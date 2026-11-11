Ai đang hưởng lợi từ những lỗ hổng quản lý xăng dầu?
Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về kinh doanh xăng dầu đã hé lộ hàng loạt bất cập đáng chú ý, từ dấu hiệu găm hàng, mua bán hóa đơn đến những bất thường trong quản lý Quỹ bình ổn giá. Những phát hiện này không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm doanh nghiệp mà còn cho thấy yêu cầu cấp thiết phải bịt kín các lỗ hổng trong quản lý thị trường xăng dầu.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/ai-dang-huong-loi-tu-nhung-lo-hong-quan-ly-xang-dau.html