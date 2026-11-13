Ai có khả năng thay ông Jensen Huang làm CEO Nvidia?

Ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau hàng loạt cáo buộc về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Ảnh: Getty Images

Phong cách quản lý khác biệt của ông Jensen Huang

Nvidia đã lập tức bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của công ty, vào vị trí CEO tạm quyền. Dù có khả năng bà sẽ đảm nhận vai trò này lâu dài, công ty vẫn có thể cân nhắc các ứng viên khác cho vị trí chính thức.

Một số cái tên được nhắc đến bao gồm ông Ian Buck - người quản lý các sản phẩm phần cứng và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia - và ông Rene Haas, cựu nhân viên Nvidia, hiện là CEO của Arm Holdings, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Bất kỳ ai kế nhiệm ông Jensen Huang đều sẽ nắm giữ tầm ảnh hưởng to lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ hệ sinh thái AI hiện nay đều phụ thuộc vào Nvidia - đơn vị thiết kế các loại chip tiên tiến dùng để huấn luyện các mô hình AI và cung cấp sức mạnh tính toán cho những công ty như OpenAI, Anthropic và Google.

Nvidia cũng là động lực trọng yếu của nền kinh tế Mỹ và là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt khoảng 4 nghìn tỷ USD.

Nvidia đã lập tức bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của công ty, vào vị trí CEO tạm quyền, sau khi ông Jensen Huang từ chức. Nguồn: digit.in

Ông Jensen Huang, người đồng sáng lập công ty vào năm 1993, được biết đến là một CEO đầy tham vọng và có tầm nhìn xa, trực tiếp tham gia vào hầu hết các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp.

Ông áp dụng phong cách quản lý khác biệt khi trực tiếp quản lý khoảng 60 cấp dưới, qua đó nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động vận hành hàng ngày của công ty.

Con trai và con gái của ông cũng đang làm việc tại Nvidia, nhưng cả hai dường như đều chưa có đủ kinh nghiệm để đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất.

Những ứng viên tiềm năng

Bà Colette Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia vào năm 2013 với vai trò CFO, sau khi đã đảm nhiệm các vị trí liên quan tài chính tại Texas Instruments, Microsoft và Cisco. Bà thường xuyên tham gia các buổi công bố báo cáo tài chính hàng quý của công ty và đã chứng kiến ​​hành trình Nvidia chuyển mình từ một doanh nghiệp chuyên biệt về chip trò chơi điện tử trở thành một “gã khổng lồ” AI trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Ông Rene Haas, cựu nhân viên Nvidia, hiện là CEO của Arm Holdings. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

“Colette đã góp phần dẫn dắt Nvidia qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, đồng thời bà cũng thấu hiểu sâu sắc hoạt động kinh doanh, khách hàng, quy trình vận hành và tình hình tài chính của công ty”, Harvey C. Jones, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia, cho biết trong một tuyên bố hôm 12-11, “Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào bà Colette cùng đội ngũ lãnh đạo hiện tại”.

Trong một thông điệp, quyền Giám đốc điều hành Colette Kress khẳng định rằng “sức mạnh của Nvidia luôn đến từ con người” và bà cam kết “tiếp nối nền tảng vững chắc mà ông Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”. Bà sẽ đảm nhiệm cả hai vai trò là Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc tài chính (CFO) lâm thời cho đến khi Hội đồng quản trị tìm được người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết họ đang bắt đầu quá trình tìm kiếm người kế nhiệm ông Jensen Huang, với việc cân nhắc cả các ứng viên trong nội bộ công ty lẫn bên ngoài. Bên cạnh bà Colette Kress, ông Buck cũng được xem là một ứng viên tiềm năng. Ông đã làm việc tại Nvidia từ năm 2004 và chịu trách nhiệm triển khai lĩnh vực AI tạo sinh thông qua quan hệ đối tác với các công ty AI hàng đầu thế giới, bao gồm Microsoft, Google, Amazon, Meta, OpenAI và nhiều đơn vị khác.

Bà Lisa Su, CEO của nhà sản xuất chip AMD. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Haas, CEO của Arm Holdings, cũng là một gương mặt quen thuộc tại Nvidia. Ông từng có 7 năm làm việc tại đây với vai trò Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc trước khi chuyển sang Arm Holdings vào năm 2013.

Bà Lisa Su, CEO của nhà sản xuất chip AMD, cũng được nhắc đến như một ứng viên có thể thay thế ông Jensen Huang. Công ty của bà hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gay gắt nhất của Nvidia; đáng chú ý, bà còn là một người họ hàng xa của vị tỷ phú này.

Theo Guardian