Ai có thể thay Michael Carrick tại MU

Công nghệ AI

Số liệu về những ứng viên tiềm năng thay thế Michael Carrick tại MU

{

Thời gian dành cho Michael Carrick tại Manchester United đang cạn dần sau thất bại bẽ bàng của MU trước Bournemouth ở Premier League.

}

Anh Tuấn

Những tiếng la ó vang vọng khắp Old Trafford khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một và cả khi trận đấu khép lại, trong ngày Bournemouth tạo ra một cơn cuồng phong.

Thất bại 0-3 trước Bournemouth đẩy MU xuống vị trí thứ 16, khiến Bruno Fernandes hứng chịu những tiếng la ó, còn Michael Carrick thừa nhận chưa biết điều gì chờ đợi ở phía trước.

Tạm thời, Carrick dường như vẫn được ban lãnh đạo MU cho thêm thời gian. Ít nhất, ông sẽ dẫn dắt đội bóng khi đối đầu Chelsea vào tối nay. Dù vậy, những cái tên có thể thay thế vị huấn luyện viên người Anh đã dần lộ diện.

{ 01 }

Eddie Howe

Ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng nếu Carrick bị sa thải chính là cựu huấn luyện viên Newcastle United, Eddie Howe.

Đáng chú ý, chính đội bóng cũ là Bournemouth có thể đã vô tình giúp nâng cao cơ hội nhận việc của ông. Chiến công của Howe tại Bờ biển phía Nam đã giúp biến "The Cherries" (biệt danh của Bournemouth) từ một đội bóng chật vật ở League Two trở thành một thế lực thường trực tại Premier League.

Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt dự án lột xác tại Newcastle. Khi Howe mới đến, "Chích chòe" là ứng cử viên chắc suất xuống hạng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 48 tuổi này đã giúp đội bóng 2 lần cán đích trong nhóm dự Champions League, đồng thời giành được chức vô địch EFL Cup, danh hiệu lớn đầu tiên của câu lạc bộ sau 70 năm mòn mỏi chờ đợi.

Cường độ chơi bóng chính là triết lý sống còn của Howe. Dưới bàn tay ông, đội hình Newcastle luôn pressing tầm cao và cực kỳ quyết liệt trong sơ đồ 4-3-3.

Cường độ chơi bóng chính là triết lý sống còn của Howe. Ảnh: Squawka.

So với hình ảnh về một MU tỏ ra thiếu sức sống trong các pha pressing, Howe sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài 90 phút hoạt động không biết mệt mỏi.

Trong mùa giải 2022-23 khi Newcastle về đích thứ 4, đội bóng của ông đã đoạt lại bóng ở một phần ba cuối sân tới 200 lần, trung bình 5,3 lần/trận. Để so sánh, MU mùa này chỉ đạt con số khiêm tốn 3 lần/trận.

Tuy nhiên, tác động rõ nét nhất mà Howe có thể mang lại ngay lập tức chính là ở hàng phòng ngự. Đội hình Newcastle mùa giải về đích thứ 4 đã giữ sạch lưới 14 trận và chỉ để đối thủ tung ra 6,4 cú sút mỗi trận từ trong vòng cấm.

Trong khi đó, MU hiện đã để thủng lưới 13 bàn chỉ sau 8 trận Premier League mùa này và chưa có nổi một trận giữ sạch lưới.

Hàng thủ "quỷ đỏ" đang cho phép đối phương tung ra 8,1 cú sút mỗi trận trong vòng cấm, một con số quá nhiều đối với đội bóng ôm tham vọng lọt top 4.

Bên ngoài sân cỏ, ông sẽ mang đến băng ghế chỉ đạo một sự điềm tĩnh mà Carrick từng cố gắng tạo ra nhưng thiếu đi kinh nghiệm cần thiết.

Được lòng cả cầu thủ lẫn người hâm mộ, Howe có thể là nhân vật kết nối tại một câu lạc bộ đang khao khát sự ổn định và an toàn. Squawka đánh vị chiến lược gia này có thể không phải cái tên hào nhoáng nhất, nhưng có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất.

{ 02 }

Antonio Conte

Một sự bổ nhiệm chắc chắn mang lại sức hút lớn hơn sẽ là Antonio Conte. Từng giành chức vô địch quốc nội với 3 câu lạc bộ khác nhau tại quê nhà, cũng như vô địch Premier League cùng Chelsea, vị chiến lược gia người Italy là một nhà vô địch đã được khẳng định..

