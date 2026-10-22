Ai cứu được Manchester United?

Sau trận thua Como hôm 21/10, Michael Carrick tiến về khán đài xin lỗi những CĐV Manchester United đã sang Italy cổ vũ. Ông không còn nhiều lý do để bào chữa khi đội bóng chỉ thắng 2 trong 11 trận từ đầu mùa, trải qua 7 trận liên tiếp không thắng và đứng thứ 13 Premier League với vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng.

Como hoàn thành 594 đường chuyền, nhiều nhất trước MU tại Champions League kể từ Barcelona năm 2019, theo Sky Sports. Đội bóng của Cesc Fabregas chơi pressing đồng bộ, trong khi MU liên tục để lộ khoảng trống. Tỷ số 4-1 phản ánh sự chênh lệch về tổ chức lối chơi, dù đại diện Italy mới lần đầu tham dự Champions League.

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov nhận xét trên TNT Sports rằng trận đấu chẳng khác nào người lớn chơi bóng với trẻ con. Ông đặt câu hỏi liệu những cầu thủ hiện tại có đủ trình độ khoác áo MU và ban huấn luyện có đang đi đúng hướng.

Những câu hỏi tương tự từng xuất hiện dưới thời Erik ten Hag, Ruben Amorim và nhiều người tiền nhiệm. Carrick có thể là HLV tiếp theo phải ra đi, nhưng liệu người thay thế có giúp MU chấm dứt vòng lặp thất bại?

Những ứng viên cứu MU

Theo The Guardian, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, CEO Omar Berrada và đồng sở hữu Jim Ratcliffe có thể thảo luận tương lai Carrick trước trận gặp Bournemouth ngày 25/10. Thất bại trước Como khiến khả năng nhà cầm quân người Anh tiếp tục tại vị bị đặt dấu hỏi lớn.

Michael Carrick đối diện nguy cơ mất việc sau khi MU chỉ thắng 2 trong 11 trận đầu mùa 2026/27 trên mọi đấu trường.

Tình hình càng phức tạp khi Bruno Fernandes công khai chất vấn cách tổ chức pressing của ban huấn luyện. Đội trưởng MU cho rằng việc không gây sức ép một kèm một khiến Como có nhiều thời gian xử lý bóng. Carrick đáp lại rằng MU đã thử phương án ấy trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới. Theo ông, mọi hệ thống chiến thuật đều vô nghĩa nếu cầu thủ không chịu di chuyển.

Bất đồng giữa HLV và đội trưởng cho thấy MU chưa thống nhất ngay từ cách tiếp cận trận đấu. Carrick chịu trách nhiệm về chiến thuật, nhưng những người trên sân cũng không thể đứng ngoài cuộc khi đội bóng liên tục mắc sai lầm.

Trong hoàn cảnh ấy, Antonio Conte, Julian Nagelsmann và Fabian Hurzeler được truyền thông Anh nhắc đến như những ứng viên thay thế.

Conte có kinh nghiệm và thành tích nổi bật nhất. Ông từng vô địch Premier League cùng Chelsea, đăng quang Serie A với Juventus, Inter Milan và Napoli. Nhà cầm quân Italy nổi tiếng về kỷ luật, khả năng tổ chức phòng ngự và tạo ra thay đổi trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, Ashley Young không tin Conte phù hợp với MU hiện tại. Cựu hậu vệ người Anh từng làm việc dưới quyền Conte tại Inter và hiểu rõ những yêu cầu khắt khe của ông. Chia sẻ trên The Overlap Daily, Young cho biết các buổi tập luôn có cường độ cao, còn những cuộc họp phân tích sau thất bại đôi khi kéo dài ba đến bốn giờ.

Young cảnh báo nếu các cầu thủ MU còn không đáp ứng yêu cầu chạy và tranh chấp, sự xuất hiện của Conte có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một HLV nghiêm khắc chưa chắc giải quyết được vấn đề nếu phòng thay đồ không sẵn sàng thay đổi.

Antonio Conte, Julian Nagelsmann (ảnh) và Fabian Hurzeler được nhắc đến như những ứng viên thay thế Carrick tại Old Trafford.

Nagelsmann là phương án khác. Cựu HLV Bayern Munich được đánh giá cao ở khả năng tổ chức pressing, điều chỉnh chiến thuật và phát triển cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông cũng cần một đội hình phù hợp và sự hậu thuẫn lâu dài. MU khó thể kỳ vọng một HLV mới lập tức giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng vài buổi tập.

