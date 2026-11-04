Ngày 4/11/2026, tại Hà Nội, Dassault Systèmes tổ chức Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”.

Toàn cảnh Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 tại Hà Nội, tập trung thảo luận về ứng dụng AI và công nghệ bản sao số trong nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, sự kiện thu hút hơn 700 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và đối tác công nghệ trong nước, khu vực.

Diễn đàn tập trung thảo luận về vai trò của AI công nghiệp và công nghệ bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) trong chuyển đổi mô hình sản xuất.

Đây được xem là những công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tiến sâu vào các khâu có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu, thiết kế, kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

Tăng giá trị từ thiết kế đến vận hành

Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lực cạnh tranh ngày càng gắn với khả năng làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực kỹ thuật, từng bước mở rộng vai trò từ gia công, lắp ráp sang chủ động thiết kế và đổi mới sáng tạo.

Thông qua nền tảng 3Dexperience, Dassault Systèmes cung cấp môi trường số để doanh nghiệp mô hình hóa, mô phỏng, thử nghiệm và xác thực thiết kế sản phẩm, hệ thống sản xuất, quy trình vận hành trước khi triển khai thực tế.

Việc kết hợp mô phỏng, dữ liệu và AI có thể giúp doanh nghiệp phát hiện sớm bất cập trong thiết kế, đánh giá phương án sản xuất và hạn chế những điều chỉnh tốn kém về sau.

Khi được triển khai phù hợp, công nghệ góp phần giảm sản phẩm lỗi, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạn chế thời gian dừng máy và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Thay vì chỉ xử lý sự cố khi đã phát sinh, doanh nghiệp có thể kiểm tra các kịch bản trên môi trường số, từ đó lựa chọn phương án phù hợp trước khi đầu tư vào sản xuất.

Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, mức độ phù hợp của mô hình và khả năng vận hành của đội ngũ nhân sự.

Đầu tư công nghệ vì vậy cần đi cùng việc chuẩn hóa quy trình và thay đổi phương thức quản trị.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lộ trình phù hợp

Một vấn đề được đặt ra là khả năng tiếp cận AI công nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với nguồn lực còn hạn chế, nhiều đơn vị phải cân nhắc kỹ chi phí đầu tư, năng lực vận hành và thời gian thu hồi vốn.

Chuyển đổi số trong sản xuất có thể bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể: số hóa dữ liệu, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi chất lượng sản phẩm, kiểm soát tiêu hao năng lượng hoặc lập kế hoạch bảo trì thiết bị.

Việc lựa chọn một khâu có thể đo lường hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả trước khi mở rộng ứng dụng.

Dữ liệu là nền tảng quan trọng trong quá trình này. Khi thông tin sản xuất được thu thập đầy đủ, thống nhất và cập nhật, doanh nghiệp mới có cơ sở để ứng dụng AI vào phân tích, dự báo và tối ưu vận hành.

Đối với các doanh nghiệp cơ khí, điện tử, sản xuất linh kiện và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thiết kế, mô phỏng và kiểm soát chất lượng còn giúp nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của đối tác quốc tế.

Đây là điều kiện để doanh nghiệp củng cố vị trí và tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Để giảm rào cản tiếp cận, cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, hiệp hội, cơ sở đào tạo và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Các chương trình đào tạo, tư vấn kỹ thuật, chia sẻ hạ tầng và hỗ trợ thử nghiệm có thể giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, nhu cầu.

Kết nối công nghệ, đào tạo và đổi mới sáng tạo

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi về phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hạ tầng công nghệ và thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bán dẫn Việt Nam đã công bố Báo cáo về Đổi mới sáng tạo Công nghiệp và Sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026.

Báo cáo tập trung nhận diện xu hướng, cơ hội, thách thức, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình còn có ba phiên thảo luận chuyên đề do các đối tác chủ trì cùng phiên làm việc giữa Dassault Systèmes và khách hàng với chủ đề “Sức mạnh của AI trong ngành sản xuất”.

Nội dung trao đổi xoay quanh đổi mới sản phẩm, vận hành nhà máy thông minh và quản lý chuỗi cung ứng, với chia sẻ từ Viện Nghiên cứu Cơ khí Quốc gia và KP Aerospace Vietnam.

Theo ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng khu vực Nam châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, Việt Nam có tiềm năng nâng cao vị thế công nghiệp khi kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật.

Cơ hội từ AI công nghiệp đang đặt ra yêu cầu chuẩn bị thực chất đối với doanh nghiệp Việt Nam. Mỗi khoản đầu tư cần gắn với bài toán sản xuất cụ thể và được đánh giá bằng kết quả: năng suất cải thiện, chất lượng ổn định, chi phí được kiểm soát và khả năng phát triển sản phẩm được nâng cao. Đây là cơ sở để công nghệ tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.