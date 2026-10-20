Ai có thể thay Carrick tại Manchester United?

Khi những con đường còn đẫm sương sớm, những bước chạy đã bắt đầu, mang theo niềm đam mê, sự bền bỉ và khát vọng chinh phục của những người yêu thể thao. Với các thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners, mỗi buổi tập không chỉ là hành trình rèn luyện sức khỏe, mà còn là bước chuẩn bị cho ngày hội lớn của cộng đồng chạy bộ - Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, dự kiến diễn ra vào ngày 29-11-2026. Hơn cả một cuộc tranh tài, giải đấu là dịp để những người cùng chung đam mê gặp gỡ, kết nối, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai năng động, giàu sức sống.