Trong khi ấy, cựu tiền đạo Alan Shearer nghiêng về Fabian Hurzeler. HLV 33 tuổi giúp Brighton đứng thứ ba Premier League với 16 điểm sau 7 vòng, ghi 23 bàn và từng loại MU khỏi Cúp Liên đoàn mùa này.

Hurzeler có năng lực xây dựng lối chơi, nhưng thành công tại Brighton còn dựa vào hệ thống tuyển trạch, phân tích dữ liệu và phát triển cầu thủ được duy trì nhiều năm. Chuyển đến MU đồng nghĩa ông phải đối diện áp lực lớn hơn nhiều, trong một môi trường liên tục thay đổi định hướng.

MU cần thay đổi từ thượng tầng

Từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã thử nhiều phong cách huấn luyện. Louis van Gaal đề cao kiểm soát bóng, Jose Mourinho ưu tiên sự thực dụng, Ole Gunnar Solskjaer dựa vào phản công, còn Ten Hag và Amorim muốn xây dựng những hệ thống chiến thuật hiện đại.

Phần lớn đều kết thúc nhiệm kỳ trong khủng hoảng. Khi một HLV ra đi, người kế nhiệm thường tiếp quản những cầu thủ được tuyển dụng theo yêu cầu của người trước. MU vì thế liên tục điều chỉnh đội hình mà không duy trì được một lối chơi ổn định.

Jim Ratcliffe cùng bộ máy điều hành MU chịu sức ép khi đội bóng tiếp tục sa sút dù đầu tư lớn vào chuyển nhượng.

Tiền bạc cũng chưa mang lại hiệu quả tương xứng. Theo hồ sơ tài chính công bố tháng 9/2026, MU ghi nhận khoảng 191,7 triệu bảng cho các hợp đồng cầu thủ và nhân sự bóng đá được mua hoặc gia hạn sau ngày 30/6. Riêng ba thương vụ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba có tổng phí chuyển nhượng được công bố khoảng 153 triệu bảng.

Dù đầu tư lớn, MU vẫn thiếu sự cân bằng. Hàng tiền vệ thường xuyên bị vượt qua, các hậu vệ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, còn Bruno Fernandes bị đẩy lên chơi tiền đạo ảo. Những hạn chế ấy đặt ra câu hỏi về chất lượng tuyển dụng, khả năng sử dụng nhân sự và trách nhiệm của bộ phận thể thao.

Theo BBC, tổng nợ của MU đã lên khoảng 1,15 tỷ bảng vào tháng 9, bao gồm 375 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Những nghĩa vụ tài chính khiến việc tiếp tục sa thải HLV, đền bù hợp đồng rồi mua thêm cầu thủ trở thành lựa chọn tốn kém.

Bình luận trên Sky Sports, nhà báo Peter Smith chỉ ra sự đối lập đáng lo sau trận Como: Bruno chỉ trích chiến thuật, còn Carrick chất vấn cường độ thi đấu của cầu thủ. Khi các thành viên chủ chốt chưa thống nhất về nguyên nhân thất bại, việc tìm kiếm giải pháp càng khó khăn.

Carrick phải chịu trách nhiệm vì MU chơi thiếu tổ chức, nhưng ban lãnh đạo cũng cần giải thích vì sao một đội bóng đầu tư hàng trăm triệu bảng vẫn thiếu những vị trí phù hợp. Tình trạng liên tục thay HLV không thể trở thành lý do để bộ phận điều hành tránh trách nhiệm.

MU cần xác định rõ phong cách thi đấu, tiêu chí tuyển dụng và quyền hạn của HLV trước khi bổ nhiệm người mới. Một nhà cầm quân giỏi phải được trao đủ thời gian, nhưng cũng cần chịu trách nhiệm về kết quả và sự tiến bộ của đội bóng.

Conte có thể giúp MU lập lại kỷ luật. Nagelsmann đủ khả năng cải thiện chiến thuật, còn Hurzeler phù hợp với một dự án dài hạn. Tuy nhiên, cả ba đều khó thành công nếu tiếp tục làm việc trong một hệ thống thiếu nhất quán.

Carrick có thể mất việc sau trận thua Como, nhưng người kế nhiệm cũng sẽ gặp khó nếu MU không thay đổi cách vận hành. Sau 13 năm và nhiều cuộc bổ nhiệm thất bại, Old Trafford cần nhiều hơn một cái tên mới trên băng ghế huấn luyện.