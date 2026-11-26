Nhiều năm, chị Phạm Thị Hà, Hải Phòng, luôn tin mình là một người mẹ chu đáo. Chị lựa chọn trường chuyên, lớp chọn, chuẩn bị điều kiện sống tốt và cố gắng chọn cho các con một con đường ít rủi ro nhất. Nhưng càng muốn bảo đảm tương lai của con, chị càng có xu hướng quyết định thay.

“Tất cả những điều bố mẹ làm cho chúng con không sai, nhưng bố mẹ đã không cho chúng con sống đúng với tuổi của chúng con”, các con từng nói với chị. Đó là lúc chị Hà nhận ra phía sau sự chu toàn còn có những kỳ vọng của chính mình. Ước mơ, mục tiêu và định nghĩa về một tương lai tốt được người mẹ vô thức đặt lên vai con.

Chị Phạm Thị Hà từng “yêu con sai cách”.

Cũng tại Hải Phòng, chị Trần Thị Thu Hoài từng thường xuyên đặt ra những nguyên tắc và mục tiêu cho con. Khi con không thực hiện đúng điều mình mong muốn, chị dễ bực bội và cho rằng con thiếu kỷ luật, chưa ngoan hoặc không biết nghe lời.

Chị Hoài từng đặt ra những nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu cho bản thân cũng như các con.

Càng muốn con trưởng thành, chị càng sốt ruột. Càng sợ con đi chệch hướng, chị càng muốn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Sau này, chị mới nhận thấy áp lực không chỉ nằm trên vai đứa trẻ. Chính người mẹ cũng liên tục sống với cảm giác mình phải làm đúng, phải nuôi con tốt và phải bảo đảm con không thất bại.

Câu chuyện của hai người mẹ đặt ra một vấn đề rộng hơn: Phía sau những cha mẹ luôn thúc giục, kiểm soát hay quyết định thay con, liệu có một thế hệ người lớn cũng đang chịu áp lực phải trở thành những phụ huynh hoàn hảo?

Khi làm cha mẹ trở thành một cuộc chạy đua

Áp lực làm cha mẹ đang được nhiều nghiên cứu xem là một vấn đề đáng quan tâm về sức khỏe tinh thần. Báo cáo Parents Under Pressure của Tổng Y sĩ Mỹ dẫn dữ liệu năm 2023 cho thấy 48% phụ huynh cho biết phần lớn các ngày họ cảm thấy căng thẳng đến mức quá tải, gần gấp đôi tỷ lệ 26% ở những người trưởng thành không làm cha mẹ. Khoảng 33% phụ huynh ghi nhận mức căng thẳng cao trong tháng trước khảo sát, so với 20% ở nhóm còn lại.

Những nguồn gây áp lực được báo cáo này chỉ ra không chỉ đến từ việc chăm sóc trẻ, mà còn từ tài chính, thời gian, công việc, sự cô lập, những lo ngại về sức khỏe, an toàn và tương lai của con.

Một nghiên cứu trên hơn 17.000 phụ huynh tại 42 quốc gia cũng cho thấy tình trạng kiệt sức trong vai trò làm cha mẹ khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những môi trường đề cao mạnh tính cá nhân và tiêu chuẩn thành công có tỷ lệ kiệt sức làm cha mẹ cao hơn, cho thấy kỳ vọng văn hóa cũng có thể góp phần tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Trong xã hội hiện đại, chuẩn mực về một “cha mẹ tốt” cũng ngày càng cao: Phải gần gũi nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không áp đặt, đầu tư cho con nhưng không gây áp lực, vừa thành công trong công việc vừa dành đủ thời gian cho gia đình.

Khi con điểm thấp, chọn một ngành ít quen thuộc hay đơn giản không đi đúng kế hoạch, điều bị kích hoạt đôi khi không chỉ là lo lắng cho trẻ, mà còn là cảm giác “mình có đang thất bại trong vai trò làm cha mẹ?”

Nỗi sợ của cha mẹ có thể mang hình dáng của tình yêu

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh, hầu hết cha mẹ đều xuất phát từ mong muốn tốt cho con. Nhưng cách hành xử chưa chắc lúc nào cũng được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh.

“Cha mẹ nào cũng yêu con, thương con, nhưng đôi khi cách hành xử của chúng ta lại đến từ nỗi sợ bên trong mà chính mình chưa nhận ra”, bà nói. Một người từng trải qua thiếu thốn có thể đặc biệt sợ con nghèo. Người từng thất bại có thể muốn con phải thành công. Cha mẹ từng bị đánh giá lại dễ bất an khi con không đạt thành tích như những đứa trẻ xung quanh.

Theo bà Lanh, lúc ấy việc ép học, chọn nghề thay con hay quản lý mọi lịch trình nhìn bên ngoài giống như trách nhiệm, nhưng phía sau có thể là nỗ lực của cha mẹ nhằm làm dịu chính cảm giác bất an của mình.

Nỗi sợ ấy còn được nuôi bởi sự so sánh. Khi thấy “con nhà người ta” học trường tốt, có thành tích cao hay sớm định hướng nghề nghiệp, một số phụ huynh dễ cảm thấy mình phải làm nhiều hơn để con không bị bỏ lại. Đứa trẻ vì thế đôi khi không chỉ mang kỳ vọng của bố mẹ, mà còn mang cả nỗi lo của người lớn về cách gia đình mình được nhìn nhận.

Khi cha mẹ thôi xem tương lai của con là bài kiểm tra của mình

Với chị Hà, thay đổi bắt đầu từ lúc chị nhận ra sự chu toàn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đồng hành. Chị từng nghĩ chuẩn bị sẵn mọi thứ sẽ giúp con tránh được những con đường vòng. Nhưng chính các con khiến chị hiểu rằng một tuổi trẻ được bảo vệ khỏi mọi rủi ro cũng có thể thiếu cơ hội thử sức, sai và tự tìm ra điều mình muốn. “Tôi rất yêu con, nhưng lại yêu sai cách”, chị nói. Thay vì tiếp tục coi con như một dự án cần hoàn thành đúng kế hoạch, chị bắt đầu nhìn nhận mong muốn, lựa chọn và hành trình riêng của từng đứa trẻ.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh tại một chương trình chia sẻ với cha mẹ về giải pháp hướng dẫn - đồng hành cùng con.

Với chị Thu Hoài, sau khi tham gia vào chương trình Nâng Tầm tại Minh Trí Thành, bước thay đổi đầu tiên là chị nhận ra không phải mỗi lần con không đạt kỳ vọng đều cần được “sửa” ngay lập tức. Chị tập nhìn vào sự nóng giận của mình trước, giảm phán xét và để con có thêm không gian trải nghiệm, tự nhận thức và chịu trách nhiệm.

Có lẽ vì thế, câu hỏi “Ai đang gây áp lực cho những người làm cha mẹ?” không chỉ có một đáp án. Đó có thể là những tiêu chuẩn của xã hội, sự so sánh với những gia đình khác, áp lực thành tích, nỗi lo về một tương lai nhiều bất định và cả kỳ vọng mà chính cha mẹ đặt lên mình. Khi chưa nhận ra những sức ép ấy, người lớn rất dễ chuyển chúng xuống vai con. Và đôi khi, điều một gia đình cần thay đổi trước tiên không phải là khiến đứa trẻ cố gắng nhiều hơn, mà là để người làm cha mẹ bớt sợ rằng mọi lựa chọn của con đều là một bài kiểm tra đối với chính mình.