AI đang định hình lại thị trường việc làm, nhu cầu kỹ năng AI agent tăng 1.721%

Trước khi AI thay thế một phần công việc tại Phố Wall, công nghệ này đang tạo ra một nhóm việc làm mới, trong đó kỹ năng thiết kế và điều phối các AI agent tăng mạnh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhu cầu nhân lực tại các ngân hàng lớn ở Phố Wall, khi các tổ chức tài chính chuyển từ thử nghiệm chatbot sang triển khai những hệ thống AI có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ.

TIN TUYỂN DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN AI TẠI CÁC NGÂN HÀNG TĂNG 49%

Theo phân tích của Draup, doanh nghiệp chuyên về dữ liệu tuyển dụng, số tin tuyển dụng liên quan đến AI tại các ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và Capital One tăng 49% trong năm nay so với năm 2025, lên 139.819 vị trí.

Đáng chú ý, nhóm kỹ năng liên quan đến AI agent đang tăng nhanh nhất. Trong đó, số tin tuyển dụng đề cập đến “agent orchestration” - kỹ năng thiết kế và điều phối nhiều AI agent cùng thực hiện một nhiệm vụ - tăng tới 1.721%.

“Đây có thể nói là kỹ năng nóng nhất trên Phố Wall hiện nay”, ông Vijay Swaminathan, CEO Draup, nhận định. Theo ông, các ngân hàng đang cần những nhân sự vừa hiểu dữ liệu, vừa hiểu AI và biết xác định công nghệ này nên được triển khai ở đâu trong doanh nghiệp.

Sự thay đổi này cho thấy chiến lược AI của các ngân hàng đang bước sang giai đoạn mới. Nếu làn sóng tuyển dụng trước đây tập trung nhiều vào kỹ sư và chuyên gia dữ liệu để xây dựng hoặc điều chỉnh mô hình AI, nhu cầu hiện nay mở rộng sang những người có khả năng đưa AI trực tiếp vào từng hoạt động kinh doanh.

Thay vì một chatbot xử lý yêu cầu đơn lẻ, ngân hàng có thể triển khai một nhóm agent chuyên biệt: một agent kiểm tra dữ liệu đầu vào, một agent phân tích tài liệu và một agent kiểm tra các yêu cầu tuân thủ.

Điều này tạo ra nhu cầu đối với những vị trí thường được gọi là “kỹ sư triển khai trực tiếp” (forward-deployed engineer). Họ cần kết hợp năng lực kỹ thuật với kiến thức chuyên môn về từng bộ phận, từ bàn giao dịch, vận hành hậu cần đến nhân sự.

“Trong một doanh nghiệp lớn có rất nhiều sự phức tạp. Đôi khi những phức tạp này có thể nhìn thấy, nhưng nhiều khi chúng bị che khuất. Ngay cả việc tự động hóa một quy trình đơn giản cũng có thể mất nhiều thời gian”, ông Swaminathan nói.

AI AGENT KÉO THEO MỘT HỆ SINH THÁI KỸ NĂNG MỚI

Sự gia tăng của AI agent cũng kéo theo nhu cầu đối với một loạt công nghệ và kỹ năng mới.

Theo Draup, số tin tuyển dụng đề cập đến LangGraph - một framework phục vụ xây dựng các quy trình AI nhiều bước - tăng 679% trong năm nay. Các đề cập đến LlamaIndex, công cụ giúp kết nối ứng dụng AI với dữ liệu, tăng 291%.

Trong khi đó, nhu cầu đối với kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), cho phép mô hình AI khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, tăng 259%.

