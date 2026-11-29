Khoảnh khắc giơ tay giành quyền trả lời đáp án của vòng thi cuối của Trần Minh Tú Nhi.

Chung kết Vũ trụ đồng tiền – The Moneyverse 2026 với Top 6 thí sinh xuất sắc nhất bám sát chủ đề “BIGbang DATA”, đêm thi mô phỏng Escape Room qua 5 thử thách tương ứng 5 “hành tinh”: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn.

Top 6 thí sinh xuất hiện trên sân khấu Chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội).

Ở các chặng đầu, Nguyễn Thành Vinh - ĐH Công nghiệp Hà Nội, Lục Cát Tường Trường ĐH RMIT Việt Nam và Đặng Tuấn Kha Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM, lần lượt dừng bước. Top 3 gồm Nguyễn Kim Đạt - Học viện Hậu cần, Trần Minh Tú Nhi - Trường ĐH Quy Nhơn và Lương Hoàng Bửu Ngọc - Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM, bước vào vòng Bảo toàn giải 3 lớp mật mã trong thời gian giới hạn.

Nhờ bản lĩnh vững vàng, Tú Nhi hoàn thành đầu tiên, nhận 1 tỷ đồng và học bổng 9.787 AUD từ CPA Australia. Sau chung kết, Tú Nhi cho biết bài học lớn nhất là giữ “cái đầu lạnh” trước mọi quyết định tài chính. Theo nữ sinh 21 tuổi, sức hút của đồng tiền dễ khiến con người chi tiêu cảm tính, nên quản trị tài chính phải gắn với quản trị bản thân.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh.

“Khả năng duy trì kỷ luật giúp chúng ta làm chủ đồng tiền và không hối hận về những quyết định chi ra”, Tú Nhi chia sẻ.

Nhắc đến áp lực lớn nhất, Tú Nhi thừa nhận từng “chới với” ở các vòng thi không được dùng AI vì đã quen công nghệ hỗ trợ. Tuy vậy, em nhanh chóng trấn tĩnh khi tự nhủ: Khi không còn phao cứu sinh, chính mình sẽ tự cứu lấy mình.

“Theo em, công nghệ tiện ích nhưng dễ tạo bẫy phụ thuộc. AI có thể cung cấp dữ liệu, phân tích rủi ro nhưng không thể chịu trách nhiệm thay cuộc đời mình. Trong tài chính, AI chỉ là cố vấn, người ‘cầm lái’ bắt buộc phải là chính mình”, Tú Nhi chia sẻ.

Sở hữu 1 tỷ đồng ở tuổi 21, Tú Nhi xem đây mới là bước làm chủ chặng “kiếm”. Em sẽ dùng giải thưởng làm bàn đạp tiếp tục tích lũy, tiêu, đầu tư và bảo toàn nhằm hướng tới “giàu bền vững”.

Giải thưởng dành cho Quán quân Vũ trụ đồng tiền 2026 là 1 tỷ đồng kèm suất học bổng trị giá 9.787 AUD từ CPA Australia.

Đại diện Trường ĐH Quy Nhơn tự hào trước bản lĩnh của Tú Nhi, cho biết trường đã cử giảng viên hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện lịch học suốt cuộc thi. Nhà trường đánh giá việc đưa dữ liệu lớn và AI vào sân chơi giúp thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường với thực tế. Thời gian tới, trường sẽ mở rộng giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên mọi ngành qua hội thảo, cuộc thi và kết nối doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Quang – Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV (đơn vị đồng hành chiến lược) nhấn mạnh kiến thức quản trị tài chính cần được trang bị sớm cho giới trẻ. Trong kỷ nguyên số, năng lực thẩm định dữ liệu và kỷ luật cá nhân giúp tiện ích số phục vụ con người thay vì dẫn tới những quyết định thiếu cân nhắc.