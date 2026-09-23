Ai đã chi 3,87 tỉ USD mua rau quả Việt Nam sau 8 tháng?

Trung Quốc nhập khẩu 3,87 tỉ USD hàng rau quả Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026.

Xuất khẩu rau quả tăng tốc, tháng 8 đạt 1,37 tỉ USD

8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 6,15 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đà tăng được thể hiện rõ trong những tháng gần đây.

Sau mức 644 triệu USD trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu giảm xuống 351 triệu USD trong tháng 2, trước khi tăng trở lại lên 532 triệu USD tháng 3 và 534 triệu USD tháng 4.

Từ tháng 5, xuất khẩu rau quả tăng tốc với 712 triệu USD, tiếp đó đạt 936 triệu USD tháng 6, 1,075 tỉ USD tháng 7 và 1,37 tỉ USD tháng 8.

Riêng tháng 8 ghi nhận mức cao nhất trong 8 tháng, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này vượt mốc 6 tỉ USD.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam chi 2,12 tỉ USD nhập khẩu hàng rau quả trong 8 tháng. Qua đó, nhóm hàng này ghi nhận mức chênh lệch xuất - nhập khẩu khoảng 4,03 tỉ USD.

Trung Quốc chi gần 4 tỉ USD mua rau quả Việt

Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 3,87 tỉ USD hàng rau quả từ Việt Nam, vượt xa các thị trường còn lại.

Mỹ đứng thứ hai với 428 triệu USD, tiếp đến là Hàn Quốc 233 triệu USD, Nhật Bản 173 triệu USD và Hà Lan 152 triệu USD.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận kim ngạch đáng chú ý như Đài Loan 120,8 triệu USD, Malaysia 85,6 triệu USD, Đức 78,8 triệu USD và Thái Lan 74 triệu USD.

Riêng Trung Quốc chiếm khoảng 63% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 8 tháng, cho thấy thị trường này đang giữ tỷ trọng rất lớn trong xuất khẩu nhóm hàng rau quả.

MẠNH LÊ