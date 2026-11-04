Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn đàn do Dassault Systèmes tổ chức tập trung thảo luận cách AI công nghiệp và công nghệ bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang các lĩnh vực mang lại giá trị cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”.

Sự kiện đã quy tụ hơn 700 đại biểu, trong đó có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại sứ quán Pháp, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA)...

Tại đây, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách AI công nghiệp, công nghệ bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) và sản xuất thông minh có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực trong nước, mở rộng hạ tầng công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo bán dẫn Việt Nam đã cùng công bố Báo cáo về đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026. Báo cáo nêu bật các xu hướng, cơ hội và thách thức chủ yếu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh, đồng thời hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hợp tác giữa các đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes cho phép các doanh nghiệp mô phỏng và xác thực các bản thiết kế, sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai trong thực tế. Bằng việc kết hợp mô hình hóa, mô phỏng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp có thể giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh ngành sản xuất Việt Nam đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, những công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm giải pháp khách hàng, khu vực Nam châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes chia sẻ, Việt Nam có tiềm năng lớn để nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu thông qua việc kết hợp năng lực sản xuất với các công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật. Thông qua các giải pháp bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin), Dassault Systèmes mong muốn hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong các hoạt động công nghiệp.

Cùng với đó, Dassault Systèmes tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác và cơ sở giáo dục tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghiệp của đất nước. Tháng 1/2025, công ty đã khánh thành Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và trí tuệ nhân tạo cùng Phòng thí nghiệm giải pháp công nghiệp tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều ngành công nghiệp.

Trong phiên buổi chiều, diễn đàn tiếp tục diễn ra các phiên thảo luận, làm việc, tập trung khám phá vai trò của AI trong đổi mới sáng tạo sản phẩm, vận hành nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng.