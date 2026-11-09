Ai đang dẫn đầu cuộc đua 24 triệu tỷ tài sản ngân hàng?

Thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy tổng quy mô tài sản của 28 ngân hàng giao dịch trên sàn chứng khoán đã đạt xấp xỉ 24 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với thời điểm cuối năm 2025.

Quy mô tài sản toàn ngành ngày càng dồn mạnh vào nhóm dẫn đầu. Tính đến ngày 30/9/2026, Top 10 ngân hàng lớn nhất nắm giữ hơn 18,19 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% (tương đương 1,82 triệu tỷ đồng) sau 9 tháng và chiếm tới 76,5% tổng tài sản của 28 nhà băng được thống kê. Đáng chú ý, "câu lạc bộ triệu tỷ" ngày càng đông đúc khi đã có 9 cái tên chính thức vượt mốc một triệu tỷ đồng.

Ở nửa trên bảng xếp hạng, ba đại diện ngân hàng thương mại Nhà nước niêm yết tiếp tục giữ vai trò trụ cột. BIDV, VietinBank và Vietcombank sở hữu khối tổng tài sản cộng gộp đạt hơn 9,12 triệu tỷ đồng, chiếm 50,2% quy mô của Top 10 và tương đương 38,4% toàn hệ thống khảo sát trong bối cảnh Agribank chưa công bố báo cáo tài chính quý III.

Trong đó, BIDV giữ vững ngôi vị quán quân toàn hệ thống với tổng tài sản đạt 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm trước.

VietinBank bám sát ở vị trí thứ hai với 2,95 triệu tỷ đồng. Không chỉ mở rộng quy mô, nhà băng này còn gây ấn tượng khi dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận quý III/2026 với 13.689 tỷ đồng trước thuế, vượt qua cả Vietcombank. Trong khi đó, Vietcombank đứng ở vị trí thứ ba với tổng tài sản đạt 2,68 triệu tỷ đồng.

Dù khó so kè với các "ông lớn" quốc doanh về con số tuyệt đối, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lại áp đảo về tốc độ tăng trưởng và sự biến động thứ hạng.

MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khối tư nhân và đứng thứ 4 trong nhóm với quy mô 1,83 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Hiệu quả kinh doanh của MB cũng bứt phá mạnh trong quý III khi lợi nhuận trước thuế đạt 10.330 tỷ đồng, tăng trưởng 42,5% so với cùng kỳ.

Gương mặt tạo bất ngờ lớn nhất trong Top 10 là VPBank khi đạt mức tăng tài sản mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ tương đối. Sau 9 tháng, VPBank đã nâng quy mô thêm 350.637 tỷ đồng, tương đương mức tăng 27,8%, đưa tổng tài sản lên 1,61 triệu tỷ đồng và đứng vững ở vị trí thứ 5 toàn hệ thống. Xếp ngay sau là Techcombank ở vị trí thứ 6 với quy mô 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 10,6%.

Cuộc đua ở nhóm giữa chứng kiến sự hoán đổi vị trí đáng chú ý khi HDBank bứt tốc 22,7%, kéo quy mô tài sản lên 1,14 triệu tỷ đồng để vượt qua ACB và vươn lên vị trí thứ 7. Nhường bước trước đối thủ, ACB lui về vị trí thứ 8 với 1,10 triệu tỷ đồng.

Hai vị trí cuối cùng trong nhóm dẫn đầu lần lượt thuộc về Sacombank với 1,05 triệu tỷ đồng và SHB với 993.512 tỷ đồng. Hiện tại, SHB chỉ còn cách ngưỡng một triệu tỷ đồng khoảng 6.488 tỷ đồng.

Xét trên toàn bộ 28 ngân hàng, vị trí quán quân về tốc độ tăng trưởng tài sản thuộc về NCB với mức tăng vọt 46%, đưa tổng tài sản lên 238.221 tỷ đồng. Bám đuổi phía sau là VPBank với mức tăng gần 28%, ABBank tăng 25,4% và HDBank tăng 23%.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, thị trường cũng ghi nhận ba ngân hàng đã xây chắc nền tảng trên ngưỡng 500.000 tỷ đồng tài sản bao gồm LPBank, VIB và TPBank.

Đặt trong bức tranh dài hạn, quy mô tài sản của các ngân hàng niêm yết đã tăng gần gấp 5 lần sau 10 năm, đi từ mức 4 triệu tỷ đồng vào năm 2015 lên 21 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025 và hiện nay chạm ngưỡng 24 triệu tỷ đồng.

Sự gia tăng nhanh chóng của các bảng cân đối kế toán không đơn thuần phản ánh hoạt động huy động và cho vay truyền thống. Động lực tăng trưởng của các nhà băng hiện nay đã đa dạng hơn rất nhiều nhờ chiến lược chuyển đổi số cùng việc mở rộng hệ sinh thái sang các mảng bảo hiểm hay quản lý gia sản, qua đó tối ưu hóa giá trị từ tệp khách hàng ngày càng mở rộng.