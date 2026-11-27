Robot may thông minh hoạt động trên dây chuyền sản xuất nhà máy thông minh không phát thải carbon tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

AI tạo ra những cực tăng trưởng mới

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài tăng trưởng trì trệ, song động lực của sự phục hồi lần này không đến đồng đều từ các lĩnh vực sản xuất mà tập trung vào những ngành có khả năng tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo (AI). Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/11, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trong tháng 10/2026 tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 5. Tính chung 10 tháng đầu năm, lợi nhuận công nghiệp tăng 16%, cao hơn mức 15,5% ghi nhận trong 9 tháng đầu năm và tạo triển vọng đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cả năm mạnh nhất kể từ năm 2021.

Đứng sau những con số tích cực này là sự bùng nổ nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn cầu, kéo theo sự gia tăng đơn hàng đối với linh kiện điện tử, chip nhớ, thiết bị tính toán và nguyên liệu công nghiệp. Theo ông Yu Weining, chuyên gia thống kê trưởng của NBS, lợi nhuận ngành sản xuất điện tử Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận lĩnh vực sản xuất công nghệ cao tăng 50,9%, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất tàu vũ trụ và phương tiện phóng cũng ghi nhận mức tăng lợi nhuận 63,2%, cho thấy vai trò ngày càng lớn của những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao trong cơ cấu sản xuất.

Sự phát triển của AI còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành công nghiệp thượng nguồn, tức những lĩnh vực cung cấp nguyên liệu và đầu vào cho hoạt động sản xuất. Việc mở rộng các trung tâm dữ liệu, hệ thống truyền tải điện, thiết bị làm mát và cơ sở hạ tầng năng lượng làm gia tăng nhu cầu sử dụng đồng, nhôm cùng nhiều loại vật liệu công nghiệp. Kết hợp với nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng tái tạo, xu hướng này góp phần đẩy giá kim loại lên cao, cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, trong khi các nhà chế biến dầu mỏ cũng chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi xét trên kết quả chung của ngành.

Tuy nhiên, ông Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit (EIU), tổ chức nghiên cứu và phân tích kinh tế thuộc Economist Group, nhận định sự phục hồi hiện nay chưa chuyển hóa thành cải thiện bền vững trên diện rộng đối với lợi nhuận doanh nghiệp. Khi tăng trưởng chủ yếu tập trung vào những ngành hưởng lợi từ giá năng lượng, nguyên liệu và nhu cầu công nghệ toàn cầu, nhiều nhà máy phục vụ thị trường tiêu dùng nội địa vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí, sức mua yếu và khả năng chuyển phần chi phí gia tăng vào giá bán ngày càng hạn chế.

AI đang định hình lại bản đồ lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Nền kinh tế hai tốc độ và bài toán đặt ra cho Việt Nam

Trái ngược với đà tăng trưởng mạnh của lĩnh vực điện tử và công nghệ cao, nhiều ngành sản xuất truyền thống tại Trung Quốc tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô giảm 26% so với cùng kỳ năm trước do tốc độ gia tăng chi phí vượt xa mức tăng doanh thu. Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, kính và các nhà sản xuất đồ nội thất cũng chịu ảnh hưởng từ tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản, với lợi nhuận giảm lần lượt 46,7% và 52,4%. Dữ liệu chính thức còn cho thấy các khoản phải thu và hàng tồn kho thành phẩm tăng nhanh hơn doanh thu, phản ánh những áp lực về dòng tiền và khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Những diễn biến trái chiều đang hình thành một nền kinh tế vận hành với hai tốc độ, trong đó sản xuất phục vụ AI và xuất khẩu đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng, còn tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư trong nước chưa phục hồi tương xứng. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 chỉ tăng 0,4%, trong khi đầu tư tài sản cố định giảm 8,1% trong 10 tháng đầu năm. Theo Capital Economics, tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập, chỉ số theo dõi hoạt động kinh tế Trung Quốc do đơn vị này xây dựng ghi nhận mức tăng 2,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu bên ngoài và xuất khẩu, ngay cả khi hoạt động sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường nội địa còn trì trệ.

Bà Leah Fahy, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, cho rằng việc chính quyền địa phương tăng chi tiêu ngân sách chưa tạo ra nhiều tác động đối với quá trình phục hồi thị trường bất động sản và nhu cầu trong nước. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt 4,6% trong ba quý đầu năm 2026, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5% của Bắc Kinh trở nên khả thi hơn, song triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì nhu cầu bên ngoài. Capital Economics dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm xuống còn 2,8% vào năm 2027 khi làn sóng đầu tư AI toàn cầu chậm lại và xuất khẩu dần mất đi vai trò động lực tăng trưởng mạnh như hiện nay.

Rủi ro thương mại cũng đang phủ bóng lên triển vọng của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc khi Mỹ đề xuất những mức thuế mới, bao gồm thuế suất 20% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng các biện pháp thuế quan đối với một số nền kinh tế châu Á. Bà Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á và Thái Bình Dương tại Natixis, tổ chức tài chính của Pháp, cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang xuất khẩu hàng hóa trung gian sang những thị trường khác trong khu vực để gián tiếp tiếp cận thị trường Mỹ. Điều này có thể khiến các nền kinh tế sử dụng nhiều nguyên liệu và linh kiện đầu vào từ Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro thuế quan cao hơn.

Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển lợi nhuận công nghiệp tại Trung Quốc gợi mở những cơ hội và thách thức trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nhu cầu ngày càng lớn đối với linh kiện điện tử, thiết bị điện, hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu và vật liệu công nghiệp có thể mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cơ hội này khó chuyển hóa thành lợi nhuận bền vững nếu doanh nghiệp chỉ đảm nhận những công đoạn gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp. Cùng với việc nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nhân lực kỹ thuật, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng truy xuất xuất xứ hàng hóa trước những biến động của chính sách thương mại quốc tế.

Từ bức tranh lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc, có thể thấy AI đang dần trở thành một yếu tố phân định khả năng tăng trưởng giữa các ngành sản xuất. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào một động lực công nghệ cũng tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối khi chu kỳ đầu tư thay đổi. Thách thức đối với các nền kinh tế sản xuất trong những năm tới không đơn thuần là tham gia làn sóng AI, mà còn là khả năng chuyển hóa nhu cầu công nghệ thành năng lực sản xuất nội tại, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lâu dài.