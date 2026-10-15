AI đã khiến 'kho ảnh thế giới' phá sản như thế nào

Công nghệ AI

AI mở đường đưa 'kho ảnh thế giới' vào cảnh phá sản

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Những công cụ tạo ảnh bằng AI chỉ tốn vài giây để cho ra những bức ảnh chất lượng, khiến các nền tảng của Getty Images là Agency và iStock chịu nhiều áp lực.

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Anh Tuấn · 15/10/2026

Getty Images, nhà cung cấp ảnh và video phục vụ hoạt động báo chí, thông báo đạt thỏa thuận tái cấu trúc với các nhóm chủ nợ và nhà đầu tư lớn vào ngày 12/10, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh công ty chịu áp lực từ khoản nợ lớn, thương vụ sáp nhập với đối thủ Shutterstock đổ vỡ và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trong đó, các công cụ tạo ảnh bằng AI được cho là đã bóp nghẹt mảng kinh doanh ảnh lưu trữ, vốn là niềm tự hào nhiều năm qua của Getty Images.

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Không thể

cạnh tranh với AI

Getty từng là một trong những công ty cung cấp ảnh thương mại lớn nhất thế giới. Họ thu phí các doanh nghiệp và đơn vị truyền thông khi sử dụng hình ảnh và video từ kho dữ liệu khổng lồ của mình.

Getty Images hụt hơi khi phải cạnh tranh với các nền tảng tạo ảnh bằng AI. Ảnh: BeInCrypto.

Năm 2022, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá 4,8 tỷ USD. Tuy nhiên, đây cũng là lúc kho ảnh này bắt đầu sụp đổ, khi các công cụ tạo ảnh bằng AI xuất hiện.

Thiệt hại bộc lộ rõ nhất ở Creative, bộ phận cung cấp ảnh lưu trữ đang phải đối đầu trực tiếp với các trình tạo ảnh bằng AI. Theo báo cáo của Getty, doanh thu của bộ phận này chỉ tăng vỏn vẹn 0,7% trong năm 2025.

Cùng năm đó, lượng người dùng đăng ký hàng năm sụt giảm 11,4%. Tổng doanh thu tiếp tục trượt dài với mức giảm 2,5% trong quý II/2026.

Chính báo cáo thường niên của Getty cũng phải thừa nhận mối đe dọa này. "Khách hàng có thể chuyển sang sử dụng nội dung do AI tạo ra, thay vì dùng những nền tảng ảnh cấp phép truyền thống", một đoạn trích trong hồ sơ lưu ý.

Không chỉ thất thu, Getty còn nếm trái đắng trên mặt trận pháp lý. Hãng từng khởi kiện Stability AI, nhà sáng lập trình tạo ảnh Stable Diffusion tại Anh. Tuy nhiên, vào tháng 11/2025, Tòa án Tối cao đã bác bỏ các khiếu nại chính về bản quyền của Getty.

Cuối tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu Getty Images. Cổ phiếu công ty mất khoảng 99% giá trị kể từ khi trở lại thị trường chứng khoán vào năm 2022 thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

Trái ngược với Getty Images, các kho ảnh và thư viện nội dung hình ảnh khác đã nhanh chóng định hình lại mô hình kinh doanh. Họ học được cách kiếm tiền bằng cách bán dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI.

Thị trường nội dung hình ảnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Pascal Le Segretain.

Sự thành công của mô hình này đã được Shutterstock chứng minh, khi họ thu về 104 triệu USD từ việc bán giấy phép kho lưu trữ để huấn luyện AI trong năm 2024.

Bản thân Getty Images cũng đã thích nghi bằng cách tung ra trình tạo nội dung AI của riêng mình vào tháng 9/2023, đồng thời ký một thỏa thuận cấp phép với OpenAI vào tháng 6 vừa qua để đối tác này sử dụng nội dung của họ.

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Thương vụ

sáp nhập thảm họa

Bên cạnh AI, một nguyên nhân trực tiếp đẩy Getty Images đến phá sản là những khoản nợ khổng lồ sau sự đổ vỡ của thương vụ mua lại Shutterstock.

