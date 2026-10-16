Ai có thể sở hữu chiếc xe biết bay và nhào lộn của Tesla?

Tối 15/10 (giờ Mỹ), Tesla - hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk - gây kinh ngạc khi giới thiệu mẫu Roadster thế hệ mới có thể chạy lộn ngược, bay lên không trung rồi tiếp đất an toàn. Sau nhiều năm được quảng bá rầm rộ, chiếc xe được ra mắt với trang bị động cơ đẩy của SpaceX và có khả năng bay, ít nhất ở một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, sự kiện vẫn để ngỏ vấn đề quan trọng là Roadster có khả năng bay liệu có được phép lưu thông trên đường công cộng hay không? Cách CEO Tesla Elon Musk vòng vo khi trả lời câu hỏi này đã phần nào cho thấy vấn đề vẫn chưa rõ ràng, theo InsideEVs.

"Đây sẽ là một chiếc xe thực sự có thể chạy trên đường phố", Musk nói với đám đông tập trung tại cơ sở SpaceX ở Waco, bang Texas. Sau đó, ông phần nào điều chỉnh lại phát biểu của mình: "Các bạn biết đấy, tôi không chắc chiếc xe này hợp pháp ở tất cả khu vực pháp lý. Nhưng sẽ có một chiếc xe như vậy để ai đó có thể sở hữu".

Tesla gây kinh ngạc khi giới thiệu mẫu xe có thể bay và hạ cánh an toàn. Ảnh cắt từ clip/Tesla.

Chưa chắc chắn

Vào cuối buổi thuyết trình, một khán giả lớn tiếng hỏi liệu chiếc xe có được phép chạy trên đường phố hay không. Elon Musk trả lời: "Có, có. Còn tùy con đường của bạn thế nào. Nhưng nó sẽ là một chiếc xe có thể sử dụng được".

Tesla giới thiệu Roadster là màn trình diễn cuối cùng của hãng dành cho những chiếc xe do con người điều khiển, trước khi ngành giao thông chuyển sang phương tiện tự hành. Xe được trang bị một quạt hút có thể ép chặt thân xe xuống mặt đường, đủ để xe chạy lên dốc thẳng đứng hoặc lộn ngược.

Nhà sản xuất ôtô cũng cho biết lực ép xuống mặt đường bổ sung, kết hợp với cánh gió có thể thu vào, sẽ giúp Roadster vào cua cực kỳ hiệu quả. Bốn động cơ đẩy do SpaceX cung cấp ở phía sau được cho là giúp xe tăng tốc từ 0 lên khoảng 97 km/h chỉ trong 0,81 giây, mức hiệu suất chưa từng có đối với một mẫu ôtô thương mại được sản xuất hàng loạt. Như Elon Musk tuyên bố, "chiếc xe sẽ phá vỡ mọi kỷ lục đường đua từng tồn tại".

Tuy nhiên, việc người mua có thể tận dụng những khả năng này ngoài đường đua, trên đường giao thông thực tế hay không vẫn chưa rõ ràng. Là một mẫu siêu xe điện có giá rất cao, Roadster vốn đã hướng đến nhóm khách hàng nhỏ. Nếu cuối cùng chiếc xe không thực sự là một mẫu ôtô thông thường mà giống món đồ chơi trên đường đua dành cho giới siêu giàu hơn, sức hút của nó sẽ càng thu hẹp.

Ông chủ Tesla chưa nói rõ về khả năng được lưu thông trên đường của mẫu xe bay. Ảnh: Tesla.

Hiện có ba phiên bản được hãng giới thiệu:

Performance: Trang web mô tả phiên bản này là "sẵn sàng lưu thông trên đường, có chỗ ngồi cho hai người", với hệ thống hút và các chi tiết khí động học chủ động. Cách mô tả này cho thấy xe có thể được thiết kế để đáp ứng yêu cầu lưu thông trên đường công cộng.

Thrust: Được giới thiệu là phiên bản "sẵn sàng cho đường đua", bổ sung các động cơ đẩy hỗ trợ tăng tốc.

Rocket: Có lẽ là phiên bản xuất hiện trong màn trình diễn tại sự kiện. Mẫu xe này chỉ dành cho khách được mời và được mô tả là "sẵn sàng bay, có chỗ ngồi cho một người".

Tesla cho biết Roadster sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2028 nhưng không công bố giá bán. Hãng cũng không đề cập đến dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay tốc độ sạc của xe.

Không phải ai cũng mua được

Phiên bản Rocket "bay" vừa được giới thiệu chỉ dành cho khách hàng nhận được lời mời. Điều này đồng nghĩa chỉ một nhóm nhỏ người đam mê xe, hay nói cách khác là những người cực kỳ giàu có, được thương hiệu mời mua mới có cơ hội sở hữu mẫu xe này.

Hiện tại, khách hàng thậm chí chưa thể đặt trước phiên bản Rocket. Trang đặt chỗ của Tesla hiện chỉ mở đăng ký cho hai phiên bản Performance và Thrust, theo Digital Trends.

Cụ thể, phiên bản Performance có thể được đặt trước với khoản tiền cọc 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng). Trong khi đó, bản Thrust yêu cầu khoản đặt cọc lên tới 250.000 USD (6,4 tỷ đồng). Mức giá chênh lệch khá lớn, nhưng ít nhất đây vẫn là lựa chọn khách hàng có thể đăng ký mua.

Tesla hiện mới mở bán hai phiên bản Performance và Thrust. Ảnh: Tesla.

Với phiên bản Rocket, câu chuyện hoàn toàn khác. Nút đặt trước không thể nhấp chọn trên web, còn dòng chữ "chỉ dành cho khách được mời" cho thấy chỉ một số ít người được lựa chọn mới có thể sở hữu xe.

Tesla cho biết mẫu Roadster mới sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thời điểm phiên bản Rocket được bán ra cũng như số lượng xe dự kiến sản xuất trong đợt đầu. Với một mẫu xe đã được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cách tiếp cận này không khác nhiều so với chiến lược mà các hãng siêu xe sang như Bugatti, Lamborghini và Ferrari áp dụng trong nhiều năm qua. Những thương hiệu này thường chỉ sản xuất xe với số lượng rất hạn chế, thậm chí phần lớn xe đã được bán hết trước khi chính thức mở bán.

Khả năng được phân bổ suất mua thường phụ thuộc vào lịch sử giao dịch của khách hàng với thương hiệu, những chiếc xe họ đang sở hữu và các mối quan hệ cá nhân.