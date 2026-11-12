Ai có thể thay thế CEO Jensen Huang tại Nvidia?

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Getty Images

Hội đồng quản trị Nvidia có thể họp sớm nhất trong ngày 11/11 theo giờ New York để quyết định tương lai của ông Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập Nvidia. Trong khi đó, Bloomberg cho biết các thành viên hội đồng đang họp trực tuyến.

Sau những thông tin này, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ, xuống 159,95 USD/cổ phiếu, từ mức đóng cửa 173,73 USD.

Hội đồng quản trị Nvidia đối mặt với khủng hoảng kế nhiệm kể từ ngày 8/11, khi ông Huang thừa nhận ngoại tình với lãnh đạo một công ty nước ngoài. Công ty này có trụ sở tại Singapore và là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia ở Đông Nam Á. Tình báo Mỹ nghi ngờ nữ lạnh đạo này làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc đó.

Ngày 11/11, tờ New York Times đưa tin ông Huang còn có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Hai nguồn tin của Financial Times cũng cung cấp thông tin tương tự.

Một nguồn tin thân cận nói với Bloomberg rằng Nvidia đang làm việc với một công ty bên ngoài để xác định các ứng viên thay thế. Động thái này đảo ngược lập trường hồi đầu tuần, khi các thành viên hội đồng bày tỏ tin tưởng ông Huang.

Trong khi đó, theo trang tin Semafor, một số thành viên hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ phương án để bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của công ty, giữ vai trò CEO lâm thời trong lúc tìm người kế nhiệm.

Bà Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục kiêm đồng sáng lập quỹ đầu cơ Minotaur Capital của Australia, nhận định bà Kress là lựa chọn lâm thời tự nhiên. Bà Kress giữ vị trí CFO tại Nvidia trong hơn một thập kỷ qua và được thị trường tin tưởng. Tuy nhiên, theo bà Rosenberg, câu hỏi khó hơn là ai sẽ dẫn dắt lộ trình công nghệ về lâu dài, bởi Nvidia chưa từng chuẩn bị người kế nhiệm ông Huang.

Theo Bloomberg, nếu căn cứ vào trường hợp của Intel, nhiều khả năng hội đồng sẽ chọn bà Kress làm CEO lâm thời trong lúc tìm người mới. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khó có lãnh đạo cấp cao nào thay được vai trò gương mặt đại diện của ông Huang. Ông Huang là người đứng đầu nhiều hội nghị công nghệ thường niên của Nvidia trên thế giới và thường xuyên phát biểu thay mặt cả Nvidia lẫn ngành AI.

Việc thiếu kế hoạch kế nhiệm xuất phát từ chính quan điểm của ông Huang. Ông có khoảng 60 người báo cáo trực tiếp và từng nói không tin vào việc lập kế hoạch kế nhiệm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 14/10, ông không nêu tên người kế nhiệm nhưng cho biết muốn tạo điều kiện để thế hệ lãnh đạo tiếp theo phát triển.

“Cũng như tôi có thể bị sa thải, CEO tiếp theo cũng có thể được thuê”, ông Huang nói.

Sức ép cũng đến từ Washington. Theo Wall Street Journal, hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Chris Coons đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến xuất khẩu chip của Nvidia và mối quan hệ giữa ông Huang với nữ lãnh đạo doanh nghiệp Singapore. Đây thường là bước đầu trước các cuộc điều tra chính thức của Quốc hội. Trước đó, ông Trump cho biết FBI đang xem xét vụ việc.

Về phía thị trường, nhà phân tích Dan Ives ước tính giá trị Nvidia có thể thấp hơn khoảng 25% nếu không có ông Huang, tương ứng 225 USD/cổ phiếu so với 300 USD/cổ phiếu khi ông còn giữ chức CEO. Công ty Bernstein và công ty Baird cũng hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia, trong khi ngân hàng Morgan Stanley loại Nvidia khỏi danh sách cổ phiếu ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, giá cổ phiếu AMD, Broadcom và Alphabet tăng sau giờ giao dịch nhờ kỳ vọng giành được đơn hàng từ Nvidia.

Về tương lai ông Huang, giới chuyên gia cho rằng với các diễn biến ngày 11/11, việc ông Huang tiếp tục làm CEO Nvidia sẽ rất khó. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng nhiều CEO bị cách chức hoặc mất uy tín từng được mời trở lại để cứu công ty, trong đó có Steve Jobs và Bob Iger.

Với Nvidia, ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Pepperstone Group, cho rằng việc thay CEO sẽ không làm thay đổi dòng sản phẩm hay định hướng AI của hãng. Theo ông, thị trường có thể đang tính đến khả năng Nvidia mất một phần thị phần vào tay các đối thủ AMD và Broadcom. Vấn đề then chốt là các biện pháp kiểm soát của chính phủ, còn cách điều hành và quan hệ khách hàng có thể thay đổi.

“Việc thay CEO sẽ không phải là sự kiện khiến toàn bộ đoàn tàu trật bánh”, ông Weston nói