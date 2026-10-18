Ai đã phá hỏng Manchester United?

Sự sa sút của Manchester United đến từ nhiều lý do. Ảnh: Reuters.

Những lời lẽ xoa dịu trên mạng xã hội sau trận thua Atletico Madrid tại Champions League không thể làm giảm bớt sức tàn phá từ những phát ngôn giận dữ. "Quả bom nguyên tử" mà Lisandro Martinez kích nổ đã phá tan mọi ảo tưởng về sự đoàn kết tại Manchester United.

Gần ba năm trôi qua kể từ khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng bóng đá, 13 năm kể từ danh hiệu Premier League gần nhất và 21 năm kể từ ngày nhà Glazer thôn tính câu lạc bộ. Như tuyển thủ Argentina chỉ ra, trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ tầng lớp cao nhất, lan qua bộ máy điều hành và ăn sâu vào phòng thay đồ. Dưới đây là những nhân vật đích danh phải chịu trách nhiệm.

Joel Glazer và nhà Glazer

Sự trượt dốc của Manchester United bắt đầu từ năm 2005, khi gia đình Glazer chỉ bỏ ra chưa đầy một phần ba trong thương vụ mua lại trị giá 800 triệu bảng, phần còn lại được vay nợ và bắt chính lợi nhuận của câu lạc bộ gánh trả. Khoản nợ 500 triệu bảng ban đầu nay đã tăng hơn gấp đôi.

Nhà Glazer khiến Manchester United ôm món nợ khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Bằng việc bổ nhiệm Ed Woodward kế nhiệm David Gill vào năm 2013, Joel đặt tương lai câu lạc bộ vào tay các chuyên gia tài chính và quản lý nợ thiếu kiến thức bóng đá. Họ vắt kiệt giá trị cốt lõi của đội bóng để chi trả cho các khoản vay, biến "Quỷ đỏ" thành cỗ máy kiếm tiền rỗng tuếch trên sân cỏ.

Sir Jim Ratcliffe

"Chiêu bài" lớn nhất của Sir Jim là câu chuyện về một người con địa phương thành đạt, một cổ động viên trung thành từ thuở nhỏ. Ông đến cùng lời hứa cải tổ toàn diện và đặt bóng đá lên hàng đầu.

Sir Jim dường như chỉ "hứa suông". Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, những gì tỷ phú hóa dầu này mang lại vẫn chỉ là tư duy tài chính thực dụng. Ratcliffe tập trung cắt giảm chi phí, sa thải hàng loạt nhân viên bình thường, tăng giá vé lên mức kịch trần và chiêu mộ các nhân sự từ Manchester City để che đậy sự thiếu định hướng. Thậm chí, mức độ quan tâm của ông đối với khối nợ khổng lồ còn hời hợt hơn cả những chủ sở hữu đa số.

Omar Berrada và Jason Wilcox

Cựu Giám đốc điều hành Manchester City, Omar Berrada, là bản hợp đồng thượng tầng chủ chốt của Ratcliffe, theo sau là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Tuy nhiên, bộ đôi này chỉ đơn giản là lặp lại vết xe đổ của các đời lãnh đạo trước, sai lầm trong việc chọn huấn luyện viên lẫn chính sách mua sắm cầu thủ.

Berrada và Wilcox phải chịu trách nhiệm cho phong độ tệ hại của MU. Ảnh: Reuters.

Dưới sự lèo lái của cả hai, thị trường chuyển nhượng tiếp tục là một thảm họa khi câu lạc bộ không thể giải quyết các vị trí yếu kém then chốt ở hàng thủ, khiến cấu trúc đội hình ngày càng mất cân đối.

Erik ten Hag

Dù Ten Hag đến từ trước kỷ nguyên INEOS, quyết định giữ chân ông sau chiến thắng bất ngờ sau chức vô địch FA Cup hoàn toàn là sai lầm của ban lãnh đạo mới. Họ để một danh hiệu làm mờ mắt, phớt lờ việc đội bóng rơi tự do xuống vị trí thứ tám ở mùa giải thứ hai.

Manchester United đáng ra phải sa thải Ten Hag sớm hơn. Ảnh: Reuters.

Ten Hag đáng lẽ phải bị sa thải từ tháng 5/2024. Khi thực tế phũ phàng gõ cửa năm tháng sau đó, Manchester United phải trả cái giá 10 triệu bảng tiền bồi thường. Di sản của ông là hàng loạt thương vụ đắt đỏ nhưng thất bại thảm hại có liên quan mật thiết đến công ty đại diện của anh trai ông, tiêu biểu như Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia, hay phần nào đó là Mason Mount và Rasmus Hojlund.

Ruben Amorim

Được Berrada xem là phát kiến lớn, Amorim đến Old Trafford với tư cách một chiến lược gia trẻ mát tay nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm tại các định chế bóng đá khổng lồ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngây thơ tin rằng ông có thể áp đặt triết lý ba trung vệ xa lạ vào môi trường khắc nghiệt của Premier League.

Amorim không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Manchester United. Ảnh: Reuters.

Vấn đề của Amorim không nằm ở các bản hợp đồng như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko, mà là sự bảo thủ đến cùng cực với một hệ thống chiến thuật vượt quá khả năng tiếp thu của các cầu thủ. Sự cố chấp ấy biến 14 tháng cầm quyền của ông thành một tấn bi kịch tâm lý kéo dài.

Michael Carrick

Bổ nhiệm Carrick là minh chứng cho thấy tư duy sai lầm vẫn chưa hề thay đổi. Berrada và Wilcox một lần nữa bỏ qua yếu tố kinh nghiệm, làm ngơ trước thực tế vị chiến lược gia người Anh từng bị Middlesbrough sa thải sau 30 tháng.

Carrick không đủ tầm để dẫn dắt Manchester United. Ảnh: Reuters.

Họ bị mê hoặc bởi hiệu ứng tạm quyền nhất thời trong quá khứ và ảo tưởng lãng mạn về "DNA Quỷ đỏ". Carrick tạo ra khởi đầu mùa giải tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Dù Martinez có phần nương tay khi không chỉ đích danh ông trên truyền thông, nhà cầm quân 45 tuổi không thể thoái thác trách nhiệm và xứng đáng đứng chung hàng ngũ với những kẻ làm suy yếu Manchester United.

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