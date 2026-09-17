AI, công nghệ và hệ sinh thái đang định hình tương lai ngành sự kiện và ngành cưới của Việt Nam

Wedtech Show 2026 sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực cưới, sự kiện, công nghệ và MICE, mang đến không gian trưng bày, trải nghiệm và trình diễn trực tiếp. (Nguồn: Wedtech Show 2026)

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 700.000 cuộc kết hôn, kéo theo nhu cầu đối với chuỗi dịch vụ liên quan, từ địa điểm tổ chức, wedding planner, trang trí, hoa, thời trang đến âm thanh, ánh sáng, truyền thông và công nghệ.

Ngành Sự kiện & Cưới đang bước vào giai đoạn công nghệ trở thành một phần trực tiếp của sản phẩm. Âm thanh, ánh sáng, LED, visual, mapping, multimedia, AI và các giải pháp công nghệ đang mở ra những cách mới để thiết kế, vận hành và tạo trải nghiệm.

AI không chỉ là công cụ tự động hóa. Khi kết hợp với thiết kế, hình ảnh, nội dung và công nghệ trình diễn, AI mở rộng khả năng hình thành ý tưởng và tạo ra những trải nghiệm mới. Điều quan trọng không phải là con người hay công nghệ, mà là khả năng để người làm nghề sử dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực sáng tạo và triển khai.

Âm thanh, ánh sáng, LED, visual hay mapping không còn chỉ là thiết bị hỗ trợ phía sau sân khấu. Chúng đang trở thành một phần của chính trải nghiệm. Một hệ thống âm thanh có thể được trải nghiệm trực tiếp trong điều kiện thực tế. Ánh sáng, laser, visual và mapping có thể được trình diễn để người làm nghề nhìn thấy rõ khả năng ứng dụng.

Một công nghệ mới cần nhà cung cấp, đơn vị triển khai và người hiểu cách ứng dụng. Một giải pháp cần planner, agency, kỹ thuật, thiết kế và nhiều đối tác khác để biến thành sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, tương lai của ngành không chỉ phụ thuộc vào việc có thêm bao nhiêu công nghệ mới, mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối những năng lực đang tồn tại trong ngành.

Âm thanh, ánh sáng, LED, visual hay mapping không còn chỉ là thiết bị hỗ trợ phía sau sân khấu mà đang trở thành một phần của chính trải nghiệm. (Nguồn: Wedtech Show 2026)

Hiện ngành Sự kiện và Cưới sáng tạo đã có nhiều cộng đồng và mạng lưới chuyên môn nhưng vẫn còn phân mảnh, giữa bối cảnh đó, Wedtech Show 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 17 - 19/10, sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực cưới, sự kiện, công nghệ và MICE, mang đến không gian trưng bày, trải nghiệm và trình diễn trực tiếp.

Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ VEEW - Vietnam Event & Exhibition Week 2026, quy tụ nhiều nhóm dịch vụ của ngành cưới và sự kiện, từ decor, hoa, thời trang đến công nghệ trình diễn, phần mềm, logistics, MICE, khách sạn và F&B.

Ở những mùa trước, mô hình triển lãm này từng thu hút hàng ngàn lượt khách. Năm nay, sự kiện tiếp tục mở rộng các hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối dành cho người có nhu cầu tổ chức đám cưới cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực sự kiện.