Theo thông tin từ Bộ Dầu mỏ Ai Cập, sự cố xảy ra khi một chiếc xe bồn chở nhiên liệu thuộc sở hữu tư nhân mất lái, lao ra khỏi làn đường và đâm mạnh vào lề đường trước khi phát nổ dữ dội.

Ngọn lửa lớn nhanh chóng bùng phát tại khu vực phía trên Đường hầm số 10, thuộc quận Warraq của Imbaba, nằm sát tuyến đường vành đai huyết mạch kết nối các trục cao tốc chính giữa ba tỉnh Cairo, Giza và Qalyubia.

Những hình ảnh ghi nhận từ hiện trường cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của vụ hỏa hoạn.

Nhiều ô tô, xe buýt nhỏ và xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, biến dạng nằm ngổn ngang trên mặt đường cùng các mảnh vỡ. Máy ủi đã được huy động để dọn dẹp các phương tiện hư hại dưới sự giám sát của lực lượng an ninh.

Một chiếc xe bị cháy vẫn còn ở hiện trường. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, anh Ali Youssef – một nhân chứng có mặt tại hiện trường – bàng hoàng cho biết: "Những chiếc xe bị cháy rụi khi người bên trong vẫn chưa kịp thoát ra ngoài. Ngọn lửa quá dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ các phương tiện cùng những người mắc kẹt."

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Y tế Ai Cập đã điều động khẩn cấp 39 xe cứu thương tới hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương đến cấp cứu tại ba bệnh viện trong khu vực.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdelghaffar đã yêu cầu các cơ sở y tế lân cận đặt trong tình trạng báo động cao, đồng thời trực tiếp đến hiện trường và các trung tâm điều trị để chỉ đạo công tác ứng phó. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Ai Cập cũng cử các đội cứu hộ khẩn cấp phối hợp cùng Lực lượng Phòng vệ Dân sự tham gia cứu nạn.

Nhiều phượng tiện bị cháy. Ảnh: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Văn phòng công tố Ai Cập thông báo đã chính thức mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ước tính ban đầu cho thấy có tổng cộng 27 phương tiện các loại đã bị lửa thiêu rụi. Các điều tra viên đã được cử tới hiện trường và các bệnh viện để lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành lấy mẫu ADN để xác định danh tính của các nạn nhân chưa rõ lai lịch.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Tài chính Ai Cập đã chỉ đạo quỹ bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc đẩy nhanh tiến độ giải ngân bồi thường cho các gia đình có người thiệt mạng và những người bị thương. Đại diện cơ quan này sẽ trực tiếp liên hệ với thân nhân các nạn nhân để hỗ trợ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết trong thời gian sớm nhất.