AI có thể giúp SME tiết kiệm chi phí vận hành như thế nào?

Đó là thời gian bị lãng phí, những sai sót lặp đi lặp lại, những cuộc họp không cần thiết và những công việc thủ công đang tiêu tốn hàng giờ mỗi ngày của đội ngũ. Điều thú vị là AI đang mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp giải quyết chính những chi phí vô hình đó. Không phải bằng cách thay thế hoàn toàn con người, mà bằng cách giúp con người làm việc hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh nguồn lực luôn là bài toán khó với SME, đây có thể là một trong những công cụ tạo ra tác động lớn nhất đến hiệu quả vận hành trong những năm tới. AI giúp giảm chi phí thời gian trước khi giảm chi phí tiền bạc.

AI giúp giảm chi phí thời gian trước khi giảm chi phí tiền bạc.

Tôi từng làm việc với một doanh nghiệp mà đội ngũ quản lý phải dành rất nhiều thời gian để tổng hợp báo cáo từ các bộ phận. Mỗi tuần, hàng chục giờ làm việc được sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu, kiểm tra số liệu và trình bày báo cáo. Công việc này không tạo ra doanh thu mới, nhưng vẫn phải thực hiện đều đặn. Khi doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI để hỗ trợ tổng hợp dữ liệu và xây dựng báo cáo sơ bộ, thời gian xử lý giảm đáng kể. Điều quan trọng hơn là những người quản lý có thêm thời gian để phân tích và ra quyết định thay vì chỉ tập trung vào việc tổng hợp thông tin.

Thực tế cho thấy, AI không làm doanh nghiệp tiết kiệm chi phí ngay bằng cách cắt giảm con người. Giá trị đầu tiên mà AI tạo ra là giải phóng thời gian. Và khi thời gian được giải phóng, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn lực đó cho những hoạt động tạo ra giá trị cao hơn. Đây là điều mà nhiều SME thường bỏ qua khi đánh giá hiệu quả đầu tư vào công nghệ. AI giúp giảm sai sót trong các công việc lặp lại.

Một trong những nguyên nhân gây thất thoát chi phí phổ biến trong SME là sai sót vận hành. Sai thông tin khách hàng, nhầm lẫn dữ liệu, bỏ sót đơn hàng hoặc xử lý không nhất quán đều có thể tạo ra những tổn thất không nhỏ.

Tôi từng chứng kiến một doanh nghiệp mất khá nhiều khách hàng chỉ vì phản hồi chậm và bỏ sót yêu cầu trong giai đoạn cao điểm. Vấn đề không nằm ở năng lực nhân viên mà nằm ở việc khối lượng công việc vượt quá khả năng xử lý thủ công. Khi một số quy trình được hỗ trợ bởi AI và tự động hóa, mức độ chính xác được cải thiện rõ rệt. Hệ thống có thể nhắc việc, phân loại thông tin, xử lý dữ liệu hoặc hỗ trợ phản hồi ban đầu cho khách hàng mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc hay yếu tố cảm xúc. Điều này không chỉ giúp giảm sai sót mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm những chi phí phát sinh từ việc sửa lỗi, xử lý khiếu nại và phục hồi niềm tin của khách hàng.

AI giúp SME tận dụng nguồn lực hiện có tốt hơn. Nhiều chủ doanh nghiệp khi nghe đến AI thường đặt câu hỏi: "Liệu có cần tuyển thêm người để vận hành công nghệ mới hay không?".

Trên thực tế, điều tôi quan sát được lại hoàn toàn ngược lại. Những SME ứng dụng AI hiệu quả thường không cần tăng mạnh nhân sự khi quy mô công việc mở rộng. Họ tận dụng tốt hơn nguồn lực hiện có bằng cách để AI hỗ trợ những công việc mang tính lặp lại và hành chính. Ví dụ, bộ phận marketing có thể sử dụng AI để nghiên cứu nội dung và lên ý tưởng ban đầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể sử dụng AI để xử lý các câu hỏi phổ biến. Bộ phận vận hành có thể sử dụng AI để theo dõi tiến độ và tổng hợp dữ liệu. Điều này giúp đội ngũ tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy, sáng tạo và khả năng tương tác với con người.

Và chính những hoạt động đó mới tạo ra giá trị khác biệt cho doanh nghiệp. AI không phải là phép màu giúp doanh nghiệp giảm chi phí chỉ sau một đêm. Nhưng nếu được ứng dụng đúng cách, AI có thể giúp SME giảm những lãng phí đang tồn tại mỗi ngày trong vận hành. Từ việc tiết kiệm thời gian, giảm sai sót cho đến nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực, AI đang trở thành một trợ lý đắc lực cho các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo quan điểm của tôi, câu hỏi mà SME nên đặt ra không phải là: AI có thay thế con người hay không?. Câu hỏi quan trọng hơn là: Những công việc nào đang khiến đội ngũ mất quá nhiều thời gian mà AI có thể hỗ trợ tốt hơn?

Bởi khi công nghệ được sử dụng để giải phóng con người khỏi những công việc lặp lại, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành mà còn tạo thêm không gian để phát triển, đổi mới và tăng trưởng bền vững trong tương lai.