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, doanh nghiệp này cũng đang xây dựng thư viện dữ liệu về tuyến, nhà ga, cầu cạn và đường hầm.

“Khi kết hợp với AI và dữ liệu bản đồ số, hệ thống có thể đề xuất nhiều phương án thiết kế, giúp nhận diện rủi ro, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai dự án”, ông nói.

Ở lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, Viglacera cũng đang định hướng ứng dụng AI và chuyển đổi số trên hai trụ cột: nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm; nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đại diện Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, ông Phạm Hiền Nhân cho biết, AI được ứng dụng để phân tích xu hướng thiết kế, tối ưu hóa phối liệu, kiểm soát chất lượng bề mặt bằng công nghệ kỹ thuật số, đồng thời góp phần giảm phát thải trong quá trình vận hành nhà máy.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng khoa học công nghệ không nhất thiết phải bắt đầu từ những hệ thống phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Ông Đỗ Thế Thảo, đại diện công ty H.P, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng cho biết, doanh nghiệp đã từng bước đưa công nghệ vào các khâu sản xuất và quản lý.

“Việc ứng dụng phần mềm trong quản lý nguyên vật liệu, theo dõi đơn hàng, kiểm soát chất lượng và quản trị kho giúp doanh nghiệp giảm bớt thao tác thủ công, hạn chế sai sót, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành”, ông nói.

Theo ông Thảo, với nguồn lực còn hạn chế, doanh nghiệp nhỏ cần lựa chọn công nghệ phù hợp với quy mô, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi đã nhìn thấy hiệu quả, doanh nghiệp mới có thể mở rộng đầu tư, từng bước nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.