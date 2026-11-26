Theo Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra ngày 26/11, khiến đám cháy bùng lên phía trên đường hầm số 10, thuộc khu vực Warraq của quận Imbaba, gần đường vành đai Cairo.

Tổng số 39 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường, đưa những người bị thương đến ba bệnh viện để điều trị.

Hình ảnh đám cháy khổng lồ ở hiện trường vụ tai nạn xe bồn. (Nguồn: CNN)

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdelghaffar chỉ đạo nâng mức độ sẵn sàng ứng phó tại các bệnh viện gần khu vực xảy ra tai nạn. Ông cũng trực tiếp đến hiện trường và các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân để theo dõi công tác ứng phó.

Trước đó, Bộ Dầu mỏ Ai Cập cho biết chiếc xe bồn thuộc sở hữu tư nhân đã chệch khỏi đường, gặp tai nạn rồi phát nổ.

Video do hãng tin Al Arabiya Egyptnews đăng tải cho thấy đám cháy lớn bao trùm nhiều phương tiện trên tuyến đường gần Cairo, cùng những cột khói đen dày đặc bốc cao trên khu vực.

“Những chiếc ô tô bị cháy đen, bên trong vẫn còn người. Họ không có thời gian để thoát ra ngoài. Ngọn lửa thiêu rụi các phương tiện và cả những người bên trong”, Ali Youssef, một người có mặt tại hiện trường, cho biết.

Hình ảnh hiện trường cho thấy các xe chữa cháy, ô tô và xe buýt nhỏ bị cháy đen, xe máy cháy rụi cùng nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên tuyến đường vành đai lớn.

Viện Công tố đã yêu cầu lấy mẫu ADN từ thi thể những nạn nhân chưa được nhận dạng nhằm xác định danh tính.

Đường vành đai này kết nối các tuyến cao tốc trọng điểm trong khu vực Đại Cairo, liên kết ba tỉnh Cairo, Giza và Qalyubia.

Tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến tại Ai Cập do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng chạy quá tốc độ, việc thực thi các quy định giao thông chưa nghiêm và chất lượng đường sá còn hạn chế.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Ai Cập, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại nước này tăng 10,8%, từ 5.260 người năm 2024 lên 5.829 người năm 2025.

Trong những năm gần đây, Ai Cập mở rộng mạng lưới giao thông đường bộ thông qua việc xây dựng các tuyến cao tốc và cầu vượt, trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhằm giảm ùn tắc, đáp ứng tốc độ gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Các dự án đã góp phần cải thiện lưu thông tại một số khu vực, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại về an toàn giao thông.