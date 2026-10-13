AI đang 'hồi sinh' hàng loạt game kinh điển

AI đang hồi sinh những tựa game kinh điển ngay trên trình duyệt web.

Trí tuệ nhân tạo đang giúp đưa nhiều tựa game kinh điển lên trình duyệt web mà không cần cài đặt theo cách thông thường. Theo tờ Kotaku, hàng loạt phiên bản game được tái dựng bằng AI đã xuất hiện trong thời gian ngắn, trong đó có những tựa game hoạt động trơn tru một cách bất ngờ.

Theo tài khoản X RadiantOpti, hàng loạt tựa game kinh điển như GTA: Vice City, Half-Life, Diablo, Call of Duty: Black Ops và Halo: Combat Evolved đã được tái dựng, cho phép người chơi trải nghiệm trực tiếp trên trình duyệt web.

Thậm chí, một số game hiện đại hơn như GTA V cũng có thể chạy trên nền tảng này. Người chơi không cần cài đặt game theo cách thông thường mà có thể khởi chạy và trải nghiệm ngay trong trình duyệt.

Xu hướng này được thúc đẩy một phần bởi Opus 5.5, phiên bản mới của công cụ AI Claude do Anthropic phát triển, với khả năng hỗ trợ dịch ngược phần mềm.

Thay vì phải phân tích mã chương trình theo cách thủ công trong thời gian dài, người phát triển có thể tận dụng AI để tự động hóa một phần công việc, từ đó đẩy nhanh quá trình tái dựng và chuyển game sang nền tảng khác.

Danh sách các tựa game nổi bật được dựng lại trên nền web. Ảnh: RadiantOpti/X.

Đáng chú ý, một số tựa game không chỉ có thể chạy tốt mà còn đạt hiệu suất ấn tượng. Theo thử nghiệm của Kotaku, game The Simpsons: Hit & Run có thể đạt tốc độ lên tới 240 khung hình/giây. Trong khi đó, tựa game bắn súng kinh điển Halo: Combat Evolved cho phép người chơi tham gia các trận đấu online với người chơi khác.

Phần lớn dự án được đưa lên trình duyệt tập trung vào những tựa game từng phát hành trên PlayStation 2 và PlayStation 3. Giới hạn phần cứng không còn là rào cản quá lớn. Chẳng hạn, trong khi PlayStation 3 có bộ nhớ khoảng 512 MB, một phiên bản game chạy trên trình duyệt máy tính được ghi nhận sử dụng khoảng 1.200 MB.

Tuy nhiên, khả năng tái tạo game bằng AI cũng làm gia tăng nguy cơ vi phạm bản quyền. Những nhà phát hành lớn như Take-Two Interactive hay Microsoft có thể gửi yêu cầu chấm dứt vi phạm để gỡ bỏ những phiên bản không được cấp phép.

Thách thức nằm ở tốc độ xuất hiện của các bản sao mới. Nếu AI giúp quá trình tái tạo trò chơi trở nên nhanh chóng và đơn giản, việc ngăn chặn triệt để các phiên bản không được cấp phép sẽ khó khăn hơn.

Điều này có thể tạo thêm áp lực cho các nhà phát hành game trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ. Ngay cả khi một phiên bản bị gỡ bỏ, những bản sao khác vẫn có thể xuất hiện, buộc các bộ phận pháp lý phải liên tục theo dõi và xử lý những trường hợp vi phạm mới.

Về lâu dài, AI có thể mở ra hướng tiếp cận mới đối với các tựa game kinh điển, giúp người dùng trải nghiệm game cũ ngay trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Tuy nhiên, khả năng vận hành về mặt kỹ thuật không đồng nghĩa với tính hợp pháp. Điều này cũng đặt ra yêu cầu tìm kiếm những giải pháp phù hợp để cân bằng giữa khả năng tiếp cận game và quyền sở hữu của các nhà phát hành.