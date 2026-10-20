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Ai có thể thay Carrick tại Manchester United?

Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.

Tạp chí Tri thức
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Thái Viên

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/video-ai-co-the-thay-carrick-tai-manchester-united-post1690780.html