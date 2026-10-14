Ai Cập xem xét tham gia thỏa thuận Mecca, sẵn sàng hỗ trợ Riyadh

Khi được hỏi liệu Cairo có thể hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn hay không, ông Abdelatty khẳng định Ai Cập sẵn sàng đáp ứng các đề nghị từ Riyadh. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh nước này sẽ đáp ứng những yêu cầu của Saudi Arabia và sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ, không kèm điều kiện.

Về khả năng gia nhập thỏa thuận phòng thủ chung Mecca, ông Abdelatty cho biết vấn đề này đang được phía Ai Cập nghiêm túc xem xét. Theo ông, Cairo duy trì quan hệ chặt chẽ với cả Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca được ba nước ký kết tại thành phố Mecca của Saudi Arabia hồi tháng 8/2026, trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực gia tăng liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Abdelatty được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công trong những ngày gần đây. Các vụ việc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Một sân bay khác tại thành phố Dammam, thuộc tỉnh miền Đông của Saudi Arabia, cũng bị tấn công. Khu vực này có nhiều mỏ dầu lớn của vương quốc.

Diễn biến trên xảy ra khoảng một tuần sau khi lực lượng do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen phát động chiến dịch nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có những địa bàn chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb. Liên minh do Riyadh dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào sân bay. Những diễn biến này làm gia tăng nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng và kéo thêm các quốc gia trong khu vực vào vòng xoáy đối đầu.