Cùng với nhu cầu xây dựng AI agent, các ngân hàng cũng phải tăng cường nhân lực cho quản trị, kiểm soát rủi ro và an toàn của những hệ thống mới. Ảnh: CNBC

Những kỹ năng này đặc biệt quan trọng khi ngân hàng muốn xây dựng các hệ thống AI có thể xử lý công việc phức tạp thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Theo ông Swaminathan, kỹ sư triển khai trực tiếp phải xác định cần bao nhiêu agent, mỗi agent đảm nhiệm nhiệm vụ nào và nên sử dụng công nghệ gì. Họ đồng thời phải quyết định những thời điểm nào cần có con người giám sát.

Đây cũng là lý do các ngân hàng ngày càng tìm kiếm nhân sự có sự kết hợp giữa kỹ năng công nghệ và hiểu biết sâu về quy trình nghiệp vụ.

Chẳng hạn, một hệ thống gồm nhiều agent được thiết kế để tự động xử lý yêu cầu nghỉ phép của nhân viên tưởng như đơn giản, nhưng trên thực tế phải xử lý nhiều trường hợp ngoại lệ và quy định riêng.

Bên cạnh kỹ năng kỹ thuật, Draup nhận thấy các ngân hàng cũng đề cao những kỹ năng mềm như khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, đặt câu hỏi và hiểu sâu quy trình.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy sự quan tâm mới đối với các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, sáng tạo, khả năng đặt những câu hỏi khó và sự chủ động trong việc tìm hiểu sâu hơn về quy trình”, ông Swaminathan nói.

Theo ông, đây là những kỹ năng cần thiết để nhân sự có thể xác định đúng vấn đề cần tự động hóa, thay vì chỉ đơn thuần triển khai một công cụ AI.

QUẢN TRỊ AI TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA BÀI TOÁN NHÂN LỰC

Cùng với nhu cầu xây dựng AI agent, các ngân hàng cũng phải tăng cường nhân lực cho quản trị, kiểm soát rủi ro và an toàn của những hệ thống mới.

Dữ liệu của Draup cho thấy số tin tuyển dụng đề cập đến “AI có trách nhiệm” (responsible AI) tăng 657% trong năm nay. Các đề cập đến quản trị AI và quản lý rủi ro AI lần lượt tăng 394% và 359%.

Các nhóm an ninh mạng cũng phải kiểm soát nguy cơ từ những công cụ AI của bên thứ ba hoặc kết nối với các mô hình bên ngoài, nhằm tránh tạo ra những lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Đáng chú ý, các kỹ năng liên quan đến quản trị hiện chiếm hơn 16.000 lượt đề cập trong dữ liệu của Draup, gần gấp đôi khoảng 8.400 lượt đề cập liên quan đến đào tạo, triển khai và vận hành mô hình AI.

“Có rất nhiều sự tập trung vào việc bảo đảm các bên thứ ba mà chúng ta sử dụng trong những sản phẩm này không trở thành một rủi ro ngoài kiểm soát về an ninh mạng”, ông Swaminathan nói.

Nhu cầu nhân lực chuyên biệt cũng đang phản ánh qua mức thu nhập. Theo Draup, các vị trí liên quan đến AI tạo sinh và AI agent thường có mức lương cao hơn các vị trí công nghệ khác trong lĩnh vực tài chính. Mức lương cơ bản trung vị của một quản lý AI tạo sinh vào khoảng 190.000 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, mức lương cao chưa giải quyết được tình trạng thiếu nhân lực. Các ngân hàng lớn đang phải dựa nhiều vào những chương trình đào tạo và tái đào tạo nội bộ, nhằm nâng cấp kỹ năng cho đội ngũ lập trình viên và nhân sự nghiệp vụ hiện có.

Sự dịch chuyển này cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn hơn đối với cơ cấu lao động của ngành ngân hàng. CEO JPMorgan Jamie Dimon từng đề cập đến những kế hoạch “tái bố trí nhân sự quy mô lớn” khi AI đảm nhận ngày càng nhiều công việc.

Theo ông Swaminathan, kết hợp đúng giữa kỹ năng mềm và năng lực kỹ thuật sẽ giúp người lao động thích nghi với sự thay đổi này.