Điều mà Conte đã chứng minh trong quá khứ là xoay chuyển vận mệnh của một đội bóng trong chớp mắt. Ông tiếp quản một Chelsea từng cán đích thứ 10 mùa 2015/16 và lập tức đưa họ lên ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên, giành tới 30 chiến thắng và 93 điểm.

Ở Conte, ưu điểm đáng chú ý là sự nhạy bén trong việc thích ứng. Ngay sau trận thua 0-3 trước Arsenal vào tháng 9/26, ông chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ, và từ đó, The Blues gần như không thể bị ngăn cản trong phần còn lại của mùa giải.

Antonio Conte là lựa chọn hoàn hảo có thể mang đến thành tích trong ngắn hạn của MU. Ảnh: Total Football Analysis.

Phép màu tương tự cũng được Conte thực hiện với Napoli, khi ông đưa đội bóng xếp thứ 10 mùa 2023/24 lên ngôi vương vào mùa 2024/25.

Hàng thủ 3 người giờ đây đã trở thành thương hiệu gắn liền với Conte, ngay cả khi đội hình phía trên hàng phòng ngự thường xuyên có sự biến đổi.

Xét đến việc cựu HLV Ruben Amorim cũng từng ưa chuộng sơ đồ phòng ngự này, hiện có khá nhiều cầu thủ trong đội hình Quỷ đỏ hoàn toàn phù hợp với hệ thống của Conte.

Tương tự Eddie Howe, những thành quả tức thời sẽ đến từ mặt trận phòng ngự. Đội hình Napoli vô địch mùa 2024/25 của Conte chỉ để thủng lưới 27 bàn và có tới 19 trận giữ sạch lưới. Họ chỉ để đối phương tạo ra vỏn vẹn 30 cơ hội rõ rệt (big chances) trong suốt chiến dịch 38 trận.

{ 03 }

Fabian Hurzeler

Ở thái cực hoàn toàn trái ngược với Conte, Fabian Hurzeler có thể là kiến trúc sư hoàn hảo cho dự án dài hạn tại MU. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia này, Brighton đang bay cao trên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, giành vô số lời khen ngợi nhờ lối chơi hấp dẫn

Mới 33 tuổi, Hurzeler đang là tài năng trẻ sáng giá nhất trong giới HLV tại châu Âu và được hàng loạt câu lạc bộ săn đón.

Đặc trưng trong lối chơi Brighton của Hurzeler là luôn pressing tầm cao và săn lùng bóng ở một phần ba cuối sân đối phương.

Họ đã đoạt lại bóng ở khu vực này 53 lần trong mùa giải năm nay, trung bình 7,3 lần/trận, con số cao nhất giải đấu một cách hoàn toàn thuyết phục.

Trong khi đó, MU chỉ làm được điều này 26 lần. Dù các học trò của Carrick tung ra nhiều cú sút nhất giải đấu, họ mới chỉ ghi được 10 bàn so với 23 bàn của Seagulls.

Nói cách khác, đội bóng của chiến lược gia người Đức biết cách biến áp lực thành những cơ hội rõ rệt, và đó chính xác là thứ mà đội chủ sân Old Trafford đang khao khát.

Fabian Hurzeler đang dẫn dắt Brighton bay cao trên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với lối chơi hấp dẫn. Ảnh: Squawka.

Tuy nhiên, sức mạnh của Brighton không chỉ nằm ở những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. "Chim mòng biển" luôn biết cách làm chủ trái bóng và điềm tĩnh trong khâu triển khai lối chơi.

Theo thống kê, Brighton kiểm soát bóng trung bình 59,8% và nằm trong top 3 giải đấu về số đường chuyền thành công từ phần sân nhà sang phần sân đối phương, cũng như những đường chuyền vào vòng cấm. Sơ đồ vị trí trung bình của họ cho thấy đây là một tập thể cân bằng.

Nhưng liệu thành công đó có thể được nhân bản tại Old Trafford? Hurzeler sẽ phù hợp hơn với khuôn mẫu của Ruben Amorim hay Erik ten Hag. Đây là những chuyên gia chiến thuật có sự thú vị khi được trao quyền dẫn dắt các dự án dài hạn, và đặc biệt là Hurzeler có nhiều kinh nghiệm ở Premier League hơn.

Tuy nhiên, nhìn vào thất bại cay đắng của Graham Potter tại Chelsea, một câu hỏi vẫn bỏ ngỏ rằng có bao nhiêu phần trăm thành công của Brighton thực sự thuộc về huấn luyện viên trưởng?

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.