Ai đang hưởng lợi từ những lỗ hổng quản lý xăng dầu?

Bạn gái cũ Jemima Goldsmith tiết lộ từng phải gọi cảnh sát đến nhà để đưa Russell Brand đi sau một vụ việc bạo lực năm 2014. Bà cho biết những tổn thương từ mối quan hệ này vẫn để lại ảnh hưởng lâu dài.