Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường vành đai phía trên hầm số 10, thuộc khu Al-Warraq, gần Imbaba, ở ngoại ô Thủ đô Cairo.

Theo báo Ahram Online, khám nghiệm sơ bộ cho thấy tài xế có thể đã mất lái, khiến xe bồn chệch hướng và va vào dải phân cách bê tông rồi bốc cháy. Lửa từ xe bồn sau đó lan sang các phương tiện đang lưu thông.

Lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện xung quanh sau khi chiếc xe bồn bốc cháy. Ảnh: Telegraph

Nhiều phương tiện cháy trơ khung sau vụ nổ xe bồn. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập huy động 39 xe cứu thương tham gia cứu hộ. Tính đến sáng 26/11, bộ này cập nhật số người tử vong lên 31, đồng thời xác nhận 21 người khác bị thương.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan công tố Ai Cập, 27 phương tiện, gồm ô tô và xe máy, bị cháy trơ khung. Hình ảnh do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều ô tô, xe buýt cỡ nhỏ và xe máy bị cháy, mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường.

Ông Ali Youssef - một nhân chứng, nói với Reuters rằng ngọn lửa lan ra rất nhanh sau vụ nổ và một số người mắc kẹt trong các ô tô bốc cháy. “Họ không kịp thoát ra ngoài”, ông kể lại.

Được biết, cơ quan công tố Giza đã một nhóm đến hiện trường để khám nghiệm và một nhóm khác đến các bệnh viện để lấy lời khai của những người bị thương. Các công tố viên cũng yêu cầu lấy mẫu ADN của những người tử vong chưa rõ danh tính để phục vụ việc nhận dạng. Nguyên nhân vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cùng ngày đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người bị thương cùng thân nhân những người tử vong, theo thông báo của Phủ Tổng thống.