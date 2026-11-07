Ai có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028?

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Ảnh: THX/TTXVN

Làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Đảng Cộng hòa phải đối mặt bài toán kế nhiệm Tổng thống Donald Trump sau thất bại nặng nề.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tạo bước ngoặt lớn đối với chính trường Mỹ khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại nhiều bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa. Kết quả này không chỉ thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội mà còn mở ra những hướng đi mới cho cuộc đua tổng thống năm 2028.

Thành công tại các bang bảo thủ giúp đảng Dân chủ có thêm cơ hội mở rộng bản đồ tranh cử, hướng tới mục tiêu giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Ngược lại, đảng Cộng hòa phải cân nhắc liệu nên tiếp tục củng cố liên minh cử tri MAGA của ông Trump hay chuyển sang một hướng đi ôn hòa hơn.

Theo truyền thông Mỹ, dù chưa có chính trị gia nào chính thức tuyên bố tranh cử, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đã giúp một số gương mặt Dân chủ củng cố vị thế, đồng thời làm suy yếu triển vọng của nhiều nhân vật Cộng hòa.

Đảng Dân chủ xuất hiện nhiều ứng viên sáng giá

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro tại cuộc mít tinh ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử Tổng thống Mỹ năm2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc bầu cử. Ông tái đắc cử với cách biệt hơn 20 điểm phần trăm, trong khi đảng Dân chủ giành thêm 4 ghế tại Hạ viện ở bang này.

Chiến thắng tại Pennsylvania, một bang chiến trường quan trọng, giúp Shapiro chứng minh khả năng thu hút cử tri vượt ra ngoài nhóm ủng hộ truyền thống. Dù nhiều lần né tránh câu hỏi về tham vọng tranh cử tổng thống, ông khó có thể đứng ngoài những đồn đoán sau thành tích này.

Thống đốc California Gavin Newsom. ẢNh: Wikimedia Commons

Thống đốc California Gavin Newsom cũng củng cố hồ sơ chính trị nhờ vai trò trong chiến dịch vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội của bang, nhằm đáp trả động thái tương tự tại Texas. Thay đổi này góp phần giúp đảng Dân chủ giành thêm 5 ghế Hạ viện. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ thống đốc, ông Newsom còn tuyên bố giảm án tử hình cho toàn bộ 548 tù nhân đang chờ thi hành án tại California, thể hiện lập trường đối lập với chính quyền Trump.

Một ứng viên tiềm năng khác là cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg. Với kinh nghiệm làm thị trưởng South Bend và phục vụ trong chính quyền Joe Biden, ông có khả năng tiếp cận cả cử tri truyền thống của đảng Dân chủ lẫn nhóm trung dung. Trong chiến dịch giữa nhiệm kỳ, Buttigieg đã đến vận động tại 38 bang, hỗ trợ các ứng viên cùng đảng.

Thượng nghị sĩ Georgia Raphael Warnock cũng có lợi thế nếu đảng Dân chủ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại miền Nam thông qua cử tri da màu. Ông tích cực vận động trên toàn quốc và từng nói rằng sẽ tranh cử một chức vụ cấp cao trong năm 2028, nhưng chưa xác nhận đó là ghế Thượng viện hay Nhà Trắng.

Trong khi đó, Thống đốc Illinois JB Pritzker gây chú ý nhờ chiến thắng tái đắc cử cách biệt và những khoản hỗ trợ tài chính cho các ứng viên Dân chủ tại các bang cạnh tranh, trong đó có chiến dịch tranh cử thống đốc Texas của Gina Hinojosa.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear cũng có thể hưởng lợi từ xu hướng cử tri ủng hộ các ứng viên Dân chủ ôn hòa. Với vai trò đứng đầu Hiệp hội Thống đốc Dân chủ, ông góp phần hỗ trợ các chiến dịch tại Ohio, Iowa, Kansas và Texas.

Cụu Phó Tổng thống Kamala Harris tại chiến dịch vận động tranh cử năm 2024. Ảnh: AA/TTXVN

Ngoài ra, cựu Phó tổng thống Kamala Harris, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Georgia Jon Ossoff vẫn được nhắc đến trong danh sách ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, bà Harris cần vượt qua dư âm thất bại năm 2024, trong khi bà Ocasio-Cortez phải chứng minh khả năng thu hút cử tri trung dung. Ông Ossoff nhiều lần phủ nhận ý định tranh cử nhưng chiến thắng tại Georgia khiến tên tuổi ông tiếp tục được chú ý.

Cựu Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders cũng có thể cân nhắc tham gia cuộc đua, dù chưa phải những ứng viên nổi bật nhất.

Đảng Cộng hòa gặp khó trong bài toán kế nhiệm

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THX/TTXVN

Ở phía Cộng hòa, Phó tổng thống JD Vance vẫn được xem là người kế nhiệm tiềm năng nhất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thất bại giữa nhiệm kỳ đặt ông trước thách thức lớn.

Sau bầu cử, ông Vance quy trách nhiệm chủ yếu cho cuộc chiến Iran khiến đảng Cộng hòa hứng chịu kết quả tồi tệ. Ông vì thế phải tìm cách xử lý xung đột mà không làm mất lòng Tổng thống Trump, đồng thời duy trì sự ủng hộ của cử tri MAGA.

Thống đốc Florida Ron DeSantis là một trong những nhân vật giữ được vị thế sau cuộc bầu cử. Florida là một trong số ít bang không bị ảnh hưởng đáng kể bởi làn sóng Dân chủ, tiếp tục bầu thống đốc và thượng nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời truyền thông, ông DeSantis nhận định thất bại trên diện rộng có thể trở thành sự kiện mang tính hủy diệt đối với đảng Cộng hòa nếu Florida cũng rơi vào tay đối thủ.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng có triển vọng nhờ duy trì mức độ ủng hộ trong đảng và ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thất bại bầu cử. Tuy nhiên, ông sẽ phải rời chính quyền nếu muốn tranh cử tổng thống.

Trái lại, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz có thể gặp bất lợi khi bang nhà chứng kiến những bước tiến đáng kể của đảng Dân chủ. Nhiều ứng viên mà ông tích cực hỗ trợ đã thất bại, làm suy yếu mạng lưới đồng minh chính trị của ông.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng khó có triển vọng chính trị sáng sủa khi đối mặt nguy cơ bị thúc đẩy luận tội và gắn liền với cuộc chiến Iran không được lòng cử tri.

Bất đồng trong phe MAGA có thể gia tăng

Ngoài các chính trị gia đương nhiệm, bình luận viên Tucker Carlson cũng có thể tác động đến cuộc đua năm 2028. Ông từng sớm chỉ trích cuộc chiến Iran và cảnh báo những hệ lụy chính trị đối với ông Trump. Carlson cũng úp mở khả năng tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên độc lập.

Dù kịch bản này chưa được đánh giá cao, những quan điểm của ông có thể làm sâu sắc thêm chia rẽ trong liên minh MAGA, đặc biệt về chính sách đối ngoại và vai trò của Mỹ trong các cuộc xung đột quốc tế.

Cuộc bầu cử năm 2026 vì vậy không chỉ làm thay đổi cán cân quyền lực tại Washington mà còn đặt nền móng cho cuộc cạnh tranh năm 2028. Đảng Dân chủ cần tìm được ứng viên có khả năng kết nối nhiều nhóm cử tri, trong khi đảng Cộng hòa phải lựa chọn giữa việc tiếp tục con đường MAGA hay chuyển sang định hướng ôn hòa hơn.