Thông qua vụ sáp nhập 3,7 tỷ USD này, Getty Images từng kỳ vọng sẽ cắt giảm chi phí và củng cố vị thế trên thị trường ảnh lưu trữ dành cho các công ty truyền thông, nơi đang phải cạnh tranh khốc liệt với Reuters và Associated Press (AP).

Tuy nhiên, Getty Images đã phải rút lui vào tháng 7. Dù đã có được sự chấp thuận sơ bộ từ các cơ quan chống độc quyền của Mỹ và Anh, cơ quan quản lý Anh lại yêu cầu Shutterstock bán đi phân khúc biên tập (editorial), mảng kinh doanh được Getty Images khao khát nhất.

Theo Đạo luật Doanh nghiệp 2002 của Anh, các cơ quan chức năng có quyền chặn các giao dịch quốc tế nếu chúng hạn chế cạnh tranh. Chính phủ nước này lo ngại việc sáp nhập các cơ sở dữ liệu biên tập của hai kho ảnh lớn có thể làm tăng chi phí nội dung cho giới truyền thông Anh.

Sau khi thương vụ đổ vỡ, Getty Images chìm trong khủng hoảng tài chính. Trước đó, để tái cấp vốn cho các khoản nợ của Shutterstock và trang trải một phần chi phí sáp nhập, Getty Images đã huy động thêm vốn bằng cách phát hành 628,4 triệu USD trái phiếu có bảo đảm vào ngày 21/10/2025.

Theo báo cáo, công ty đã chi hơn 50 triệu USD chỉ để trả cho chi phí hoạt động. Cũng trong năm 2025, Getty Images phải tái cơ cấu khoản nợ khoảng 1 tỷ USD của chính mình.

Thương vụ hủy bỏ đồng nghĩa với việc Getty Images phải lập tức hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Tệ hơn nữa, do cổ phiếu công ty đã tăng giá trước đó nhờ kỳ vọng sáp nhập, các cổ đông đã đòi tăng mức bồi thường và được tòa án chấp thuận.

Getty Images hiện gánh khoản nợ khoảng 2,1 tỷ USD. Ảnh: WSJ.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ của Getty Images lên tới khoảng 2,1 tỷ USD, trong khi cổ phiếu đã bốc hơi 99% giá trị kể từ khi niêm yết năm 2022.

Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện quy trình phá sản theo Chapter 11, một thủ tục tái cấu trúc phá sản theo luật Mỹ, cho phép doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính tổ chức lại hoạt động và cơ cấu nợ dưới sự giám sát của tòa án, thay vì lập tức đóng cửa và thanh lý toàn bộ tài sản.

Sau đó, công ty sẽ chuyển sang mô hình sở hữu tư nhân. Thỏa thuận có sự tham gia của các đơn vị liên kết với gia đình Getty và Koch Equity Development. Hai bên cam kết đầu tư tối đa 533 triệu USD vốn mới. Sau khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, họ sẽ nắm giữ 100% cổ phần của Getty Images.

Bên cạnh khoản đầu tư vốn chủ sở hữu tối đa 533 triệu USD, Koch Equity Development cũng cam kết cung cấp đến 143 triệu USD để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Getty Images cho biết hoạt động kinh doanh vẫn tiếp diễn bình thường trong thời gian thực hiện kế hoạch. Công ty dự kiến thanh toán đầy đủ cho các nhà cung cấp theo quy trình thông thường, đồng thời khẳng định việc tái cấu trúc không ảnh hưởng đến hoạt động, nhân viên, cộng tác viên cung cấp nội dung, đối tác và khách hàng.

Theo thông báo của doanh nghiệp, thủ tục tái cấu trúc cũng nhằm xử lý các nghĩa vụ pháp lý không trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh, qua đó củng cố bảng cân đối kế toán và tạo điều kiện cho tăng trưởng trong tương lai.

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