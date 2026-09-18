AI của Meta bất ngờ vượt ChatGPT, vươn lên số 1 App Store Mỹ

Tham vọng đưa “siêu trí tuệ cá nhân” đến với mọi người của Mark Zuckerberg đang có thêm một dấu hiệu đáng chú ý: Muse, AI agent mới của Meta, đã đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store Mỹ, vượt qua ChatGPT.

Theo Business Insider, thành tích này xuất hiện chỉ khoảng một tuần sau khi Muse được phát hành, cho thấy người dùng đang ngày càng quan tâm đến nhóm AI agent có khả năng trực tiếp thực hiện công việc thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Tại App Store Việt Nam, trợ lý cá nhân Meta AI đang đứng thứ 4 bảng xếp hạng Hiệu suất (miễn phí), sau Dola: Smart AI Assistant, ChatGPT, Google Trang tính. Mô tả của ứng dụng nêu AI sẽ khai thác những gì được chia sẻ và thảo luận trên Instagram, Facebook và Threads.

Meta gặt hái thành công ban đầu với Muse AI. Ảnh: NurPhoto

Khác với chatbot truyền thống chủ yếu cung cấp câu trả lời, AI agent được thiết kế để hành động thay mặt người dùng.

Meta cho biết Muse có thể hỗ trợ nghiên cứu thông tin, điền biểu mẫu, mua hàng trực tuyến, đặt chỗ nhà hàng, tìm người trông chó và kết nối với nhiều dịch vụ như email, lịch, Spotify, Instagram và OpenTable.

Muse cũng có khả năng ghi nhớ sở thích của người dùng và thực hiện các tác vụ thay họ. Với những hành động nhạy cảm, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng phê duyệt trước khi tiếp tục.

Đây là một phần trong chiến lược AI dài hạn của Meta, khi Zuckerberg đặt mục tiêu đưa “personal superintelligence” - siêu trí tuệ cá nhân - đến với người dùng phổ thông.

Một số người dùng ban đầu đã chia sẻ những trường hợp Muse thực hiện các công việc vốn thường đòi hỏi con người phải tự tìm kiếm và thao tác qua nhiều website.

Chẳng hạn, doanh nhân Joe Devoy cho biết ông đã tải hợp đồng bảo hiểm ô tô hiện tại lên Muse và yêu cầu AI tìm một gói bảo hiểm có mức bảo vệ tương đương nhưng giá thấp hơn.

Theo lời Devoy, Muse tìm được một hợp đồng giúp ông tiết kiệm khoảng 3.500 USD mỗi năm, sau đó mua hợp đồng mới và hủy hợp đồng cũ trong khoảng 5 phút.

Đây là trải nghiệm do chính người dùng chia sẻ trên X và chưa phải kết quả được Meta xác nhận độc lập.

Một người dùng X khác cũng chia sẻ rằng Muse có thể tìm một chiếc áo khoác phao màu xanh, tìm mã giảm giá đang hoạt động, áp dụng mã và hoàn tất giao dịch ở mức giá thấp nhất.

Trong một tình huống khác, Muse tìm công thức nấu ăn và đưa các nguyên liệu cần thiết vào giỏ hàng Whole Foods.

Những ví dụ này cho thấy cách AI agent đang chuyển từ “tìm thông tin” sang “hoàn thành nhiệm vụ”. Thay vì đưa cho người dùng một danh sách sản phẩm hoặc đường dẫn, agent có thể tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trên website.

Tuy nhiên, trải nghiệm ban đầu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một người dùng có tên Brett Gordon cho biết anh thử sử dụng Muse để tóm tắt một video tập luyện đã lưu trên Instagram.

Muse chỉ có thể nhìn thấy khung hình đầu tiên của video và yêu cầu anh chia sẻ đường dẫn.

Điều đáng chú ý là Instagram cũng thuộc sở hữu của Meta, cho thấy việc một AI agent có quyền truy cập vào hệ sinh thái dịch vụ của cùng một công ty không đồng nghĩa với việc nó có thể xử lý mọi loại nội dung trên các nền tảng đó.

Ngoài ra, AI agent còn phải đối mặt với những vấn đề khó hơn khi thực hiện giao dịch trong thế giới thực.

Hệ thống cần dữ liệu sản phẩm và giá cả chính xác, cập nhật liên tục, trong khi các nhà bán lẻ như Amazon có lý do để hạn chế bot truy cập và thao tác trên website của họ.

Sự vươn lên của Muse diễn ra trong bối cảnh thị trường AI đang chuyển dần từ chatbot sang các hệ thống có khả năng tự thực hiện chuỗi hành động.

Việc Muse đứng đầu App Store chỉ một tuần sau khi ra mắt là tín hiệu đáng chú ý đối với chiến lược AI cá nhân của Meta.

Tuy nhiên, thứ hạng ứng dụng mới chỉ phản ánh mức độ tải xuống và sự quan tâm ban đầu, chưa thể cho thấy khả năng duy trì người dùng hay hiệu quả thực tế của sản phẩm trong dài hạn.

Meta cũng đang phải cạnh tranh với những AI agent khác, trong đó có Instinct, một trợ lý AI hiện chỉ dành cho người dùng được mời nhưng đang thu hút sự chú ý tại Thung lũng Silicon.

(Theo Insider)