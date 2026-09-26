Ai chịu trách nhiệm khi bữa ăn bán trú có vấn đề?

Bếp bán trú tại trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Đề xuất được nêu tại hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT tổ chức chiều 26/9.

Công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn

Theo dự thảo, thông tư quy định các yêu cầu, điều kiện, hình thức, quy trình tổ chức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và căng tin trường học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Một trong những yêu cầu được dự thảo đặt ra là bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với độ tuổi của trẻ em, học sinh, theo quy định và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc tổ chức bữa ăn cần được thực hiện công khai, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị lựa chọn, ký hợp đồng; cơ sở cung cấp dịch vụ; cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo cũng quy định việc lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, tạo môi trường để học sinh thực hành kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các quy tắc ứng xử phù hợp trong bữa ăn. Nội dung lồng ghép được thực hiện phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo dục, không làm phát sinh chương trình, kế hoạch hoặc hồ sơ riêng.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất ứng dụng công nghệ, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và địa phương phù hợp với điều kiện thực tế; quản lý trên cơ sở phòng ngừa, kiểm soát rủi ro; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh, cơ sở cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Giờ ăn bán trú tại trường Mầm non Nghĩa Đô, phân hiệu I (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ảnh minh họa: Viết Huy.

Đề xuất làm rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

Góp ý về xây dựng thực đơn và hợp đồng với đơn vị cung cấp, bà Thạch Thị Lan Anh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT Khoa học Giáo dục, đề nghị làm rõ thời hạn hợp đồng, có hướng dẫn về xây dựng, thẩm định thực đơn trong trường hợp nhà trường không có nhân sự chuyên môn về dinh dưỡng.

Cùng quan tâm đến chất lượng hợp đồng, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội), đề xuất dự thảo quy định một số nội dung cơ bản để các nhà trường có căn cứ tham khảo khi ký kết, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm.

Trong khi đó, bà Trần Thị Phương Mai, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Nam (Hà Nội), đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ chủ thể ký nghiệm thu và trách nhiệm của từng bên trong thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Góp ý về bảo đảm an toàn đối với trẻ em, học sinh có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc chế độ ăn đặc thù, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc chủ động khai thác, cập nhật tiền sử dị ứng của học sinh; đồng thời quy định rõ trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để tổ chức bữa ăn phù hợp, bảo đảm an toàn.

Đề cập đến vai trò của cha mẹ học sinh, đại diện trường THPT Đỗ Mười (Hà Nội) đề nghị có quy định về tập huấn cho phụ huynh được phân công giám sát bán trú. Cùng quan điểm, bà Lê Quỳnh Nga, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), đề nghị làm rõ phạm vi giám sát của cha mẹ học sinh; đồng thời đề nghị có phương án xử lý khi nhà trường từ chối tiếp nhận thực phẩm không bảo đảm yêu cầu, tránh làm gián đoạn bữa ăn.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình, cho rằng việc quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp thực hiện thống nhất.

Từ thực tiễn địa phương, ông đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi nhà trường phát hiện thực phẩm, bữa ăn không bảo đảm yêu cầu nhưng không phải là bên ký hợp đồng; đồng thời quy định phương án thay thế khi đơn vị cung cấp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng đột xuất.

Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Thuận đề nghị quy định rõ trách nhiệm giao nhận và lưu mẫu tại từng cơ sở để thuận lợi truy xuất khi xảy ra sự cố. Ông cũng đề nghị rà soát quy định về căng tin và thống nhất cơ quan tiếp nhận kế hoạch tổ chức bữa ăn theo phân cấp quản lý.

Đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã trong lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và trách nhiệm trong trường hợp giao cơ quan, đơn vị khác thực hiện. Sở cũng đề nghị bổ sung “căng tin trường học” vào tên thông tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

Chia sẻ quan, ông Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), cho rằng UBND cấp xã cần là chủ thể chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh trên địa bàn.

Do đó, ông đề nghị nghiên cứu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo địa bàn để thuận lợi tổ chức bữa ăn; tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến tại các trường tổ chức nấu ăn tại chỗ, có thể ứng dụng mã QR và lưu trữ hình ảnh camera phục vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời quy định chặt chẽ việc khai thác thông tin.