Nhà toán học Levent Alpöge, hiện làm việc tại công ty AI Anthropic của Mỹ, công bố tài liệu dài 4 trang, trong đó khẳng định ông và chatbot Claude có thể đã tìm ra cách chứng minh giả thuyết Riemann, bài toán thách thức các nhà toán học suốt 167 năm.

Anthropic, công ty công nghệ Mỹ đứng sau chatbot AI Claude. Ảnh: Unsplash

Giả thuyết Riemann được nhà toán học người Đức Bernhard Riemann đưa ra vào năm 1859. Bài toán liên quan đến quy luật phân bố của các số nguyên tố, tức những số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, chẳng hạn như 2, 3, 5, 7 hay 11.

Dù đã được nghiên cứu trong hơn một thế kỷ rưỡi, giả thuyết này vẫn chưa có lời giải được cộng đồng toán học chính thức công nhận. Đây cũng là một trong 7 bài toán thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay công bố năm 2000, với giải thưởng 1 triệu USD cho mỗi bài toán được giải thành công.

Điều đặc biệt trong tuyên bố mới là vai trò của trí tuệ nhân tạo. Theo Alpöge, Claude không chỉ hỗ trợ tính toán mà còn tham gia vào quá trình xây dựng lập luận toán học. Ông thừa nhận AI đã tiến nhanh hơn mình trong giai đoạn cuối của quá trình tìm lời giải.

Nhà nghiên cứu cho biết kết quả được thể hiện bằng khoảng 17 triệu dòng mã sử dụng Lean, một ngôn ngữ lập trình cho phép máy tính kiểm tra các chứng minh toán học.

Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu. Brian Conrey, chuyên gia hàng đầu về giả thuyết Riemann, nhận định đây có thể là một thời khắc mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử toán học.

Dù vậy, tuyên bố của Alpöge hiện chưa được các chuyên gia độc lập xác minh. Công trình vẫn cần trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được công nhận chính thức. Theo quy định của Viện Toán học Clay, lời giải phải được công bố trên một tạp chí khoa học có bình duyệt và được cộng đồng toán học chấp nhận trong ít nhất hai năm.

Nếu được xác nhận, thành tựu này không chỉ khép lại một trong những bài toán nổi tiếng nhất lịch sử mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của AI, từ công cụ hỗ trợ tính toán trở thành đối tác cùng con người khám phá những kiến thức khoa học mới.