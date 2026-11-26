Hình ảnh cắt từ video cho thấy ngọn lửa bao trùm hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: X/Osint613

Theo hãng tin AFP và truyền thông địa phương, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 25.11 trên tuyến đường Vành đai Cairo, đoạn đi qua khu vực dân cư đông đúc Al-Warraq. Một chiếc xe bồn chở các sản phẩm dầu mỏ bất ngờ đâm vào dải phân cách, bị lật nghiêng rồi phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Những hình ảnh do AFP ghi lại cùng các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa kèm cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên giữa khu dân cư. Giữa biển lửa, các tài xế trên tuyến đường liên tục bấm còi tìm cách thoát khỏi hiện trường, trong khi nhiều phương tiện không kịp di chuyển đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, anh Ali Youssef có mặt gần khu vực xảy ra sự cố, bàng hoàng nói: “Họ không kịp thoát ra ngoài. Ngọn lửa thiêu cháy các phương tiện và những người bên trong”.

Bộ Y tế Ai Cập xác nhận vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 21 người bị thương, thiêu rụi 27 ô tô và xe máy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Ai Cập đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp và điều động 39 xe cứu thương tới hiện trường để ứng phó.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cũng trực tiếp có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn và đến kiểm tra tình hình cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiến hành thu dọn các phương tiện cháy rụi và từng bước khôi phục lưu thông trên tuyến đường vành đai. Văn phòng Công tố Ai Cập mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội sau vụ tai nạn. Nguồn: X/Osint613

Trong tuyên bố ngày 25.11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính phủ Ai Cập cho biết sẽ xem xét các biện pháp tăng cường an toàn vận chuyển nhiên liệu sau khi có kết quả điều tra.

Trước đó, vào tháng 8.2026, một vụ tai nạn liên quan đến hai xe bán tải chở công nhân nông nghiệp ở miền Bắc nước này cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người, trong đó có nhiều thanh thiếu niên.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Trung ương Ai Cập (CAPMAS), số người tử vong vì tai nạn giao thông tại quốc gia này đã tăng 10,8%, từ 5.260 người vào năm 2024 lên tới 5.829 người trong năm 2025.

Vụ tai nạn xe bồn thảm khốc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại Ai Cập.