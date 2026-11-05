AI công nghiệp, bản sao số mở hướng sản xuất thông minh tại Việt Nam

Ngày 4/11/2026, Dassault Systèmes tổ chức Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”.

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam, tập trung thảo luận cách AI công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong nước chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang những lĩnh vực mang lại giá trị cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

TRIỂN VỌNG HỢP TÁC VIỆT – PHÁP TRƯỚC CƠ HỘI CHUYỂN DỊCH CÔNG NGHIỆP

Phát biểu tại sự kiện, ông Jean-Alexandre Egea, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới trong phát triển công nghiệp. Nếu trước đây lợi thế của Việt Nam chủ yếu gắn với sản xuất và lắp ráp, thì hiện nay, cơ hội đang mở rộng sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật, mô phỏng số và sản xuất tiên tiến.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bản sao số (Digital Twin) có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong phương thức nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Doanh nghiệp có thể thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm sản phẩm trong môi trường số trước khi triển khai trong thực tế, qua đó rút ngắn quá trình phát triển, cải thiện chất lượng thiết kế và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo ông Jean-Alexandre Egea, sự chuyển dịch này mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp tiên tiến.

Ông Jean-Alexandre Egea, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

“Pháp có hệ sinh thái doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như hàng không vũ trụ, năng lượng, sản xuất tiên tiến và công nghệ số. Những năng lực này có thể bổ trợ cho định hướng phát triển công nghiệp và công nghệ của Việt Nam”, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, nói.

Một trong những hướng ứng dụng công nghệ được đề cập tại diễn đàn là nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes. Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể mô phỏng và xác thực các bản thiết kế, sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai trong thực tế.

Bằng việc kết hợp mô hình hóa, mô phỏng, dữ liệu và AI, doanh nghiệp có thể giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh ngành sản xuất Việt Nam đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, những công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Đại sứ quán Pháp cho biết, trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, Dassault Systèmes là một trong những doanh nghiệp Pháp có quá trình hiện diện lâu dài tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước. Đây cũng là mô hình quan hệ đối tác mà Pháp mong muốn thúc đẩy tại Việt Nam, trong đó doanh nghiệp không chỉ cung cấp giải pháp mà còn tham gia phát triển các mối liên kết với hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước.

DASSAULT SYSTÈMES THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ NHÂN LỰC TẠI VIỆT NAM

Chia sẻ về triển vọng phát triển công nghiệp tại Việt Nam, ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng, khu vực Nam châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho rằng Việt Nam có tiềm năng nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu thông qua việc kết hợp năng lực sản xuất với các công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật.

“Thông qua các giải pháp Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin), Dassault Systèmes mong muốn hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong các hoạt động công nghiệp”, ông Ding Ming Chee chia sẻ.

Hiện nay, Dassault Systèmes đang tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác và cơ sở giáo dục tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghiệp. Tháng 1/2025, công ty đã khánh thành Trung tâm Xuất sắc về Bản sao số và Trí tuệ nhân tạo (Center of Excellence for Virtual Twin and Artificial Intelligence) cùng Phòng thí nghiệm Giải pháp Công nghiệp (Industry Solutions Lab) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều ngành công nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ trong phiên thảo luận tại Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026

Bên cạnh công nghệ, vấn đề nguồn nhân lực và khả năng làm chủ các giải pháp mới cũng được các diễn giả nhấn mạnh. Theo ông Jean-Alexandre Egea, Tham tán kinh tế, công nghệ không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công của quá trình chuyển đổi công nghiệp. Yếu tố con người giữ vai trò trung tâm, bởi việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và doanh nhân có đủ năng lực chuyên môn để làm chủ và triển khai các giải pháp mới.

“Hợp tác công nghiệp cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức đào tạo. Đây cũng là hướng hợp tác mà Pháp và Việt Nam đang thúc đẩy, nhằm gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và quá trình phát triển công nghiệp”, ông Jean-Alexandre Egea nói.

Theo Tham tán Kinh tế, việc Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người nhận học bổng của Chính phủ Pháp lớn trên thế giới cho thấy nền tảng hợp tác giáo dục giữa hai bên. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên và nhà nghiên cứu tiếp cận tri thức, công nghệ mới mà còn tạo điều kiện hình thành mạng lưới kết nối lâu dài giữa các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia Pháp – Việt.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Theo Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để hiện thực hóa các định hướng này, Việt Nam đang tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy ứng dụng AI và sản xuất thông minh gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. NIC đang phối hợp với Dassault Systèmes cùng một số đối tác doanh nghiệp, trường đại học triển khai các giải pháp ứng dụng AI, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số, chú trọng gắn kết đào tạo với thực hành, nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Theo ông Hoài, nhân lực không chỉ cần có chuyên môn công nghệ mà còn phải hiểu yêu cầu thực tiễn của sản xuất, đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án quy mô lớn và mang tính quốc tế.

Thứ ba, tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế.

TS. Võ Xuân Hoài nhấn mạnh ba nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ: nhu cầu của doanh nghiệp tạo đầu bài cho nghiên cứu và đào tạo; nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp làm chủ, vận hành và phát triển công nghệ; trong khi hợp tác quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, công cụ và thị trường. Việc kết nối đồng bộ các yếu tố này sẽ góp phần đưa công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, NIC, Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bán dẫn Việt Nam cũng công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo Công nghiệp và Sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026. Báo cáo phân tích các xu hướng, cơ hội và thách thức chủ yếu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường đổi mới sáng tạo và hợp tác giữa các đối tác công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp.